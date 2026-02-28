В некоторых случаях частота кадров повышается более чем в два раза.

Целый ряд геймеров, с нетерпением ожидавших релиза Resident Evil Requiem, были разочарованы низкой частотой кадров в игре с включённой трассировкой пути, что, как оказалось, можно решить программными методами.

Может быть интересно

Источник фото: PC Gamer/Capcom

Участник платформы Reddit под ником DiesIrae13 сообщает, что он нашёл способ, как повысить fps в Resident Evil Requiem с трассировкой пути — для этого необходимо откатиться до более старой версии графических драйверов Nvidia, в частности 576.88. В его случае понижение версии с 591.86 до указанной позволило увеличить показатель частоты кадров с 74 до 118 fps при использовании DLSS P и Frame Generation 2x на фоне повышения энергопотребления видеокарты с 304 до 405 Вт.

Пользователь отмечает, что это работает для обладателей видеокарт серии GeForce RTX 4000, хотя в обсуждении на платформе Steam владелец видеоадаптера RTX 5070 также сообщает о заметном повышении fps и общей стабильности игры с трассировкой лучей и DLSS 4.5.

В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале ultra+, видно, что частота кадров после отката с версии 591.86 до 576.88 увеличилась более чем в два раза (с 30-33 до 67-71 fps). Тест проводился на RTX 4090 в разрешении 4K с трассировкой пути и DLSS Performance.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

В настоящее время неизвестно, когда именно будет выпущен официальный фикс для решения данной проблемы, поэтому геймерам приходится использовать откат драйверов в виде временного решения.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424