Часть 1 – немного критики.



В данном цикле статей будет история жизни под ОС Linux. Расскажу, рациональные, на мой взгляд, способы перехода с Windows на Linux, кому это стоит сделать, и почему не надо бояться консоли. Это будет рассказ от человека который никогда не переходил с Windows на Linux.

Также немного пройдемся по оптимизации Linux для домашнего использования. Разумеется не обойдется и без философствований, так как Linux это не только ядро или операционная система, это еще и идея, которая продолжительное время существует во враждебном окружении.



Но начать я хочу с критики. Критики одной статьи, вышедшей на 3dnews - "8 ножей в спину Linux: от любви до ненависти один баг". Критиковать эту статью будет сложно, так как автор, на мой взгляд, во многом прав. Но он сделал в своей статье много допущений, которые следуют из непонимания именно философии развития Open Source как такового, тем самым общая картина была существенно искажена.



Саму статью можно почитать у них на сайте.

В дальнейшем я подразумеваю, что читатель внимательно прочитал оригинальную статью и более или менее в ней разобрался.



И так по пунктам.

Автор намерено разделил ядро и окружение, чтобы получить аргумент в свою пользу. Отчасти это справедливо. Но правильно будет так: Linux – это ядро. Окружение может быть любым, но изначально Linux вырос из ядра. Поэтому аргумент:

"С суперкомпьютерами вроде всё понятно — самые мощные системы в мире работают под управлением Linux, и вот тут уже речь про ОС, а не просто ядро. Серверы рассматриваются в контексте инфраструктуры, которая так или иначе обеспечивает нашу жизнь, прямо или косвенно. Всё, конечно, так, но вопрос прежний: как это всё относится к десктопным дистрибутивам? В особенности если вспомнить, что за всеми вышеперечисленными решениями стоит целый штат системных администраторов и разработчиков."



Аргумент не совсем верный, и немного лукавый, так как любой дистрибутив Linux нельзя рассматривать как целостную систему. Ядро – это основа, а вокруг этой основы уже наращивается скелет. Скелет может быть любым. Поэтому разделять декстопный Linux и серверный нельзя. Во-первых, никто не мешает использовать серверный дистрибутив как десктоп, и наоборот. Взял серверный дистрибутив, накатил на него графическое окружение и получил десктопный Linux.

Во вторых без ядра не будет Linux. Следовательно, и на десктопе, и на сервере, Андроид – это все Linux, только с разным окружением. В третьих, использование Linux на серверах, на встраиваемых системах, в Андроид, как раз и дает возможность развивать десктоп направления.

Поэтому да, Linux давно уже захватил планету. Широкие возможности использования практически в любых областях говорят о том, что Linux отлично приспособлен к выживанию.

Ближайшая аналогия – человек. Мы тоже умеем всего понемногу, и не специализируемся на какой-то отдельной экологической нише. И да, мы не всегда были доминирующим видом на планете. Когда-то наших предков гоняли всякие павианы. Windows, например, под чистую слил мобильный рынок из-за своей закрытости и не гибкости.

Аргумент 2: Linux бесплатен

По моему в этом пункте автор подменяет понятия. Во-первых, Linux не бесплатен. Он свободен, но не бесплатен. Даже скачивая дистрибутив вы будете платить за трафик. Но за сам дистрибутив никто с вас платы не возьмет. То что Linux коммерциализирован, не делает его платным или каким-то плохим. Наличие слова free – не означает, что не должно быть какой-то коммерции. На мой взгляд, такой подход как раз реализует альтернативную, более справедливую модель заработка. Где платят только за то, что необходимо, и когда нет возможности сделать самому. Нет никакого навязывания и подсаживания на иглу закрытых программ, когда отказаться уже не можешь, а плата все растет и растет. Растет только из-за того, что продавец понимает, что ты никуда не денешься с подводной лодки. Microsoft, например, регулярно повышает цены на свое ПО и сервисы. Тут стоит заметить, что бизнес все эти повышения цен закладывает в стоимость своих товаров и услуг, так что платим за все это мы с вами дорогие потребители.



"На уровне пользователя или даже компании переход на Linux всё равно выливается во временные затраты на освоение и поддержку системы, а время — деньги, как бы банально это ни звучало. И это, на мой взгляд, один их ключевых сдерживающих факторов."



Любой выход из зоны комфорта связан с затратами если не денег, то времени. Но только так можно получить новый опыт и перейти на новый уровень. Нет нового опыта – есть болото и загнивание. Время не всегда выливается в деньги. Если вы считаете иначе, то попробуйте посчитать в деньгах сколько стоит ваш поход в туалет. Есть, например, моменты, когда для получения денег нужно сначала затратить деньги — инвестиции, например. Есть моменты, когда для получения денег необходимо затратить время — обучение.

