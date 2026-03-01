Пользователю улыбнулась удача.

Совсем недавно участник платформы Reddit похвастался своим удачным приобретением, когда всего за 100 долларов, которые он потратил на возвратные поддоны Amazon, ему удалось заполучить 40 модулей оперативной памяти DDR5, а сейчас похожей историей, но с меньшим масштабом, делится пользователь под ником Mzar_135.

Источник фото: Mzar_135/Reddit

По его словам, в местном магазине, который приобретает возвратные поддоны Amazon, а потом реализует товар со скидкой, ему удалось обнаружить комплект из четырёх модулей оперативной памяти DDR4-3200 по 16 ГБ каждый, предлагающийся за 10 долларов, который он тут же поспешил купить.

На опубликованном фото видно, что набор относится к серии G.Skill RipjawsV. На текущий момент стоимость аналогичного комплекта составляет от 600 долларов США, что в 60 раз превышает цену, которую заплатил удачливый покупатель. Пользователь уже проверил комплект в играх, подтвердив его работоспособность.

