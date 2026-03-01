Телефон Leica Leitzphone от Xiaomi призван установить новые стандарты

Leica и Xiaomi тесно сотрудничают уже несколько лет над разработкой камер для флагманских моделей Xiaomi. Теперь обе компании на мероприятии в Барселоне представили смартфоны Leica Leitzphone, Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Источник: Xiaomi / x.com / @XiaomiLeitzphone позиционируется на ступень выше модели Ultra и обладает дополнительными премиальными функциями. Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra также по-прежнему оснащены камерой Leica. По сравнению с предшественниками дизайн остался практически неизменным: как стандартная модель, так и вариант Ultra имеют плоскую минималистичную рамку, которая заканчивается под прямым углом к экрану. Leica Leitzphone от Xiaomi предлагает ряд уникальных функций. В отличие от модели Ultra, кольцо, окружающее модуль камеры, подвижно. Среди прочего, его можно использовать для зума. Эту функцию также можно настроить в параметрах.

Помимо трёх новых смартфонов, Xiaomi также представила несколько других продуктов: умные часы Xiaomi Watch 5, работающие на Android Wear OS, электросамокат Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, планшеты Xiaomi Pad 8 Pro и Pad 8. Как и ожидалось, были представлены Bluetooth-трекеры Xiaomi Tags. Они работают как в экосистеме Apple, так и в экосистеме Google Android. Был показан тонкий магнитный портативный аккумулятор UltraThin Magnetic Power Bank 5000 — он имеет толщину всего 6 миллиметров, весит 98 граммов и обладает емкостью 5000 мАч. Проводная зарядка обеспечивает максимальную выходную мощность 22,5 Вт, а беспроводная зарядка достигает 15 Вт.

После презентации многочисленных продуктов Xiaomi на мероприятии в Барселоне китайская технологическая компания показала свой концепт-кар с электроприводом Vision Gran Turismo. Основное внимание уделено эффектному дизайну, в первую очередь аэродинамике. Источник: x.com/ yourchinaguyXiaomi не опубликовала никаких ключевых данных о двигателе или других характеристиках. Планируется, что автомобиль будет официально представлен на выставке Mobile World Congress в Барселоне в ближайшие дни.