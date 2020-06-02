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Вступление

Неделю назад мы протестировали флагманский CPU новой 10-й серии Intel – Core i9-10900K. Этот дорогой и горячий десятиядерный монстр, как и его конкурент из стана AMD в виде Ryzen 9 3900X, предназначен для узкой прослойки обеспеченных энтузиастов. Подавляющему большинству интересны более массовые модели.

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Впрочем, сегодняшнего нашего героя также не назовешь ни дешевым, ни холодным. Однако Intel Core i7-10700 во всех своих вариантах хотя бы должен стоить дешевле $400.

От старшего, разблокированного и с наличествующим видеоядром, коим, собственно, и является 10700K с рекомендованной ценой $374, до младшего – 10700F – с фиксированным множителем и без интегрированной графики с его $298. Последнее выглядит вообще отличным предложением за полноценные 8 ядер и 16 потоков. И это при том, что самый доступный Core i7-10700F может похвастать очень приличными штатными частотами в диапазоне 4600–4800 МГц. А у Core i7-10700K и Core i7-10700KF это все 4.8–5.2 ГГц. Так что перед нами самые что ни на есть народные флагманы.

Точнее, они станут ими со временем. Потому как понятно, что первые реальные розничные цены в российских магазинах далеки от рекомендованных даже с учетом недавно выросших валютных курсов. Но рано или поздно стоимость новинок должна прийти в норму. Пока же сравнивать с AMD Ryzen 7 3700X его потенциальных прямых конкурентов будем, держа в уме некоторую разницу в цене. Ведь по ней Intel Core i7-9700K сейчас пока ближе к Ryzen 9 3900X.

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Участники тестирования и конфигурация

Как хорошо, что Ryzen 9 3900X мы неделю назад уже протестировали. Результаты и его, и обоих его соперников из стана Intel также обязательно добавим в этот обзор. А для сравнения с Core i7-10700K был заново протестирован Ryzen 7 3700X. И при изучении производительности новинки Intel не обойтись без сравнения с предыдущей аналогичной моделью – Core i7-9700K. Вот эти три процессора я и тестировал целую неделю, чтобы выдать теперь вам результат.

Все CPU испытывались на открытом стенде:

Intel Core i7-10700K и Core i9-10900K – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);

Intel Core i7-9700K и Core i9-9900KF – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;

Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

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Разгон и энергопотребление

Перед тем как перейти к результатам тестов, как всегда, несколько слов про такие потребительские качества процессоров, как разгонный потенциал и энергопотребление.

Первым делом запускаем систему в штатном режиме, лишь с примененным в BIOS профилем XMP для оперативной памяти:

Проверим стабильность и температурный режим при прогреве CPU с помощью Prime95 (тест Small FFT):



30 градусов при отсутствии нагрузки и менее 60°C при максимальном прогреве – по результатам очень похоже на Core i9-10900K. И, конечно, тут тоже видно, что «в начале было больше»: выше и частоты, и температура. А затем срабатывают ограничения по питанию. Что ж, снимаем их, как в прошлый раз. И можно снова запускать Prime95.

Повторюсь, это как бы штатный режим работы процессора, лишь ослаблены лимиты в BIOS:

Тут уже 4700 МГц на всех ядрах в постоянном режиме. И даже температуры при этом гораздо ниже, чем в подобном режиме на Core i9-10900K. Всего около 80°C в пике – да так уже можно оставлять «на постоянку». Правда, у старшей модели и частоты были еще на 200 МГц выше.

А значит, у Core i7-1070K должен быть достаточный запас для разгона. Сначала была выяснена максимальная частота (с точностью до 100 МГц), на которой тестовый процессор сохранял стабильность на всех ядрах. Это оказались 5000 МГц. И затем проверено, выше каких значений лучше не задирать коэффициенты отдельных ядер в турбо-режиме. В результате был подобран режим разгона: 53–53–51–51–50–50–50–50.

