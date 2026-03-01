Компания Honor анонсировала планшет Honor MagicPad 4 — самый тонкий в мире (4,8 мм).

Honor официально представила MagicPad 4. Планшет уже сейчас называют самым тонким в мире — производитель уложился в 4,8 мм. Гаджет показали до официального старта MWC 2026, где пройдет глобальная презентация.

Новинка получила 12,3-дюймовый OLED-экран. Разрешение — 3000 x 1920 пикселей, пиковая яркость в HDR достигает 2400 нит. Частота обновления 165 Гц, причем она адаптируется под контент. Весит устройство около 450 граммов.

Внутри стоит Snapdragon 8 Gen 5. Оперативки — до 16 ГБ, встроенной памяти — до 512 ГБ. Работает все это под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Аккумулятор здесь на 10 100 мАч, быстрая зарядка — 66 Вт.

От камер ожидать сюрпризов не стоит: основная на 13 Мп с автофокусом, фронталка на 9 Мп для видеозвонков. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 с поддержкой MIMO и Bluetooth 6.0 с набором аудиокодеков.

Планшет поддерживает клавиатуру и стилус, а в системе есть режим ПК. Он меняет интерфейс под работу с окнами — их можно двигать и менять размер, как на десктопе.

Что касается продаж — официальный старт на MWC 2026. Цены пока не называют. Расцветок будет две: серая и белая.

* все фото издания GizmoChina