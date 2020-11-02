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Вступление

Я уже рассмотрел несколько корпусов компании Fractal Design и пришел к выводу, что дизайн один, а модификаций много. В основном они отличаются размером и разным оснащением. Итого получается приличный парк моделей, ведь нюансов только в комплектациях много. Размеры тоже на любой вкус и в основном это большие корпуса для полноразмерных систем. Стандартная модель Define 7 в мом понимании крупная и даже для ATX платы, на мой взгляд, она избыточна. Хотя, я смотрю со своей позиции и мне все время не хватает пространства для большого корпуса, (а раньше как-то пользовался Corsair Graphite 600T). Сейчас снова в моде огромные корпуса со стеклянными панелями и подсветкой, но я уже далек от этого и хочется что-то компактнее.

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Всем уже давно известна шведская компания Fractal Design, которая разрабатывает и производит корпуса премиального уровня, а также системы охлаждения, блоки питания и компьютерные аксессуары. Все оборудование высокого качества и с очень продуманным дизайном. Ассортимент моделей постоянно расширяется, а вместе с ними улучшаются характеристики и появляются новые интересные модели в существующих линейках. Одной из наиболее популярных среди корпусов является Fractal Define. Она состоит из множества моделей разного размера и оснащения. Последнюю модель, которую я изучал – был корпус Fractal Define 7 XL. Он настолько огромный, что простая ATX плата в нем потерялась, а кулер Noctua NH-D15 смотрелся как игрушечный. Эта модель для солидных систем с платами формата E-ATX, SSI CEB, SSI EEB. Я с такими не работаю, а занимаюсь всякой мелочевкой, поэтому и корпуса стараюсь брать компактные.

Постойте, а ведь такая модель есть, и она так и называется Fractal Design Define 7 Compact. С виду корпус вроде действительно небольшой, поэтому будет интересно собрать в нем систему и протестировать его.

Да, я же еще хотел установить СЖО Fractal Design Celsius+ s36 Prisma. Вдруг она в него не влезет и ничего не получится, ведь корпус компактный. Что скажет производитель?

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Звучит, как музыка. Пора собирать систему и тестировать… Нет, изучим сначала новинку подробнее. И начнем с ролика производителя непосредственно про эту модель.

Упаковка и комплектация

Коробка вообще не отличается по дизайну, от рассмотренного мной ранее Fractal Define 7. Основное отличие – габариты и вес. Не то чтобы упаковка была маленькая, но поменьше обычной версии и тем более XL. Габариты коробки составляют (Д х Ш х В): 535 х 310 х 520 мм, а вес почти 11 кг (измерено самостоятельно).

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В коробке есть ручки для удобства транспортировки, здесь они как нельзя кстати и одному вполне комфортно управляться. Упаковка изготовлена из обычного картона, а со всех сторон есть много информации об устройстве. С основной стороны мы видим крупное изображение корпуса. Несмотря на то, что оно черно-белое, все детали прослеживаются и можно получить представление об устройстве.

Например, сразу заметно, что боковая панель прозрачная, а передняя просто ровная и на ней ничего нет. Слева от изображения находится спецификация устройства. Она достаточно подробная, роме некоторых параметров. Логотип находится в левом верхнем углу. Теперь из него исчезло слово Design. Ниже находится крупная надпись Define 7 Compact Computer case. Посмотрим на заднюю сторону.

Тут изображен корпус в разборе на компоненты. Уже очевидно, что он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом на нескольких языках обозначены особенности.

Поддержка полноразмерной видеоплаты шириной до 360 мм.

Поддержка 6 дисков, благодаря наличию 4 креплений для SSD-дисков (2 кронштейна в комплекте) и 2 креплений для SSD/HDD-дисков.

Новая конструкция съемной верхней панели позволяет полностью раскрыть внутреннюю часть корпуса для удобства монтажа и прокладки кабелей.

Конструкция, оптимизированная для бесшумной работы, с боковыми, верхними и передними панелями с эффективным звукопоглощением.

Съемные нейлоновые пылевые фильтры высокой пропускной способности (1 сверху, 2 спереди, 1 снизу + блок питания).

