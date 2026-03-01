Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Компания Honor анонсировала планшет Honor MagicPad 4 — самый тонкий в мире (4,8 мм).

Honor официально представила MagicPad 4. Планшет уже сейчас называют самым тонким в мире — производитель уложился в 4,8 мм. Гаджет показали до официального старта MWC 2026, где пройдет глобальная презентация. 

Новинка получила 12,3-дюймовый OLED-экран. Разрешение — 3000 x 1920 пикселей, пиковая яркость в HDR достигает 2400 нит. Частота обновления 165 Гц, причем она адаптируется под контент. Весит устройство около 450 граммов.

Может быть интересно

Внутри стоит Snapdragon 8 Gen 5. Оперативки — до 16 ГБ, встроенной памяти — до 512 ГБ. Работает все это под управлением MagicOS 10 на базе Android 16. Аккумулятор здесь на 10 100 мАч, быстрая зарядка — 66 Вт.

От камер ожидать сюрпризов не стоит: основная на 13 Мп с автофокусом, фронталка на 9 Мп для видеозвонков. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 с поддержкой MIMO и Bluetooth 6.0 с набором аудиокодеков.

Планшет поддерживает клавиатуру и стилус, а в системе есть режим ПК. Он меняет интерфейс под работу с окнами — их можно двигать и менять размер, как на десктопе.

Что касается продаж — официальный старт на MWC 2026. Цены пока не называют. Расцветок будет две: серая и белая.

*  все фото издания GizmoChina

#honor #планшет #android 16 #snapdragon 8 gen 5 #mwc 2026 #magicpad 4
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
5
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
3
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
+
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
2
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
12
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
«АвтоВАЗ» объявил о начале производства новой Lada Vesta Sport с двигателем повышенной мощности
+
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
Nvidia GeForce 3 отмечает 25-летие – это первая потребительская видеокарта с поддержкой шейдеров
6
Газета.Ru: зарплаты слесарей в России с 2023 года увеличились вдвое и достигли 300 тысяч рублей
2
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
2

Сейчас обсуждают

Руслан Ырджэх
14:29
Там про сша и италию речь,причем тут Росси?
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
Шапошников
14:10
Материнские платы и процессоры значительно подешевели. Некоторые материнские платы в России скинули по 10 тыс рублей. А так же подешевели некоторые модели видеокарт, так что в целом сборка не так сил...
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
PhantomLord
14:05
в России паспорт спрашивают только на регистрационной стойке
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
Михаил Сидоров
14:02
На +/- 4770к и ддр3 с 3060 можно почти во все игры нормально играть в фхд.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
32Влад32
13:57
Это как? Как её пропустили без билета, паспорта? Бред какой то.
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
Тилька
13:56
Intel хватит пить уже тормозную жидкость))))) Вы и так уже столько проеб+++))))))
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
DANYNAFIG
13:26
Одобряю :)
Sony может отказаться от портирования игр на ПК в пользу релиза главных хитов только для PlayStation
Китя.
13:21
1080р хвалят амудэ.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
JornoJovanni
12:54
Пс4 в 26 году либо у тех, кому не хватает денег на новую консоль, либо они просто любят бладборн, либо она чисто стоит для игры в какой-нибудь мк или фифу. Ставлю на последнее
Почему старая PlayStation 4 в 2026 году зарабатывает больше, чем свежая Xbox Series X/S
Error 404
12:35
Ежедневно пересаживаюсь по много раз с QHD на FullHD и обратно. Никакого дискомфорта и в помине нет. А для игр QHD вообще не нужно. ИМХО, конечно.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter