Дешевая солнечная энергия в космосе могла бы решить проблему энергопотребления приложений ИИ, но эксперты сомневаются в возможности реализации таких проектов в ближайшем будущем

Всё больше технологических компаний предлагают перенести центры обработки данных (ЦОД) для ИИ в космос. Однако эксперты относятся к этим планам со скептицизмом. В статье для Financial Times (FT) Ребекка Рид, бывший заместитель директора NASA (НАСА), утверждает, что практическая реализация, вероятно, потребует десятилетий интенсивных исследований и разработок. На публикацию FT обратил внимание портал futurism.

Изображение: нейросеть freepik Центры обработки данных на орбите рассматриваются как потенциальное решение проблемы растущего спроса на электроэнергию. Многие эксперты ставят под сомнение экономическую и техническую осуществимость орбитальных ЦОД. Среди них — Ребекка Рид. Она является заместителем директора программы по перспективным технологиям, научному прогрессу и глобальной политике в Гарвардском университете.

«Для эксплуатации орбитальных центров обработки данных потребуется еще много лет, возможно, даже десятилетий», — говорит эксперт.

Может быть интересно

Рид подчеркивает, что простая транспортировка необходимой инфраструктуры в космос будет чрезвычайно дорогой. Чтобы стать экономически целесообразной, стоимость запуска должна упасть ниже 200 долларов за килограмм.

Также существуют значительные проблемы с техническим обслуживанием. Более того, сгорающие спутники могут выбрасывать загрязняющие вещества в атмосферу. Долгосрочные экологические последствия этого еще не полностью изучены. В этом контексте Рид также ссылается на исследования ученых из Саарландского университета. Эти исследования приходят к выводу, что углеродный след орбитальных центров обработки данных может быть выше, чем у объектов на Земле, если учитывать производство, запуск и утилизацию.

Помимо более высоких выбросов, которые происходят в основном во время запуска и входа в атмосферу, большое количество дополнительных спутников может еще больше увеличить нагрузку на околоземную орбиту. Риск столкновений и появления космического мусора возрастет. Поэтому считается маловероятным, что центры обработки данных для ИИ в космосе решат проблему растущего спроса на электроэнергию в ближайшем будущем.