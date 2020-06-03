В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: Core i3-9100F & Radeon RX 580 и Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super. Обе будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H100 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц. реклама Видеокарты: GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);



Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

Rage 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z. Список игровых приложений:

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low & average FPS

В приключениях меджая Assassin's Creed Origins связка Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super ушла просто в неприличный отрыв от конфигурации Core i3-9100F & Radeon RX 580. В зависимости от режима работы и разрешения ее превосходство над соперником достигало 38-50%.

Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low & average FPS

В боевике Borderlands 3, с небольшим превосходством над конкурентом, лидировала система Core i3-9100F & Radeon RX 580. Правда, победа оказалась пирровой. Игра предъявила настолько суровые требования к графической подсистеме, что обе конфигурации показали низкие результаты уже в разрешении 1920 х 1080.

Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивность рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивность размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low & average FPS

В фантастическом шутере Gears 5 первое место уверенно удерживала система Core i3-9100F & Radeon RX 580. Правда, из-за высокой нагрузки на видеокарты в разрешении 2560 х 1440 у обеих конфигураций возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности.

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Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low & average FPS

В проекте Grand Theft Auto V система Ryzen 5 2600 & GeForce GTX 1650 Super не оставила никаких шансов конфигурации Core i3-9100F & Radeon RX 580. В зависимости от режима работы и разрешения отрыв от конкурента составил 6-20%.

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Rage 2

Версия 1.09 update 4.

Vulkan.

Поле зрения - 110.



Размытие в движении - включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Масштаб разрешения - ручной.



Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.



Геометрические детали - ультра высокие.



Глобальное освещение - включено.



Глубина резкости - включена.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Сглаживание - FXAA.



Тень игрока - включена.



Динамические отражения - включены.



Разрешение теней - ультра высокое.



Число теней - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Мягкие частицы - включены.

Настройки графики:

1920х1080



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2560х1440



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1% low & average FPS

В боевике Rage 2 лидировала связка Core i3-9100F & Radeon RX 580.



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