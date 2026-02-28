Сайт Конференция
breaking-news
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
Процессоры тестировались совместно с видеокартой RTX 5090.

Совсем недавно компания AMD обновила свой список процессоров Ryzen X3D, выпустив модель Ryzen 7 9850X3D, которая позиционируется в качестве самого быстрого игрового CPU. В настоящее время у Intel наиболее грозным конкурентом для новинки является Core i9-14900K, хоть и представляет собой модель предыдущего поколения.

Источник фото: Tom's Hardware

Эксперты издания Tom's Hardware решили сравнить данные процессоры в целом ряде задач, но наибольший интерес представляют тесты в играх, где за графическую составляющую отвечала видеокарта GeForce RTX 5090. В разрешении 1080p показатели средней частоты кадров/1% low были следующими:

  • A Plague Tale: Requiem (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 188 fps/99 fps, Core i9-14900K – 145 fps/103 fps
  • Baldur's Gate 3 (DX11, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 210 fps/137 fps, Core i9-14900K – 140 fps/101 fps
  • Counter-Strike 2 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 744 fps/315 fps, Core i9-14900K – 638 fps/235 fps
  • Cyberpunk 2077 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 139 fps/107 fps, Core i9-14900K – 116 fps/97 fps
  • Doom: The Dark Ages (Vulkan, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 201 fps/151 fps, Core i9-14900K – 190 fps/127 fps
  • F1 2024 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 260 fps/146 fps, Core i9-14900K – 174 fps/117 fps
  • Far Cry 6 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 286 fps/210 fps, Core i9-14900K – 201 fps/153 fps
  • Final Fantasy XIV (DX11, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 227 fps/135 fps, Core i9-14900K – 153 fps/101 fps
  • Microsoft Flight Simulator 2024 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 154 fps/128 fps, Core i9-14900K – 122 fps/101 fps
  • Hitman 3 (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 386 fps/302 fps, Core i9-14900K – 295 fps/243 fps
  • Minecraft RT (DXR, RT Max): Ryzen 7 9850X3D – 114 fps/60 fps, Core i9-14900K – 96 fps/54 fps
  • Monster Hunter Wilds (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 111 fps/95 fps, Core i9-14900K – 120 fps/93 fps
  • Spider-Man 2 (DX12, очень высокие настройки): Ryzen 7 9850X3D – 244 fps/192 fps, Core i9-14900K – 208 fps/160 fps
  • Starfield (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 154 fps/132 fps, Core i9-14900K – 138 fps/107 fps
  • The Last of Us Part I (DX12, пресет Ultra): Ryzen 7 9850X3D – 201 fps/173 fps, Core i9-14900K – 176 fps/143 fps

По результатам тестов в 15 играх Ryzen 7 9850X3D обходит Core i9-14900K на 24 % относительно показателя средней частоты кадров. Наибольшее преимущество процессор AMD показал в Baldur's Gate 3 (50,3 %), F1 2024 (49,5 %) и Final Fantasy XIV (48,4 %), а единственной игрой, где Core i9-14900K оказался впереди, стала Monster Hunter Wilds (8,1 %).

Если сравнивать производительность моделей по показателю 1% low, то и тут Ryzen 7 9850X3D был быстрее Core i9-14900K, но преимущество чуть скромнее — 20 %. Модель Intel смогла обойти конкурента только в одной игре — A Plague Tale: Requiem (3,9 %).

В целом, Ryzen 7 9850X3D является безоговорочным лидером в игровом сегменте, заметно обходя Core i9-14900K по производительности, а также обладая более высокой энергоэффективностью (2 fps/Вт против 1,3 fps/Вт).

#core i9-14900k #ryzen 7 9850x3d
Источник: tomshardware.com