Касательно перевода компаний на Linux – здесь нужно уметь считать и оценивать изменения в долгосрочной перспективе. Зубной врач тоже делает тебе больно здесь и сейчас, но зато потом ты сэкономишь массу времени и денег на дорогое лечение всей челюсти. Сколько стоили санкции некоторым компаниям, подсевшим на закрытое ПО? Я считаю, что независимость и свобода в современном мире стоит довольно дорого. Моя практика говорит, что при грамотном подходе использование ПО с открытым исходным кодом выгодней проприетарного. Но вот свалить ответственность на кого-то, как это любят в бизнесе, уже не получиться.





Аргумент 3: Linux свободен

Как ни странно, но по моему, автор, описывая скандалы в командах с уходами и приходами, тяготеет к какому-то авторитаризму. Важно понимать главное – здесь вам не армия. Это коммерческие компании постоянно с кем-то «воюют»: с конкурентами, с пользователями, с правительством и т.д. Linux сообщество ни с кем не воюет. Решила часть разработчиков отколоться и сделать альтернативный проект – так тому и быть. В этом заключается часть того что "Linux свободен". В конечном итоге либо проект станет лучше, либо сдохнет. В нашем случае обе части команды приобрели новый опыт и извлекли из него уроки.

Проблемы пользователей здесь вторичны. В конечном итоге, посмотрите на Microsoft – сильно они заботились о проблемах пользователей, когда хоронили Windows 7? В Linux пользователи всегда смогут решить свои проблемы, если это действительно проблемы, а в случае закрытого ПО – решить ничего нельзя. Даже возможности такой зачастую нет. В случае с описанным скандалом в FFmpeg — разве пользователи любого дистрибутива не имели возможность использовать Libav или Ffmpeg по своему выбору? При установке дистрибутива не имели, но никто не запрещал установить то, что тебе нужно. Автору хочу сказать, что не надо считать пользователей за тупое стадо, так как такой подход справедлив только в Windows среде. Да и то, антимонопольщики иногда за этим следят. В общем, авторитарный подход это точно не Linux way. Linux way — это разнообразие и многообразие. Я рад, что QT и GTK во многом дублируют друг друга, но нет никакого навязывания, всегда есть выбор. А выбор это еще одна часть того, что Linux свободен. Свобода это ведь не только халява, это еще ответственность и умение думать головой, а это почти всегда временные затраты.





Аргумент 4: Linux безопасен

В этом пункте автор или намерено или интуитивно сливает баги и безопасность в одну кучу.

Наличие багов не делает ту или иную ОС не безопасной. В данном пункте надо разбираться по каждому случаю, так как наличие критической уязвимости еще не означает, что ей можно воспользоваться, следовательно, нет необходимости бросать все и заниматься исправлением бага. Вспомните пресловутые Спектр и Мельтдаун — многие из вас включают патчи на своем десктопе? Я думаю нет. Однако исправили их очень быстро. А те баги, которые тянуться годами никого видимо не интересуют. Да такова цена демократии, где важны интересы большинства.



"Что касается десктопных дистрибутивов в целом, то принуждение к работе не под аккаунтом администратора, которое долгое время называли ключевым преимуществом, является настолько базовым правилом при работе в любой ОС, что уже неприлично как-то даже об этом говорить."



Тут важно отметить, что в Windows как раз есть принуждение работать под администратором.

После установки юзер сразу имеет права администратора. Работа из-под простого юзера настолько неудобна, что многие так и остаются с админскими правами. В Linux же все наоборот. После установки пользователь имеет обычные не привилегированные права. И работать обычным пользователем намного удобней. В целом, для декстопа Linux действительно более безопасен. Но если я скажу вам, что все крупные утечки данных так или иначе связаны с Linux? Как тебе такое Элон Маск? Правда все утечки связаны с Linux опосредованно. В ПО, которое стоит на серверах, на порядок больше критических уязвимостей. Вот через него и воруют наши данные, а исправления там выходят намного быстрее.

Аргумент 5: в Linux лучший способ распространения ПО



Так вообще не говорят! В Linux, впрочем, как и у конкурентов, много способов распространения ПО. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Нет лучшего.

Я вот, еще со времен жизни на FreeBSD, приучен собирать все из исходников, кто-то выбирает дистрибутив только из-за того, что там в пакетах есть какое-то ПО новых версий. При этом, читая комментарии таких людей, понимаешь, что это инноваторы. Они ставят новое только по тому что оно новое. Когда ничего нового нет, то делают перестановку мебели в комнате — им важны изменения, и не важно, что по сути изменений нет. Да и ставят обычно в виртуалке — двигают мебель в комнате.

