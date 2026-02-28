Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
В некоторых случаях частота кадров повышается более чем в два раза.

Целый ряд геймеров, с нетерпением ожидавших релиза Resident Evil Requiem, были разочарованы низкой частотой кадров в игре с включённой трассировкой пути, что, как оказалось, можно решить программными методами.

Может быть интересно

Источник фото: PC Gamer/Capcom

Участник платформы Reddit под ником DiesIrae13 сообщает, что он нашёл способ, как повысить fps в Resident Evil Requiem с трассировкой пути — для этого необходимо откатиться до более старой версии графических драйверов Nvidia, в частности 576.88. В его случае понижение версии с 591.86 до указанной позволило увеличить показатель частоты кадров с 74 до 118 fps при использовании DLSS P и Frame Generation 2x на фоне повышения энергопотребления видеокарты с 304 до 405 Вт.

Пользователь отмечает, что это работает для обладателей видеокарт серии GeForce RTX 4000, хотя в обсуждении на платформе Steam владелец видеоадаптера RTX 5070 также сообщает о заметном повышении fps и общей стабильности игры с трассировкой лучей и DLSS 4.5.

В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ultra+, видно, что частота кадров после отката с версии 591.86 до 576.88 увеличилась более чем в два раза (с 30-33 до 67-71 fps). Тест проводился на RTX 4090 в разрешении 4K с трассировкой пути и DLSS Performance.

В настоящее время неизвестно, когда именно будет выпущен официальный фикс для решения данной проблемы, поэтому геймерам приходится использовать откат драйверов в виде временного решения.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#resident evil requiem
Источник: reddit.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
15
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
3
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
+
В Новосибирске скоро представят генеральную схему развития городского метрополитена
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Найдено объяснение появлению гигантских галактик уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва
+
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Новые кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90 показали общественности
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
48
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
31
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
8
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
2

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
15:08
да где он такие цены то находит на 27" FHD даже на 180-240 Гц? видать в параллельной вселенной 😂
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Anti liberast
14:59
как-то раз американец пошёл погулять по заброшкам и наткнулся на завод по выпуску ддр5. все склады были забиты ддр5 и никого не было вокруг, ну он взял и нагрузил несколько фур и привёз себе домой. ре...
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
Anti liberast
14:55
изначально было очевидно, что ддр4 давно устаревший хлам, и это ещё тест ддр5 на самой низкой частоте в сравнении с самой высокой частотой у ддр4. теперь не скоро обновиться выйдет у тех, кто сидит на...
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
Китя.
14:51
Хоть так амудэ вообще не одной карты не разыграла да еще карта топ встиле игры.
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
Китя.
14:41
Все очень интересно. а самое главное забыли игра от видеокарты зависима. Где там 9070xt с лучиками ?
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Андрей Волков
13:57
На 2фпс выше и на 0.5сек быстрее?😄
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
Роман Смирнов
13:51
ФОНД ИЗ 1 КАРТЫ: ПОЗОРИЩЕ КУРТКИ
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
ark-bak
13:47
Да пох..
IDC: Рынок смартфонов в 2026 году продемонстрирует самое большое падение в истории
CoverLocker
13:37
Для многих теперь только через Северный полюс.
Российские авиакомпании корректируют рейсы на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации в регионе
Mekanika
13:37
Я на 8Ггц расчитывал.
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter