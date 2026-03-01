Проживающая в США женщина прилетела из Нью-Йорка в Милан без билета и документов, сообщила газета Corriere della Sera. Аналогичное путешествие она совершила в Париж из Америки в 2024 году.

Проживающая в США 58-летняя россиянка во второй раз сумела сесть на международный рейс без билета и паспорта. В среду вечером, 25 февраля, Светлана Дали села на рейс United Airlines 0019 (из аэропорта Нью-Джерси в аэропорт Милана). Самолет вылетел в обычном режиме. Над Атлантическим океаном экипаж заметил пассажирку без билета. Она сделала вид, что не слышит вопросов о своем статусе. Самолет продолжил полет. После приземления итальянская полиция задержала женщину. Аналогичное путешествие она совершила в Париж в 2024 году, сообщила радиостанция Business FM со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Изображение: нейросеть freepikВыяснилось, что Светлана Дали беспрепятственно прошла через службу безопасности TSA (Управление транспортной безопасности) в американском аэропорту. Затем она незаметно прошла к выходу C74 мимо сотрудников американской авиакомпании, смешавшись с другими пассажирами. Ни билета, ни документов от нее не потребовали.

26 ноября 2024 года в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке она также обошла все проверки безопасности на рейсе Delta Air Lines из США в Париж. Женщина просто обошла контрольно-пропускной пункт, предназначенный для персонала, присоединилась к группе других пассажиров и незаметно прошла мимо сотрудников у выхода на посадку. На борту самолета она несколько часов пряталась в туалете. Ее обнаружили незадолго до приземления в парижском аэропорту имени Шарля де Голля и депортировали в США.

Может быть интересно

Осужденная в мае 2025 года за тайное проникновение на борт самолета, она уже отбыла свой срок в тюрьме, а затем была приговорена к одному году условного срока с запретом покидать свой округ без разрешения судьи. Несмотря на эти меры, на этой неделе она совершила повторное правонарушение на международном рейсе в Милан. В настоящее время итальянские власти удерживают ее в стране.

Таким образом, женщине удалось снова обойти самые строгие в мире системы безопасности. В Соединенных Штатах ведется расследование: в него вовлечены TSA, ФБР, портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также United Airlines.