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Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3

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Оглавление

Вступление

Выбор процессорного кулера в последнее время не так прост. Вроде бы нормы производства полупроводниковых кристаллов снижаются, напряжение уменьшается, а тепловыделение так и остается на высоком уровне. Если вспомнить системы охлаждения первых Intel Pentium или даже Pentium III и сравнить их с современными, можно испытать шок. Тогда были малюсенькие радиаторы или оригинальные кулеры, которые навешивались больше для красоты. Сейчас радиатор должен быть большим, а вместе с ним для отвода тепла необходим производительный вентилятор. А для топовых процессоров нужны огромные башенные СО или СЖО. Как так вышло? Все просто – возросло количество транзисторов в одном чипе, поэтому даже с маленькими техпроцессами и скромным напряжением есть заметное тепловыделение и риск локального перегрева.

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Непросто складывается ситуация у любителей компактных систем. Нет ничего плохого в том, чтобы собрать небольшую, но производительную систему и радоваться ей. Однако здесь скрывается много подводных камней, связанных с отводом тепла и совместимостью. К выбору компонентов для mini-ITX нужно относиться внимательнее. Зачастую кулер несовместим с модулями памяти, видеокартой или радиаторами около сокета. Самое печальное, что найти информацию о совместимости не всегда можно, а выясняется это все в процессе сборки, когда что-то менять уже поздно. Можно использовать боксовый кулер, но с ним могут возникнуть иные проблемы. И даже такой мощный и красивый кулер, как AMD Wraith Prism, оказывается шумным и не самым эффективным, несмотря на обилие тепловых трубок.

Компания AeroCool, как всегда, предлагает отличный и не очень дорогой выход из данной ситуации – AeroCool Cylon 3. Это универсальная модель системы охлаждения, которая подойдет для любой конфигурации и рассчитана на отведение 125 Вт тепла. Ее нельзя назвать бюджетной, но цена все равно привлекательна, а подсветка и возможность модернизации делают такой вариант одним из самых интересных решений на рынке.

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Это не самое компактное и бескомпромиссное устройство, но доступное, красивое и эффективное. Сам производитель ничего не заявляет об использовании его совместно с ITX системами, но я буду тестировать именно на такой, чтобы выяснить, как он подходит к ней и насколько эффективен. Кроме всего прочего, его вентилятор оборудован RGB-подсветкой, которая совместима со всеми основными системами синхронизации: MSI Mystic Light, ASUS Aura Sync и ASRock Polychrome. Приступим к изучению.

Упаковка и комплектация

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Коробка достаточно крупная. Используется прочный толстый картон. Снаружи применяется цветная качественная полиграфия, но упаковка не кажется пестрой. Все лаконично.

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Габариты упаковки составляют 173 х 153 х 124 мм, масса – 674 г, поэтому может показаться, что внутри находится какой-то крупный башенный кулер, но на самом деле это не так.

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В оформлении используются преимущественно белый и голубой цвета. Поскольку упаковка цветная, то производителю наконец-то удалось продемонстрировать товар лицом так, чтобы было все понятно.

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Вместо подробного описания давайте лучше посмотрим на упаковку со всех сторон.

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На одной из боковых сторон находится таблица с характеристиками устройств.

Модель AeroCool Cylon 3
Базовый материал Алюминиевый блок с технологией HCTT
(Heat Core Touch Technology)
Материал оребрения Алюминий
Тепловые трубки Медь, 3 х 6 мм
Габариты устройства 126 х 138 х 95 мм
TDP 125 Вт
Совместимые сокеты Intel: LGA 775, LGA 115X;
AMD: FM1, FM2, AM2, AM2+,AM3, AM3+, AM4
Габариты вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 600-1800 об/мин
Тип коннектора PWM 4-Pin + ARGB 5V 3-Pin
Пусковое напряжение вентилятора 7 В
Номинальное напряжение вентилятора 12 В
Номинальная сила тока вентилятора 0.57 А
Потребляемая мощность 6.84 Вт
Воздушное давление 0.63-1.48 мм водяного столба
Воздушный поток 24.1-60.8 CFM
Уровень шума 13.3-24.3 дБ
Тип подшипника Гидравлический
Время наработки MTBF 60 000 ч

Теперь можно открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находится инструкция и защитный каркас с крышкой.

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Защита изготовлена из вспененного полиэтилена и хорошо удерживает элементы внутри. Кулер размещен почти в собранном состоянии, поэтому упаковка такая большая.

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Еще в недрах скрывается небольшая коробка с двумя пакетами, где скрывается оставшийся комплект поставки.

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Его нельзя назвать богатым, но все самое необходимое присутствует.

  • Два монтажных приспособления для платформы Intel;
  • Два монтажных приспособления для платформы AMD;
  • Четыре винта для крепления монтажных устройств к основанию;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации кулера сзади;
  • Пакетик с фирменной термопастой;
  • Соединительный кабель ARGB.

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В инструкции к СО есть две части, где показан ее монтаж на разные платформы.

Устройство и особенности

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Как уже отмечалось, кулер поставляется практически в сборе. Это значит, что вентилятор уже зафиксирован на радиаторе. Иногда для монтажа его удобнее снимать, но в моем случае это не понадобилось.

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Крепление вентилятора осуществляется двумя стальными скобками, дуги которых попадают в пазы на кончиках ребер радиатора и так фиксируются. Эта технология знакома многим.

