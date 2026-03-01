Производитель следовал своим правилам.

Кризис на рынке DRAM продолжает доставлять немало хлопот для владельцев ПК, причём не только при покупке компьютерных комплектующих — в частности, участник платформы Reddit столкнулся с несправедливой, по его мнению, ситуацией в процессе возврата по гарантии модуля оперативной памяти, пишет издание Tom's Hardware.

Может быть интересно

Источник фото: Amazon

По словам пользователя permanentlytemporary, один из модулей оперативной памяти на 8 ГБ в составе комплекта Silicon Power вышел из строя, поэтому было принято решение отправить его производителю по гарантии, который, в свою очередь, принял решение компенсировать стоимость покупки пострадавшему клиенту, но вычесть из общей суммы амортизацию в размере 15 %.

Кроме того, производитель возместил сумму ущерба не по текущей стоимости товара, а по первоначальной цене, что дополнительно возмутило пострадавшего пользователя, который отмечает, что ему вернут лишь 47 долларов США, тогда как аналогичный комплект в настоящее время стоит более 140 долларов.

Впрочем, это вполне соответствует политике компании, которая в своих правилах чётко обозначает, что возмещает первоначальную стоимость покупки, а также может вычесть из неё амортизационные отчисления. При этом остаётся неясно, почему Silicon Power не приняла решение просто заменить модуль ОЗУ на аналогичный, что, судя по всему, полностью удовлетворило бы пострадавшего клиента.