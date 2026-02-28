Процессоры тестировались совместно с видеокартой RTX 5090.

Совсем недавно компания AMD обновила свой список процессоров Ryzen X3D, выпустив модель Ryzen 7 9850X3D, которая позиционируется в качестве самого быстрого игрового CPU. В настоящее время у Intel наиболее грозным конкурентом для новинки является Core i9-14900K, хоть и представляет собой модель предыдущего поколения.

Источник фото: Tom's Hardware

Эксперты издания Tom's Hardware решили сравнить данные процессоры в целом ряде задач, но наибольший интерес представляют тесты в играх, где за графическую составляющую отвечала видеокарта GeForce RTX 5090. В разрешении 1080p показатели средней частоты кадров/1% low были следующими:

По результатам тестов в 15 играх Ryzen 7 9850X3D обходит Core i9-14900K на 24 % относительно показателя средней частоты кадров. Наибольшее преимущество процессор AMD показал в Baldur's Gate 3 (50,3 %), F1 2024 (49,5 %) и Final Fantasy XIV (48,4 %), а единственной игрой, где Core i9-14900K оказался впереди, стала Monster Hunter Wilds (8,1 %).

Если сравнивать производительность моделей по показателю 1% low, то и тут Ryzen 7 9850X3D был быстрее Core i9-14900K, но преимущество чуть скромнее — 20 %. Модель Intel смогла обойти конкурента только в одной игре — A Plague Tale: Requiem (3,9 %).

В целом, Ryzen 7 9850X3D является безоговорочным лидером в игровом сегменте, заметно обходя Core i9-14900K по производительности, а также обладая более высокой энергоэффективностью (2 fps/Вт против 1,3 fps/Вт).

