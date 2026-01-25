Компания намерена прервать череду неудач и вернуть технологическое лидерство.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в рамках финансового отчёта за четвёртый квартал 2025 года поставил, скажем так, точку в спорах о сроках релиза нового поколения, официально заявив о выходе настольных чипов Nova Lake до конца текущего года. Это заявление стало первым внятным сигналом о том, что «синие» готовят реальный ответ конкурентам после затянувшегося периода стагнации и заметной потери доли рынка под натиском решений от AMD и Apple.

Ключевым технологическим преимуществом новинки, судя по утечкам, станет кардинально переработанная подсистема памяти, призванная нивелировать отставание от технологии 3D V-Cache. Если актуальные флагманы конкурентов оперируют 128 Мбайт кэша, то архитектура Nova Lake, по слухам, позволит нарастить этот объём до внушительных 288 Мбайт за счёт внедрения особого кэша последнего уровня (Large Last-Level Cache), ранее применявшегося исключительно в серверных процессорах.

Предварительные характеристики топового кристалла, который, вероятно, получит индекс Core Ultra 9 485K, выглядят внушительно. Инсайдеры приписывают флагману наличие сразу 52 ядер разного типа (16 производительных, 32 энергоэффективных и 4 малых) при теплопакете в 150 Вт, что делает его самым сложным потребительским чипом в истории бренда. Примечательно, что производиться эти процессоры будут не на собственных мощностях Intel, а на передовом конвейере тайваньской TSMC по техпроцессу N2.

Переход на новую архитектуру традиционно повлечёт за собой необходимость полной смены платформы, включая покупку материнских плат с сокетом LGA 1954 и чипсетом 900-й серии. В качестве компенсации за вынужденные траты пользователи получат нативную поддержку экстремально быстрой оперативной памяти DDR5 с частотами до 10 000 МТ/с и расширенный набор линий PCIe 5.0 для подключения современны видеокарт и накопителей. Осталось только насобирать денег на эту быструю DDR5 и накопители, которые к моменту релиза Nova Lake, судя по всему, будут стоить совсем неприличных денег.