Вид замаскированного раллийного прототипа сразу же вызвал предположения о потенциальном дорожном варианте и о возвращении легендарной серии Celica.

Спортивный двухдверный автомобиль Toyota, предназначенный для замены GR Yaris Rally1 в чемпионате мира по ралли 2027 года, был замечен во время испытаний в Португалии. Фото раллийного автомобиля Toyota были сделаны местным энтузиастом Марсио Перейрой и опубликованы на автомобильном сайте DirtFish. Очертания и пропорции спорткара ясно указывают на то, что модель Toyota ранее никогда не была представлена.

Фото: dirtfish.comАвтомобиль имеет довольно компактный, трёхсекционный внешний контур с широкими крыльями и короткой колёсной базой. Спереди заметны горизонтально расположенные фары, узкая решётка радиатора, большой воздухозаборник на капоте и увеличенный, интегрированный бампер. Аэродинамическую заднюю часть венчает угловатый спойлер, а на крыше расположен типичный для раллийного авто воздухозаборник. Всё говорит о том, что это новая модель легендарной серии японских спортивных автомобилей среднего класса Toyota Celica. Источник: x.com / @RallyeSportКак рассказал СМИ Марсио Перейра, фотографировавший Toyota, двигатель прототипа звучал идентично GR Yaris Rally2, что говорит о том, что он оснащён тем же турбированным трёхцилиндровым 1,6-литровым двигателем.

В истории ралли Toyota много успехов, но одна модель вошла в историю – Celica GT-Four. Этот полноприводный купе принес Toyota два чемпионских титула в ралли, а знаменитый Карлос Сайнс-старший выиграл на нем чемпионат мира среди пилотов. Последняя Celica сошла с конвейера в 2006 году – ровно 20 лет назад, и, скорее всего, в честь этой круглой даты можно ожидать возвращение культового авто.

Может быть интересно

Технический директор Toyota Gazoo Racing Том Фаулер в интервью Carscoops даже не стал раскрывать название раллийного автомобиля, но подтвердил, что разработка продолжается, и новая модель уже прошла более 2000 км испытаний.