1 порт USB 3.1 Gen2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скорости до 10 Гбит/с.

4 дополнительных USB-порта на верхней панели (2х USB 3.0, 2x USB 2.0).

Место для установки видеоплаты шириной 360 мм с радиатором 240 мм, расположенным сверху, или для видеокарты шириной менее 305 мм с радиатором до 360/280 мм, расположенным спереди.

Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:

На боковинах черный фон и очень мало информации. На одной из них есть наклейки со штрих-кодами и информацией о комплекте, в данном случае это BLACK TG Light Tint. Артикул FD-C-DEF7С-03. Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. Открыв корпус, мы видим, что он расположен передней панелью вверх, а еще тут есть дополнительная коробка с аксессуарами.

Интересной особенностью является то, что внутри упаковки есть узоры. По бокам расположен пенопласт. Не удивляйтесь, если он частично будет раскрошен. Не знаю почему, н почти во всех, протестированных мной корпусах пенопласт начинал крошиться. Здесь вроде корпус не очень тяжелый. Так или иначе, упаковка справляется со своей задачей по защите.

Доставать корпус из упаковки проще, чем обычно потому, что он относительно компактный. Сначала лучше вытащить большую коробку с аксессуарами. Это делается очень легко.

Внутри разместился солидный комплект поставки, который располагается в специальном каркасе.

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В качестве основного материала внутренней упаковки используется вспененный полиэтилен. Сначала, открыв коробку с аксессуарами, мы видим пакет с инструкцией и листовкой с информацией о сервисной поддержке.

Далее сверху в лотке из вспененного полиэтилена находится альтернативная верхняя панель с крупными вентиляционными отверстиями. Она предназначена для замены штатной глухой, чтобы существенно улучшить вентиляцию.

Отверстия крупные и в них может что-то провалиться. Однако, не спешите волноваться, внутри за ней находится мелкая защитная сетка, которая сможет задержать даже пыль, поэтому на самом деле ее использование безопасно. А еще в комплекте есть коробка с винтами и прочими крепежными аксессуарами. Снова не нужно открывать коробку, чтобы понять о ее содержимом. Все перечислено снаружи.

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Внутри, помимо перечисленного комплекта, находится специальная тряпочка для протирки поверхностей. Дело в том, что стеклянная панель, да и вообще все панели корпуса очень склонны к появлению на них отпечатков пальцев, поэтому производитель позаботился об этом.

Дизайн и особенности корпуса

Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 427 х 210 х 474 мм, а вес 8,76 кг, что соответствует действительности потому, что я перемерял. Он изготовлен из стали, пластика и закаленного стекла.

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Про толщину металла производитель молчит потому, что она местами отличается. Например, на верхней панели она явно выше, чем на боковой. Рама тоже изготовлена не из толстого металла, но со сложным профилем и поэтому прочная и жесткая на кручение. Краска черная полу-матовая. Слой очень хороший потому, что за все время тестирования и сборки никаких повреждений не было.

Одна боковая панель из закаленного стекла, а другая стальная. Стекло только сбоку и больше его нет нигде. Передняя панель тоже заклеена пленкой, однако под ней находится гладкая панель из окрашенного алюминия. Создается иллюзия, что весь корпус черный алюминиевый, а оказывается, что только эта вставка.

Правая боковина ничем не защищается. Краска очень хорошая и я ее даже не поцарапал. Снимаются обе панели очень легко. Для этих целей на них самих есть небольшой выступ сзади. Когда панель установлена, на него нужно немного надавить, и она отщелкнется от фиксаторов, но не от всех сразу и поэтому не упадет. Затем нужно немного ее потянуть, и она освободится от всех фиксирующих элементов.

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Левая боковая панель состоит из стекла целиком, но у нее есть две вспомогательные стальные полоски, к которым стекло приклеено очень сильно. И уже сами эти стальные полоски крепятся к корпусу. С нижнего торца есть специальные выступы, которые вставляются в специальные прорези на раме внизу.

Сверху уже знакомые фиксаторы, как на Fractal Define 7. Они выполнены в форме стальных шариков на ножке. Вставляются в ответную пластиковую часть на раме корпуса. Фиксируется все жестко без люфтов. Все несъемные элементы рамы крепятся между собой заклепками.