Смотрим, что получается при прогреве:

Тут температуры уже выше, но стабильность полная, а троттлинга нет.

В итоге Intel Core i7-10700K тестировался в трех режимах:

Штатном (просто Intel Core i7-10700K на графиках),

С ослабленными лимитами на энергопотребление (Intel Core i7-10700K PL),

И в описанном разгоне по схеме 53–53–51–51–50–50–50–50 (Intel Core i7-10700K OC).

Как и в случае с Intel Core i9-9900KF, Core i7-9700K на материнской плате ASRock после сброса BIOS и загрузки профиля XMP для памяти сразу заработал так, как будто плата не в курсе про лимиты на энергопотребление: на 4.6 ГГц на всех ядрах и до 4.9 ГГц на одном. Значит, это и будем считать его своеобразным штатным режимом – ASRock Mode (Intel Core i7-9700K AM на графиках). В разгоне на 5.0 ГГц по всем ядрам он у меня стабильно не заработал, пришлось остановиться на схеме в турбо-режиме 52–52–50–50–48–48–48–48 (Intel Core i7-9700K OC на графиках).

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AMD Ryzen 7 3700X также тестировался в двух режимах: псевдоштатном и разгоне. «Псевдо-» потому, что данный CPU даже под полной нагрузкой держал частоту на 200 МГц выше базовой: 3800 МГц против 3600. Ну и в режиме турбо отдельные его ядра разгонялись до 4400 МГц. Разгон я сначала попробовал фиксированным для всех ядер, но выше 4100 МГц стабильность во всех тестах получить не удалось. Поэтому просто еще сильнее ослабил лимиты потребления на плате и получил 4100 МГц на всех ядрах и до 4400 МГц на одном. Это оптимальный режим работы для Ryzen 7 3700X.

В каких режимах работали три процессора из прошлого тестирования, подробно расписано в его соответствующем разделе.

Первым делом сравним энергопотребление систем со всеми шестью CPU во всех режимах под тяжелой нагрузкой. Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего), и округлялось до 10 Вт.

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше





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При отсутствии нагрузки все три конфигурации потребляют около 50–60 Вт. А вот при сильном прогреве ЦП ситуация меняется. В штатном режиме что новинка, что ее основной конкурент из стана AMD, что называется, «держат себя в руках», демонстрируя общее потребление менее 200 Вт. При заявленном тепловом пакете в 125 Вт это в целом похоже на правду. Тем более что система с Core i9-10900K демонстрирует аналогичное энергопотребление. Это явно следствие одинаковых ограничений на него. Впрочем, Ryzen 7 3700X все равно немного экономичнее.

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При снятии ограничений по питанию и, тем более, разгоне, CPU Intel «уходят в отрыв». Значения вроде 300 Вт, 370 Вт – это в полтора и более раза больше, чем у системы с Ryzen 7 3700X даже в разгоне. И здесь, повторюсь, о серьезном разгоне даже восьмиядерной модели Core i7-10700K без серьезной же системы охлаждения думать не приходится.

Впрочем, это было ожидаемо. А вот с результатами тестов производительности заранее не все так понятно. С одной стороны, тут уже нет разницы в количестве ядер, как было в случае с Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3900X, поскольку и Core i7-10700K, и Ryzen 7 3700X имеют в своем активе 8 ядер и 16 потоков. Но с другой – и изначальные частоты, и оверклокерский потенциал нашего народного флагмана ниже, чем у его старшего брата. А для Ryzen 7 3700X мне, напротив, удалось подобрать более удачный режим в разгоне, чем для Ryzen 9 3900X. Так что, как себя покажут основные конкуренты, посмотреть очень интересно.

Каждый тест производительности осуществлялся вручную именно для данного обзора (для процессоров из предыдущего – к нему, но это было всего неделю назад) и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шел результат, близкий к среднему.

Производительность

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Начнем с «синтетических» тестов.

