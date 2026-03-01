Сеть быстрого питания внедряет технологию на базе OpenAI, которая будет следить за работой сотрудников и управлять запасами в ресторанах США

Компания Burger King приступила к испытанию гарнитур с поддержкой искусственного интеллекта. Новая система способна анализировать речь сотрудников, подсказывать рецепты блюд и оповещать менеджеров о нехватке ингредиентов.

Технология взаимодействует с сотрудниками через голосового помощника по имени Пэтти (Patty). Система мониторит работу ресторана и оперативно делится информацией с менеджерами. Например, если в автомате заканчивается диетическая кола, Пэтти уведомляет об этом менеджера. Если посетитель через QR-код сообщает о загрязнении в туалете, система также отправляет сигнал ответственному лицу.

Сотрудники могут обращаться к Пэтти за инструкциями по приготовлению блюд или просить удалить позиции из цифрового меню при нехватке продуктов.

Burger King также изучает возможность использования технологии для улучшения качества обслуживания. Система фиксирует, когда сотрудники используют стандартные вежливые обращения, такие как «спасибо», «добро пожаловать» и «пожалуйста», после чего передает информацию менеджерам.

В Burger King подчеркнули, что цель нововведения не контроль отдельных работников, а обучение и поддержка команды. «Мы стремимся укрепить культуру гостеприимства и дать менеджерам инструменты для оперативной обратной связи. Это поможет им эффективнее мотивировать сотрудников», говорится в заявлении компании. Ключевые слова являются лишь одним из сигналов для анализа качества обслуживания.

Пэтти входит в состав платформы BK Assistant, которая будет доступна всем ресторанам сети в США до конца года.