Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
Последнее время стало модно делать заявления подобного рода.

Шутер DOOM The Dark Ages, быть может, и стал одним из поляризующих игровое сообщество проектов, поскольку слишком уж противоположные о нём поступали отзывы, но планы разработчиков и издателя от этого нисколько не меняются: контентная поддержка заявлена и будет оказываться. И вот, как отметил геймдиректор шутера Хьюго Мартин, будущее дополнение к DOOM The Dark Ages по своему масштабу можно сравнить с полноценным продолжением игры.

Может быть интересно

Источник изображения: id Software / Bethesda Softworks.

По словам Мартина, дополнение не только расширит игру, но и полностью преобразит весь её игровой процесс. Что скрывается за этим заявлением, сказать пока трудно, но руководитель игры добавил, что новые уровни станут более динамичными и богатыми на различные возможности.

Заявлено также наличие в дополнении новых игровых механик, хотя, опять же, в конкретные детали Мартин не вдаётся.

Когда дополнение станет доступно, пока неизвестно. Девелоперы пока даже не готовы назвать сроки его полноценной презентации, не то что релиза.

#bethesda softworks #id software #doom the dark ages
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
66
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
11
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Китя.
21:29
амудэ хорошо насыпает в 1080р. для их это эталонное разрешения.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Китя.
21:29
Выбирает автор 1080р. как на более дорогой монитор грошей у хохла нема.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
swr5
21:05
Привык к 34". Теперь любой 16:9 монитор кажется неудобным.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Дмитрий Линк
21:00
при разрешении 4К - intel 285k лучше райзена, где тесты в 4к?!
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
Китя.
20:57
Что игру тестируют на 5090. а не 9070xт странно. Твое мнения не учли удивительно.
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Дмитрий Малинин
20:51
Так они только на 2 к перешли и даже не понимают что между 1080 р и 2 к разница в чёткости 30% , а между 2 к и 4к просто фантастические 2,5 раза и это просто другой уровень чёткости и детализации!
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Валерий Валерьевич
20:42
Ты почему позволяешь твоему клону тебя позорить? Бери пример с Непранова он настоящий мужик и унижает своих хейтеров и они ему только сильнее завидуют, потому что боятся и уважают. Покажи деду и пр. у...
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Валерий Валерьевич
20:23
Не ной всратый пизденыш свиноматки, лучше привычно желеобразно растекись на своём диване и хлебни своей блевотины. Жирный уродец - это всё на что ты способен, младшенький ученик опущенного клешнепалог...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
linux4ever
20:23
HP Vectra это десктопы.
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
sammievanhalen
20:16
Микрософт прогревает хомячков на подписочную модель. Сначала операционная система Вам не принадлежит. Потом компьютер Вам не принадлежит. Дальше что? Ваши файлы Вам не принадлежат?..
ASUS и Dell анонсировали мини-ПК для Windows 365
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter