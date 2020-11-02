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Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division

Сводный тест девятнадцати видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) и сорока четырех процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в пяти разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division, основанной на движке Snowdrop.

С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1) (только 64-разрядная система).
  • Процессор: Intel Core i5-2400 @ 3100 МГц или AMD FX-6100 BE @ 3300 МГц.
  • Оперативная память: 6 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 1024 Мбайт или ATI Radeon HD 6870 1024 Мбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8/8.1 и Windows 10 (только 64-разрядные системы).
  • Процессор: Intel Core i7-3770K @ 3500 МГц или AMD FX-8350 ВЕ @ 4000 МГц.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 40 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4096 Мбайт или ATI Radeon R9 390X 4096 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.8.1.
  • DirectX 12.
    • Пост-эффект сглаживания - SMAA 1x - высокое.
    • Временное сглаживание - избыточная выборка.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Количество локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - все высокие.
    • Масштабируемое разрешение - 100%.
    • Резкость изображения - 70%.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Влияние ветра на падающий снег - включено.
    • Качество объемного тумана - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество локальных отражений - высокое.
    • Внутреннее рассеивание - включено.
    • Карты параллакса - высокие.
    • Фоновое затенение - максимальное.
    • Глубина резкости - высокая.
    • Детализация объектов - 100%.
    • Увеличение дальности трансляции - 100%.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Блик линзы - включен.
    • Виньетирование - включено.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

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 Оперативная память

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 Мбайт

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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3440х1440

Разгон

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 Номинал

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3840х2160

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Номинал

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 Разгон

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Теги

amd intel nvidia тест ubisoft phoenix ubisoft massive tom clancy s tom clancy s the division snowdrop

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