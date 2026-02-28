Последнее время стало модно делать заявления подобного рода.

Шутер DOOM The Dark Ages, быть может, и стал одним из поляризующих игровое сообщество проектов, поскольку слишком уж противоположные о нём поступали отзывы, но планы разработчиков и издателя от этого нисколько не меняются: контентная поддержка заявлена и будет оказываться. И вот, как отметил геймдиректор шутера Хьюго Мартин, будущее дополнение к DOOM The Dark Ages по своему масштабу можно сравнить с полноценным продолжением игры.

Источник изображения: id Software / Bethesda Softworks.

По словам Мартина, дополнение не только расширит игру, но и полностью преобразит весь её игровой процесс. Что скрывается за этим заявлением, сказать пока трудно, но руководитель игры добавил, что новые уровни станут более динамичными и богатыми на различные возможности.

Заявлено также наличие в дополнении новых игровых механик, хотя, опять же, в конкретные детали Мартин не вдаётся.

Когда дополнение станет доступно, пока неизвестно. Девелоперы пока даже не готовы назвать сроки его полноценной презентации, не то что релиза.