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Другая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Механизм крепления у нее такой же как у стеклянной панели. Однако обе панели не взаимозаменяемы потому, что зеркальны по креплению.

Еще здесь на обратной стороне передней, верхней и правой боковой панелей приклеен шумоизолирующий материал. Не сказать, что корпус становится совсем бесшумным, но его действительно меньше. Посмотрим на Fractal Define 7 Compact со всех сторон без боковых панелей.

Корпус действительно выглядит как немного уменьшенная копия Fractal Define 7 и это стало еще заметнее. Перед нами похожее шасси, только меньше и с незначительными изменениями в ряде моментов. Снизу вентиляционные отверстия все также закрывает специальная тонкая прочная сетка с пластиковым каркасом, которую можно мыть и пылесосить.

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Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие, как у марли. Также присутствует знакомая табличка с серийным номером и указанием модели. Ножки пластиковые, средней высоты, очень крепкие и надежные. На основаниях находятся хорошие резиновые площадки

Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус даже пустой не так просто. Переместимся наверх.

Верхняя панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Да, она также снимается по принципу боковых панелей, но держится исключительно на фиксаторах. Здесь ни в какие пазы ничего не вставляется. Поскольку разъемы и кнопки находятся сверху, то для них в панели предусмотрены вырезы. А еще в комплекте есть альтернативная верхняя панель с вентиляционными отверстиями. На стандартной также, как и на боковой используется шумоизоляция.

Сетка снимается при помощи сдвига ее назад. На ней видны специальные пластиковые зацепы, которые фиксируются в вырезах на раме.

Как и внизу, каркас сетки изготовлен из пластика. С верхней можно проделывать все те же операции, что с нижней – мыть и пылесосить. За сеткой находится монтажная панель для крепления радиаторов СЖО. Еще сверху находятся кнопки и разъемы: кнопка Power, Reset, два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона. Весь этот набор помещается в отдельный модуль, который прикреплен жестко к корпусу.

Спереди находится панель, которая не открывается, а снимается. Это логично потому, что нужно экономить на размерах, а значит лучше переднюю панель сделать съемной и не делать дверцу потому, что так будет проще, компактнее и легче по весу.

Снаружи передняя панель металлическая, а внутри пластик и шумоизоляция. По бокам есть вентиляционные отверстия. Если вся передняя плоскость сплошная и закрытая, то откуда брать воздух? Он поступает с боковин передней панели через специальные «жабры». Там тоже предусмотрены сетки для фильтрации воздуха. Дальше уже никаких сеток нет.

За передней панелью находится рамка, где установлен штатно один вентилятор диаметром 140 мм. Это модели Dynamic X2 GP-14, которые уже встречались ранее. Характеристики известны, это 1000 об/мин, 12 В и 0,20 А. Используются подшипники типа LLS. Здесь установлена модификация без ШИМ управления с обычным 3-контактным разъемом. Еще один вентилятор Dynamic X2 GP-12 диаметром 120 мм установлен сзади, прямо над разъемами задней панели материнской платы.

Сзади мы видим заглушки для 7 слотов расширения. Возможности установить видеокарту вертикально - нет. Главное есть отверстие для заглушки разъемов задней панели материнской платы.

Внизу находится традиционная рамка крепления блока питания. Она крепится двумя барашками к корпусу, а к ней, как обычно четырьмя винтами крепится блок питания. Повернуть его можно любой стороной, но все же задумано, чтобы он всасывал воздух снизу и выводил его наружу.

Внизу внутри корпуса находится металлических кожух, который скрывает в себе блок питания, корзину жестких дисков, а заодно туда можно убрать провода. С правого бока корпуса находится место для кабель-менеджмента.

Два накопителя размера 2,5” могут быть легко смонтированы на специальные пластины, которые установлены на стенке.

Внизу есть одна корзина для жестких дисков, у которой есть свои лотки для монтажа. Она может двигаться между передней и задней частью, чтобы можно было установить длинный блок питания или радиатор СЖО спереди. И то, и другое не получится потому, что корпус компактный.