CPU-Z Bench



Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше





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Если Core i7-9700K во всех режимах уступал Ryzen 7 3700X, то новичку удается немного опередить соперника. Core i7-10700 даже быстрее Core i9–9900. При том, что должен стоить дешевле – просто отличный результат. При этом обе флагманских модели с изрядным отрывом впереди.

WinRAR



Встроенный тест, Кбайт/с

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В WinRAR новинка снова обходит прошлого флагмана Intel и даже настигает Ryzen 9 3900X, уступая лишь своему «стероидному» старшему брату.

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Geekbench 4



Single-core | Multi-core, баллы

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В Geekbench борьба разворачивается более плотная, и лишь максимальный разгон позволяет Core i7-10700K опередить конкурента из стана AMD в обоих режимах. Core i9-9900KF снова идет с ними в целом вровень, а флагманы заметно эту общую массу опережают.

PCMark 10



Баллы

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PCMark традиционно отдает небольшое, но стабильное предпочтение процессорам Intel. Так выходит и в этот раз: наш новый «массовый» флагман идет вровень аж с Ryzen 9 3900X, минимально опережая его в разгоне. Ryzen 7 3700X и Core i7-9700K позади, хотя, повторюсь, все отрывы невелики.

WebXPRT 3



Баллы

Меньше – лучше





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В «Веб-эксперте» ситуация в целом аналогична, за тем исключением, что оба процессора AMD показывают похожие результаты, и обе новинки Intel их заметно опережают. Но здесь нельзя не повторить комментарий из предыдущей статьи, что проблем с производительностью работы браузеров в течение многих лет не доставит не один из CPU данного уровня.

Hexus Pifast



Время, секунды

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Hexus Pifast – это прямо-таки вотчина процессоров Intel. Здесь они на коне, и Core i7-10700K не выпадает из стройных рядов своих собратьев, легко выходящих из 13 секунд даже в штатном режиме.

TrueCrypt



AES-Twofish, Гбайт/с

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Одинаковое количество ядер у основных конкурентов – в целом аналогичные результаты. В TrueCrypt важно в первую очередь количество поддерживаемых потоков. Именно поэтому Ryzen 9 3900X тут неизменный лидер, несмотря на невысокие частоты, а Ryzen 7 3700X и Core i7-10700K идут вровень как друг с другом, так и с Core i9-9900KF.

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Здесь я обычно устаю писать комментарии для каждого теста отдельно, поэтому кодирование и декодирование видео привычно соберем в один блок:

HWBot x265 Benchmark



4K | 1080p, FPS

Больше – лучше





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Handbrake



Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды

Меньше – лучше





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HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест, секунды

Меньше – лучше





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SmoothVideo Project SVPmark 3



Synthetic CPU, баллы

Больше – лучше





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Если Core i9-10900K в данном блоке смог лишь приблизиться к Ryzen 9 3900X, но так и не догнал его по производительности, то Core i7-10700K со своим прямым конкурентом Ryzen 7 3700X это удается. В разгоне новичок Intel даже обычно впереди. Как обычно, можно отметить небольшое его преимущество над Core i9-9900KF.

Рендеринг также совместим в один блок:

POV-Ray



Встроенный тест, PPS

Больше – лучше





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Cinebench R15



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Cinebench R20



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Corona 1.3 Benchmark



Время, секунды

Меньше – лучше





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Здесь картина в целом аналогична, за исключением того, что в паре тестов Ryzen 7 3700X все еще удается сохранить лидерство, пусть оно и становится уже совсем номинальным. В остальных наш слабо отличимый от пониженного в статусе Core i9-9900KF герой в штатном режиме чуть позади, но при разгоне минимально выходит вперед.

Как видно, пока все очень достойно. Даже в неигровых тестах в среднем преимущество в споре Intel Core i7-10700K против AMD Ryzen 3700X на стороне первого. Но производитель не зря позиционирует десятую линейку Core как игровые процессоры. Так что без тестирования в 3D не обойтись.

