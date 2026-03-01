Совсем недавно участник платформы Reddit похвастался своим удачным приобретением, когда всего за 100 долларов, которые он потратил на возвратные поддоны Amazon, ему удалось заполучить 40 модулей оперативной памяти DDR5, а сейчас похожей историей, но с меньшим масштабом, делится пользователь под ником Mzar_135.
Источник фото: Mzar_135/Reddit
По его словам, в местном магазине, который приобретает возвратные поддоны Amazon, а потом реализует товар со скидкой, ему удалось обнаружить комплект из четырёх модулей оперативной памяти DDR4-3200 по 16 ГБ каждый, предлагающийся за 10 долларов, который он тут же поспешил купить.
На опубликованном фото видно, что набор относится к серии G.Skill RipjawsV. На текущий момент стоимость аналогичного комплекта составляет от 600 долларов США, что в 60 раз превышает цену, которую заплатил удачливый покупатель. Пользователь уже проверил комплект в играх, подтвердив его работоспособность.