В общем, это еще одно преимущество свободы в Linux. Ты можешь выбирать каким образом устанавливать ПО на свой компьютер. Хочешь, ставь из репозиториев, хочешь, компилируй из исходного кода, лень делать и то и другое — используй готовые бинарники вроде AppImage.



Аргумент 6: в Linux нет проблем с ПО



Тут отчасти согласен с автором. Но надо сделать уточнение — в Linux есть проблема с привычным вам в Windows ПО — его просто нет. Если вы используете Linux хотя бы 1-2 года, то никаких проблем с ПО нет. Вы просто слезете с иглы проприетарного ПО и забудете про подход «мне все должны». При переходе на Linux прежде всего не стоит применять привычный подход и искать аналоги программ. Аналогов нет. Есть программы выполняющие те же задачи, но их идеология и интерфейс другие. Опыт работы с Windows вам будет только мешать. Наличие эмуляторов никак не говорит о слабости платформы. В Windows не так давно добавили эмуляцию среды Linux. Windows после этого ушла на свалку истории? Нет. Да и нет в Linux никакого эмулятора Windows.

WINE — это аббревиатура. Расшифровывается как: Wine is not emulator.

Аргумент 7: Linux эффективнее работает с ресурсами

Да эффективней. Да быстрее. Да нет никаких проблем с многопоточностью из коробки. Да за нее не надо доплачивать. Да 64-ядерный Threadripper работает сразу и без проблем.

Приводить в качестве аргумента скорость загрузки ОС — автор, это такое себе.

Я, например, перезагружаю свой декстоп примерно раз в квартал. Да мне вообще насрать сколько он там грузится, пока время загрузки существенно меньше времени работы ОС. Это какой-то Windows подход. Наша ОС быстрее всех загружается и она многозадачная — глючит и работает одновременно. :)

Да и сравнивать надо не с самим собой — Linux vs Linux, а с альтернативной системой. А вот здесь как раз и видно насколько Linux использует ресурсы эффективней. И такие тесты есть:

«Windows 10 vs. Ubuntu Linux Performance On A $199 AMD Ryzen Laptop», но автор про них не написал.



Аргумент 8: Linux удобен

Да удобен. Только вот одного не пойму — чистый GNU Linux это консоль. В 2к20 с консоли конечно можно ходить и интернет, но это жутко неудобно. Правильно говорить про то или иное графическое окружение, а не про Linux в целом. Графических окружений много. Удобство — дело привычки. Удобно уже тем, что многие графические окружения позволяют себя настраивать под пользователя настолько, что потом сложно работать на других системах. Да есть проблемы, да есть раздражающие проблемы. Но все эти проблемы можно либо решить, либо обойти. Когда хорошо знаком с Linux и Windows, имеешь возможность сравнить. Так вот, например, Windows 10 имеет не очень удобный интерфейс, сделанный по принципу «жрите что дают», но сделанный красиво, и изменить это никак нельзя. Точнее изменить можно, но без костылей не обойтись. Что касается решения проблем, то Windows неудобен в этой части от слова совсем, поэтому многие решают все проблемы переустановкой. В Linux же есть все, для того чтобы разобраться практически с любой проблемой, которая может возникнуть с системой. В подавляющем большинстве случаев никакой магии не требуется. Так что да! Linux очень удобен.





Итого



Подводя итог могу сказать, что автор оригинальной статьи поднял актуальные вопросы, но на мой взгляд причины на которые он указывает — не причины вовсе. Призыв: «разработчики объединяйтесь во имя интересов пользователей», заложенный в контексте оригинальной статьи, в корне неверный. У разработчиков нет никаких обязанностей перед пользователями. Там совсем другой уровень ответственности. Если тебе что-то не нравится, добро пожаловать в команду — пиши, изменяй, внедряй. Диванный подход в среде Linux не работает. Критикуешь? Предлагай! Предлагаешь? Сделай! Нет у Linux сообщества целей по захвату рынка декстопов. Зачем?



Недостатки Linux — это продолжение его достоинств: свободы и разнообразия. Коль каждый может писать свое ПО, то безусловно поначалу будет казаться что кругом бардак. Но вскоре из этого разнообразия и появляются стандарты де-факто, которые будут открытые, гибкие и стойкие, будут меняться и разветвляться, когда это нужно. Сила в гибкости и разнообразии. Открытые исходные коды дают гибкость, разнообразие дает возможность сохранить все существенные наработки.

А любые монополии, которые очень круто приспособились в своих нишах, имеют свойство внезапно подыхать, когда условия вокруг меняются. Динозавры когда-то тоже с ухмылкой смотрели на мелкое млекопитающее размером с крысу, а теперь мы с ухмылкой смотрим на скелеты динозавров. :)