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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500

В поисках интересных и доступных кулеров мы нашли модель, способную потягаться с суперкулерами. На первый взгляд это обычная «башня» под 140 мм вентилятор, но ее характеристики привлекают внимание.
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Оглавление

Вступление

Новые суперкулеры практически перестали появляться, и это обусловлено не тем, что процессоры вдруг стали холодными, а тем, что производители переключились на необслуживаемые системы жидкостного охлаждения. Суперкулеры теперь превратились в обычные устройства охлаждения потому, что в комплект некоторых моделей процессоров уже даже перестали класть какие-то базовые решения, а все оставили на откуп самого пользователя.

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Что делать, если уже у простого Intel Core i5-10600K уровень TDP заявлен 125 Вт, и самое главное – так оно и есть на самом деле потому, что я не могу к нему подобрать ни один сколь-нибудь простой кулер. Только Noctua D14 и D15 с ним как-то справляются, но это уже абсурд покупать кулер в половину стоимости процессора. Несмотря на технологический процесс 7 нм, процессоры AMD также нельзя назвать холодными. Например, тот же AMD Ryzen 7 3800X еще нужно суметь охладить, и даже AMD Wrath Prism не то, чтобы идеально справляется с AMD Ryzen 7 3700X, у которого TDP 65 Вт.

После тестирования недорогих кулеров я понял, что существует множество моделей, которые отлично справляются с охлаждением современных процессоров. При этом они не будут завывать, как AMD Wrath Prism, и также оснащены подсветкой. Таких моделей сейчас появляется все больше, но я снова остановился на продукции компании Deepcool потому, что она привлекает не только качеством продукции, но и ценой.

И снова в своих поисках я наткнулся на интересную модель, которая может потягаться с суперкулерами в плане эффективности отвода тепла. Это не шутка потому, что характеристики новинки действительно выглядят серьезно. С виду Deepcool AS500 это обычная «башня» под 14 см вентилятор, но у нее есть интересные особенности.

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Производитель нашел интересное решение – сделать RGB подсветку в верхней крышке, чтобы кулер выглядел современно и более привлекательно, при этом оставаясь производительным и эффективным. Осталось лишь проверить новинку в деле.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно крупная. Она изготовлена из плотного картона. Фон упаковки зеленый и серый. Полиграфия находится на высоком уровне. Снаружи все свидетельствует о высоком качестве изделия.

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Все выглядит опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Сверху находится только логотип компании, который находится прямо посередине. Снизу мы видим штрих-код с артикулом модели и контактную информацию производителя. Сверху, снизу и еще с одного бока фон зеленый, а на оставшихся трех плоскостях он серый. С фронтальной стороны есть крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Под изображением кулера находится надпись: High Performance Slim Tower CPU Cooler. Для тех, кто не понял – это высокопроизводительный узко-башенный процессорный кулер. Внизу указана модель AS500. Выше находятся несколько значков, которые обозначают синхронизацию RGB подсветки с самыми популярными моделями материнских плат. Также есть собственный контроллер.

На противоположной стороне на нескольких языках написана следующая информация:

  • 5 х 6-мм тепловые трубки, величина отвода тепловой мощности (TDP) до 220Вт;
  • Дизайн из набора тонких ребер, 100% совместимость с ОЗУ;
  • Слегка выгнутая фрезерованная поверхность подошвы радиатора, благодаря тому, что он изготовлен из чистой меди, обеспечивает более плотное прилегание к процессору;
  • Полная никелировка обеспечивает повышенную защиту от коррозии и окисления;
  • Верхняя крышка имеет встроенную 5В A-RGB светодиодную подсветку;
  • AURA-синхронизация обеспечивается благодаря настройкам материнской платы;
  • Оснащается вентиляторами TF140S с гидродинамическим подшипником и двойными лопастями, обеспечивающими мощный воздушный проток и длительный срок эксплуатации;

Звучит все очень интересно, но так ли это на самом деле? Ниже находится таблица со спецификацией и характеристиками устройства.