Липучки для прокладки кабельных трасс есть слева и справа. Пора переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса Fractal Define 7 Compact Black TG проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

СЖО: Fractal Design Celsius+ S36 Prismа;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS PRIME X570-PRO, версия BIOS – 2602;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS 700 (700 Вт).

Сборка системы

Это самый удобный корпус от Fractal Design в плане сборки и работы с ним. Очень просто все собирается. Сначала я смонтировал радиатор СЖО Fractal Design Celsius+ S36 Prismа в сборе с вентиляторами на переднюю рамку.

Никаких проблем это не вызывает, но следует помнить, что можно использовать только короткий блок питания или нужно снять корзину для жестких дисков снизу, чтобы она не мешала. В моем случае надо было поступить именно так, но я решил ее оставить потому, что и так все неплохо разместилось.

Все окошки оборудованы резиновыми шторками и находятся в нужных же местах. Все легко доступно. Очень удобно все подключать, когда все панели демонтированы. Что касается остальной разводки, то она проста до безобразия.

Вот теперь уже хорошо видно, что обычная ATX плата отлично размещается в этом корпусе, который называется «компактным». Влез радиатор с вентиляторами и еще места вагон осталось.

Индикатор питания светится белым сразу после включения. Корпус смотрится строго и никаких излишеств не наблюдается. Нет даже индикатора активности диска. Не то, чтобы он был очень нужен, но факт. А еще заметно увеличение шума при снятой передней панели и снижение его после закрытия.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать AIDA64 Stress Test для разогрева процессора и видеокарты, который неплохо справляется с этой задачей. Также я решил протестировать несколько вариантов использования штатных вентиляторов, СЖО и сравнить с открытым стендом. Понятно, что без установленной СЖО использовался процессорный кулер

Открытый стенд (ОС);

Fractal Design Celsius+ S36 Prismа AUTO (Cels36 AUTO);

Fractal Design Celsius+ S36 Prismа PWM (Cels36 PWM);

Fractal Design Celsius+ S36 Prismа LNA (Cels36 LNA)

Все вентиляторы (GP-14 и GP-12) от материнской платы профиль Standard (FANs Std);

Я хотел еще протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что частота вращения вентиляторов в обоих режимах совпадает и составляет 730 об/мин.

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



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Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU, °C



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Меньше – лучше





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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Поначалу температура мало чем отличается от открытого стенда. Это объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 10 минут картина немного меняется.

Заключение

Fractal Define 7 Compact – классный, удобный и простой корпус. Дизайн классический, не привлекает особого внимания, универсальный и подойдет для любого интерьера/ситуации. Если он покажется скучным, то его всегда можно обклеить наклейками снаружи, внутрь можно навешать RGB лент, а также можно установить СЖО Fractal Design Celsius+ s36 Prisma или s24 Prisma. Точнее даже не можно, а нужно потому, что результат получается отличный и жаль, что раньше я не задумывался о такой комбинации.

Несмотря на название Compact, корпус нельзя назвать тесным или неудобным. Отлично видно, что места внутри предостаточно, а все провода сзади легко убираются. А вот использовать вместе длинный блок питания, корзину для дисков и радиатор с вентиляторами спереди не получится. Такой набор уже не укладывается в концепцию новинки.

На самом деле корпус большой, удобный и практичный. Все сделано красиво и аккуратно. Что касается дизайна, то он остался без изменений. Комплект очень хороший и для сборки системы есть все самое необходимое. В корпусе уже установлены хорошие вентиляторы Fractal Design Dynamic X2 GP-14 и GP-12. Это далеко не новые модели, но они уже хорошо себя зарекомендовали (и поэтому производитель не видит необходимости в их замене). И действительно, как по своим характеристикам, так и по работе они не вызывают вопросов. В базовой версии поставляется только два таких вентилятора, а остальные придется докупать самостоятельно.

Шумоизоляция хорошая, как и фильтрация. Для кого-то может показаться недостатком отсутствие RGB подсветки. Однако, не всем она нужна и можно заменить штатные вентиляторы на модели с подсветкой и добавить RGB ленты. В итоге это эргономичное, практичное и универсальное устройство для основы современного среднебюджетного компьютера.

Андрей Понкратов aka wildchaser