Начинаем проверять, как всегда, с синтетических бенчмарков.

3DMark Time Spy



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



CPU Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Physics Score, очки

Больше – лучше





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И правда, у новинки Intel везде лидерство. Даже в Fire Strike Physics Score, которая ранее была вотчиной процессоров AMD Ryzen 3000-й серии. В некоторых случаях выйти вперед позволяет лишь разгон, но в каких-то преимущество Core i7-10700K что над Ryzen 7 3700X, что над Core i7-9700K достаточно заметно.

World of Tanks enCore



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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World of Tanks encore RT



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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В целом то же и с «танками». Результаты плотные, но новинка впереди основных конкурентов, причем Core i7-9700K также опережает Ryzen 9 3900X.

Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки

Больше – лучше





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Замыкает список синтетических трехмерных тестов Neon Noir. Здесь результаты, как и в предыдущих бенчмарках, различаются не столь заметно. Хотя можно зафиксировать формальную победу систем с CPU Intel.

Перейдем к результатам тестов всех процессоров во встроенных тестах реальных игровых приложений.

War Thunder



Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Есть встроенный тест и в другой популярной «онлайн-войнушке». Причем здесь он – «настоящий», а не отдельным приложением с «перспективным движком». Так что его действительно можно считать бенчмарком в реальной игре.

Сцена «Танковый бой», призванная лучше всего протестировать CPU, традиционно отдает приоритет процессорам Intel. Оба AMD Ryzen 3000 позади, причем демонстрируют сравнимые результаты. А в стане Intel все традиционно: с заметным отрывом лидирует флагманский Core i9-10900K, за ним идут близнецы-братья Core i7-10700K и Core i9-9900KF, и лишь в конце (но впереди обоих AMD) располагается Core i7-9700K.

Остальные реальные игры снова сгруппируем вместе.

Tom Clancy's The Division 2



Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет

Больше – лучше





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Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS

Больше – лучше





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F1 2018



Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS

Больше – лучше





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Total War: Three Kingdoms



Battle benchmark, Max, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Gears 5



Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS

Больше – лучше





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В каких-то игровых тестах, начиная с некоторого уровня, CPU практически не влияет на производительность. Где-то разница между самым медленным и быстрейшим достигает нескольких процентов (и даже, о ужас, десяти). Но общая суть в том, что при наличии достаточно быстрой видеокарты всех этих процессоров с запасом хватит для любой из этих игр, они не станут слабым местом. Хотя и нельзя не отметить формальное преимущество Intel Core i7-10700K не только над AMD Ryzen 7 3700X, но и над Ryzen 9 3900X.

На этом тесты завершаем, можно переходить к выводам.

Заключение

Если новый флагман Intel в виде Core i9-10900K в состязании с Ryzen 9 3900X выступает с переменным успехом, стабильно минимально выигрывая в играх и немного уступая в большинстве тяжелых неигровых применений, то будущий «народный флагман» Core i7-10700K на фоне Ryzen 7 3700X смотрится гораздо увереннее. Он почти везде быстрее, и особенно заметным его преимущество становится в разгоне. Это все еще горячий процессор, но, в отличие от Core i9-10900K, здешние температурный режим и энергопотребление уже можно с натяжкой назвать приемлемыми.

Остается лишь вопрос цены. Формально для Ryzen 7 3700X самым прямым конкурентом является модель Core i7-10700KF, также лишенная графического ядра и с рекомендованной ценой в 349 долларов. По курсу на самое начало июня 2020 года это 24 тысячи рублей с чем-то. Примерно так и оценивают сейчас Ryzen 7 3700X в респектабельных отечественных магазинах. Да, все варианты Core i7-10700 там же пока заметно дороже. Но это новинка, только-только появившаяся в продаже. Со временем цены должны прийти в норму, и тогда «народные флагманы» Intel грозят снова стать не менее выгодными предложениями, чем их конкуренты.

Евгений Яковлев

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