Модель Deepcool AS500
Тепловые трубки 5 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины х 56 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 142 х 98 х 164 мм
Габариты радиатора 140 х 49 х 164 мм
Масса 1030 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 115X;
AMD: AM2, AM3, FM1, FM2, AM4
Размер вентилятора 140 х 140 х 25 мм
Скорость вращения 500-1200 об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 70.81 CFM
Воздушное давление 1.14 мм водяного столба
Уровень шума < 26 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.11 А
Потребляемая мощность 1.32 Вт
Коннектор вентилятора 4-pin PWM
Тип LED A-RGB LED
Коннектор LED 3-pin (+5-D-G)
Номинальное напряжение LED 5 В
Потребляемая мощность LED 1.4 Вт

Адрес компании и штрих-код с артикулом модели находятся на нижней плоскости упаковки. На одной боковине есть три схематические вставки, где наглядно показаны габариты устройства. На другой, помимо логотипа и наименования модели есть пять значков. Первый сообщает о том, что этот кулер предназначен для процессоров с TDP до 220Вт. Второй сообщает о высоте в 164 мм. Далее 100% совместимость с памятью, ШИМ-управление и низкий уровень шума.

Посмотрим теперь, что внутри.

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Сверху в небольшой коробочке находится комплект поставки, включая инструкцию. В ней перечислен весь комплект поставки и еще наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

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Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

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  • Универсальный стальной бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре втулки для AMD;
  • Четыре втулки для LGA2066/2011;
  • Четыре втулки для LGA1200/115X;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Две монтажные скобы для дополнительного вентилятора;
  • Контроллер с блоком управления переключения режимов RGB и питающим кабелем;
  • Кабель-адаптер для подключения к разъему A-RGB материнской платы;
  • Термопаста Deepcool.

Есть все для монтажа на любой платформе. Отвертки в комплекте нет, но так дешевле и нужно использовать свою длинную крестообразную. Под комплектом поставки находится каркас из вспененного полиэтилена, состоящий из верхней и нижней части.

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Просто снимаем верхнюю деталь и вынимаем практически весь кулер в сборе.

Устройство и особенности кулера

С первого взгляда видно, что это обыкновенная классическая башня, но чуть тоньше и с большим 140 мм вентилятором. В комплекте только один, но производитель намекает, что можно поставить второй и кладет в комплект специальные монтажные скобы.

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Внешний вид классический, строгий, аккуратный. Все сделано ровно, качественно и красиво – придраться просто не к чему. Все элементы идеально подогнаны друг к другу. Сверху находится пластиковая крышка и модуль с RGB LED.

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Посмотрим на устройство со всех боков.

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Здесь мы видим, что к обыкновенному радиатору башенного типа крепится двумя стальными скобами вентилятор диаметром 140 мм. Модель достаточно необычная.

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Основная особенность заключается в крыльчатке. По дальнему краю каждой лопасти находится дополнительная надстройка, которая обеспечивает дополнительный поток воздуха.

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С обратной стороны двигателя есть наклейка с наименованием модели и техническими характеристиками устройства. Подсветки в вентиляторе нет, но зато она есть сверху башни кулера.

Сама верхняя часть состоит из нескольких элементов. Верхняя черная пластиковая крышка, которая крепится защелками.

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Под ней находится белый пластиковый рассеиватель и пластина с RGB светодиодами.

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Кабель RGB LED модуля аккуратно спускается вниз по центру радиатора. Понятно, что он создает дополнительное сопротивление воздушному потоку, но оно не такое большое, как будто добавили еще одну тепловую трубку прямо по центру. Кстати, они расположены зеркально относительно его.

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Как уже сообщалось ранее, радиатор состоит из 56 пластин. Они изготовлены из алюминиевого сплава. Возможно, используется какое-то соединительное вещество (клей, припой), но я его следов не заметил.

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Зато сразу видны следы пайки тепловых трубок к основанию. Само основание медное никелированное.

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Оно состоит из верхней и нижней детали. Верхняя алюминиевая, а нижняя медная. Как уже сообщалось она немного выпуклая по центру и это действительно так. Изначально поверхность основания заклеена защитной пленкой.

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Основание радиатора выполнено не очень идеально. Пройденная фреза оставляет микро-канавки. Такая картина встречается на многих кулерах и где-то даже говорят, что это лучше, чем идеальная поверхность потому, что все шероховатости заполняются термокомпаундом.

