Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
Сводный тест девятнадцати видеокарт (от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 570 до Radeon RX 5700 ХТ) и сорока четырех процессоров (от Pentium G5400 до Core i7-10700KF и от Athlon 200GE до Ryzen 7 3800XТ) в пяти разрешениях и двух режимах работы.
Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.8.1.
DirectX 12.
Пост-эффект сглаживания - SMAA 1x - высокое.
Временное сглаживание - избыточная выборка.
Анизотропная фильтрация - 16х.
Разрешение теней - высокое.
Количество локальных теней - высокое.
Качество локальных теней - ультра высокое.
Контактные тени - все высокие.
Масштабируемое разрешение - 100%.
Резкость изображения - 70%.
Качество частиц - максимальное.
Влияние ветра на падающий снег - включено.
Качество объемного тумана - максимальное.
Качество отражений - высокое.
Качество локальных отражений - высокое.
Внутреннее рассеивание - включено.
Карты параллакса - высокие.
Фоновое затенение - максимальное.
Глубина резкости - высокая.
Детализация объектов - 100%.
Увеличение дальности трансляции - 100%.
Хроматическая аберрация - включена.
Блик линзы - включен.
Виньетирование - включено.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
Номинал
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Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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