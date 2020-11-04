Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Far Cry 5
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- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080Разгон
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2560х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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3440х1440Разгон
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Разгон
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1% low и average FPS
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