Федеральная налоговая служба России усиливает мониторинг открытых данных в соцсетях граждан. Теперь внимание налоговиков привлекают публикации, которые могут указывать на несоответствие между официальными доходами и образом жизни.
Фото - Игорь Зарембо/РИА «Новости»
ФНС начала использовать новые цифровые инструменты для анализа соцсетей россиян. По словам экономиста Юрия Шедько, налоговики теперь могут отслеживать информацию из открытых источников, включая фотографии и видео, чтобы выявить признаки незадекларированных доходов.
Проверке подлежат те, кто демонстрирует уровень жизни, значительно превышающий официально задекларированные доходы. В первую очередь это касается самозанятых, фрилансеров, а также людей, получающих доход от аренды или перепродажи недвижимости. Например, если человек, не зарегистрированный как предприниматель, публикует данные о дорогих покупках или роскошном отдыхе, это может вызвать подозрения у налоговых органов.
Однако сам факт публикации таких материалов не означает автоматическую проверку. Важно, чтобы был зафиксирован явный разрыв между расходами и официальными доходами. В случае выявления несоответствий, ФНС может инициировать более глубокую проверку.