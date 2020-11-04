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Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn

Сводное тестирование сорока видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Far Cry 5

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  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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 Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS


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Дмитрий
09:20
Или твоя? Раскажи нам про службу?
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b00german
09:19
О, любимая тема твоя...ну как расскажи снова как ты танки останавливал жопой)))))
Компания AMD заняла 22,4% доли рынка X86 процессоров впервые с 2007 года
omoikane
09:19
кидок не в этом пустая твоя голова. А то что он выпускает линейку снимая сливки с недо карт, а потом выпускает норм карты. Так было с тьюрингами и видно с амперами так же.
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Ацкий Сотона
09:19
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Дмитрий
09:18
В армии служил?
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ахахах
09:18
они слабые карты смогут создать-кого они там подвинут
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IDOL2582
09:18
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Alex Drakin
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kiberman
09:17
З - зависть. Успел купить человек и радуется. Тебе то что не так?))).
Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
b00german
09:17
)))) да я угараю, что ты еще живой, не злися)))
Компания AMD заняла 22,4% доли рынка X86 процессоров впервые с 2007 года
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