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То, что поверхность немного выпуклая в середине, заметно по отпечатку после снятия устройства.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера Deepcool AS500 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3800X (3900 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер Deepcool AS500;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime X570-PRO, версия BIOS 2602;
  • Память: 2 x 8 Гбайт A-DATA XPG Spectrix D50 AX4U360038G18A-DT50 (SKhynix);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming RX 5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung PM981 1 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic 1000 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все собрать. Инструкция простая и понятная. Производитель поступил очень правильно, решив задействовать штатную монтажную пластину сокета AM4. Для этого в комплекте предусмотрены специальные втулки-переходники.

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Далее устанавливаются монтажные пластины, затем они фиксируются втулками-гайками.

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Конструкция максимально простая и понятная. На монтажных пластинах есть выступы с резьбой. В них устанавливаются втулки-винты, которые находятся на перекладине, перекинутой через основание. На них присутствуют жесткие пружины, которые обеспечивают хороший прижим.

После того, как все смонтировано, запускаем.

Подсветку я подключал не к штатному контроллеру, а к материнской плате. Все отлично функционирует и синхронизируется. Подсветка особо не выделяется и не сильно привлекает к себе внимание, поскольку представляет собой полоску по периметру верхней части.

Deepcool AS500 работает в простое практически бесшумно, да и в нагрузке шум не очень большой. После обновления Prime95 и HWINFO64 температуры заметно подросли, и даже мой штатный кулер Noctua NH-D15 стал показывать схожие результаты, а результаты U12S chromax.black и вовсе оказались хуже, поэтому это можно назвать победой.

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Теперь посмотрим на работу в разных режимах. Штатный я не стал использовать потому, что слишком большой разброс результатов из-за того, что параметры меняются динамически. Лишь в фиксированном режиме можно оценить результаты.

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 ГГц при 1.3 В:

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AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 ГГц при 1.1 В:

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Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. Были задействованы следующие режимы:

  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.3 при 1.3 В;
  • AMD Ryzen 7 3800X @ 4.0 при 1.1 В.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

30 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Обороты вентилятора

Скорость вращения крыльчатки, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заодно и взглянул на систему через тепловизор, но ничего интересного не выявил. Разогревается только околосокетное пространство, сам кулер не совсем не горячий даже в нагрузке.

Заключение

По итогам теста можно сказать, что это действительно хороший и производительный кулер, который демонстрирует отличные результаты. Deepcool AS500 уверено обходит Noctua NH-U12 chromax.black, который меньше по размерам, но дороже. Он отлично справляется с разогнанным процессором AMD Ryzen 7 3800X при напряжении на ядрах 1.3 В. А если снизить напряжение до 1.1 В и частоту до 4 ГГц, то все становится отлично.

Самое главное заключается в том, что даже на максимальных оборотах вентилятора модель Deepcool работает достаточно тихо, акустический комфорт находится на высоком уровне. Крепление кулера тоже очень простое, логичное и понятное. Производитель нашел способ, как задействовать штатную заднюю пластину крепления AMD AM4. Получилось оригинально и очень удобно.

Что касается соединения пластин с трубками, то пайка однозначно приведет к росту стоимости. Можно, как вариант, самостоятельно промазать места соединений паяльной пастой и прогреть, но это уже из области модификаций. В остальном получаем отличный кулер за разумные деньги. Если не разгонять процессор и самому вручную устанавливать напряжение, то система получится тихой и практически бесшумной. Единственным недостатком могут оказаться габариты новинки, поскольку башня получилась высокая и может поместиться не в любом корпусе.

Модуль с подсветкой прекрасно дополняет устройство. Причем есть как штатный контроллер с возможностью переключения режимов, так и возможность подключить устройство к материнской плате к разъему ARGB. В этом плане пользователи получили большую свободу действий: можно свободно комбинировать разные режимы. Шум даже при максимальной скорости вентилятора вполне приемлем, а уж в тихом режиме на фоне остальных устройств в системе его не слышно.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании Deepcool за предоставленную на тестирование систему охлаждения Deepcool AS500.

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обзор тест wildchaser deepcool ryzen 7 3800x deepcool as500 андрей понкратов

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