Данная версия беспроводного соединения является более надёжной и точнее определяет местоположение потерянных наушников

Выпуская наушники Galaxy Buds всё новых поколений, южнокорейский производитель Samsung старается повышать в них качество звука и удобство применения. В том числе это происходит благодаря использованию беспроводных кодеков и последних стандартов подключения, призванных повысить производительность работы устройств.

Так произошло и на этот раз с релизом наушников Galaxy 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Они получили поддержку стандарта беспроводной связи Bluetooth 6.1, тогда как в наушниках предыдущего поколения применяется Bluetooth 5.4. Про появление новых аудиокодеков не сообщается, поскольку снова применяется кодек SSC UHQ с 24-битным звуком 96 кГц.

Изображение: Samsung / sammobile.com

Версия стандарта Bluetooth 6.0 была представлена в августе 2024 года, а версия 6.1 последовала в мае 2025 года. Они принесли повышенную энергоэффективность, сократили задержки и увеличили точность отслеживания устройств, а также передачу данных. Здесь применяется продвинутая технология определения расстояния между каналами, чтобы рассчитывать расстояние между устройствами. Наушники последнего поколения могут испытывать меньше проблем с синхронизацией звука при просмотре видео и иметь меньшие задержки в играх.