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Однако здесь есть небольшой нюанс, который связан с формой корпуса вентиляторов. Два угла обычные по толщине – 25 мм, а два других гораздо тоньше – 15 мм. От одного к другому идет плавный перепад и поэтому они находятся на разных уровнях, а значит, скобка, которая фиксирует вентилятор, ассиметричная.

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Поэтому той же самой скобкой прижать обычный вентилятор просто так не получится. Но можно пойти на хитрость и зажать только один угол вверху, а другой в нижнем ушке обычного вентилятора.

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Корпус выглядит очень массивно потому, что диаметр лопастей меньше, и это сразу бросается в глаза, если положить два вентилятора рядом.

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Измерения показывают, что у обычного вентилятора диаметр крыльчатки составляет 112 мм, а у штатного он равен 95 мм. Странное решение, если принимать во внимание то, что эффективная площадь обдува снижается.

Рама вентилятора состоит из нескольких элементов: базовая часть, крышка и кольцо подсветки. На базовой части предусмотрены антивибрационные подушки, поскольку она соприкасается с радиатором.

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Из корпуса выходят два кабеля: один с двумя жилами и специальным разъемом, а другой с четырьмя и обычным коннектором 4-pin PWM. Первый соединяется со специальным адаптером, входящим в комплект, где с одной стороны 3-pin ARGB, а с другой – ответная часть специального разъема. Может показаться, что все кабели идут от двигателя, но это не так. Линия 12 В приходит сначала на двигатель, а потом от него к ленте RGB. Это отлично заметно при подключении кулера через резистор. Подсветка сразу начинает работать нестабильно и появляется писк.

С вентилятором все ясно, теперь рассмотрим внимательнее радиатор. Здесь все очень просто. Массив алюминиевых пластин, окрашенных в черный цвет, пронизывают три медных тепловых трубки, выкрашенных так же.

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Никаких следов пайки здесь не видно. В лучшем случае использовался какой-то теплопроводящий клей, а на самом деле они просто плотно вставлены.

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На радиаторе находится 47 пластин, изготовленных из алюминия и окрашенных черной краской. Производитель заявляет, что «черное покрытие ребер улучшает эффективность рассеивания тепла». На самом деле покрытие ничего улучшить не может, а скорее наоборот. Расстояние между ребрами очень комфортное и составляет около 2 мм. Воздух проходит свободно и не нужен слишком мощный вентилятор, чтобы сквозь них прокачать воздух.

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Далее трубки загибаются и сходятся в основании, которое представляет из себя небольшой радиатор из алюминия. У него есть свои ребра, для увеличения площади и улучшения теплоотвода. Они достаточно высокие и это очень хорошо потому, что тепло к ним передается очень быстро.

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Через основание проходят три медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Здесь мы видим технологию прямого контакта, но у производителя она называется немного иначе: Heat Core Touch Technology (HCTT). Сверху поверхность теплосъемника заклеена защитной пленкой и производитель предупреждает, что перед использованием ее надо удалить.

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Выполнено все не очень идеально, если не сказать грубовато. Желобки, которые образовываются между тепловыми трубками и основанием заметны н только тактильно, но даже визуально. Они получились очень крупные и пасты надо будет мазать много, чтобы их заполнить.

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Кроме этого заметен след от фрезы. Поверхность далека от зеркальной, но почти ровная. Некоторые производители стараются делать ее чуть выпуклой в центре, для обеспечения там максимального пятна контакта. Тут такого нет, но отпечаток хороший и радиатор не приклеивается к крышке процессора AMD намертво и не снимается вместе с ним из сокета.

Тестовый стенд

Тестирование кулера AeroCool Cylon 3 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: AMD Wrath Prism;
  • Кулер: AeroCool Cylon 3;
  • Вентилятор: Noctua NF-P12;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B450-I Gaming, версия BIOS 3004;
  • Память: 2 x 8 Гб Patriot Viper DDR4-3200;
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX 700 Вт.

Сборка системы

Сборку лучше осуществлять, когда материнская плата демонтирована или еще не вставлена в корпус. Поскольку я использую популярную платформу от AMD, то сначала нужно демонтировать штатную систему креплений и освободить отверстия. Это очень простая операция и для этого достаточно открутить четыре винта. Затем нужно закрепить Вспомогательные монтажные приспособления непосредственно к основанию кулера. Для этого нужно закрутить четыре винта.

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Далее просто надо нанести термоинтерфейс, установить радиатор и зафиксировать его с обратной стороны платы четырьмя втулками-гайками. Сами они стальные, но с одной из сторон наклеены пластиковые шайбы, поэтому металл не контактирует с платой. Прижим хороший, но не идеальный. Для более сильного давления нужна уже защитная пластина с обратной стороны, но в комплекте ее нет, а штатную надо снимать.

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Изначально я установил свои обычные тестовые модули A-DATA Spectrix D80, но потом посмотрел и понял, что лучше по форме подходят Patriot Viper RGB. Они будто созданы для работы вместе с этим кулером.

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Устройство устанавливается в двух разных положениях, но производитель рекомендует монтировать его так, чтобы радиатор нависал над модулями памяти. Скорее всего это обусловлено тем, чтобы радиатор не нависал над разъемами задней панели и не мешал корпусному вентилятору. В любом случае установки кулер не выступает за границы материнской платы и это очень хорошо, особенно для формата mini-ITX.

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Обычный вентилятор тоже неплохо фиксируется этими скобками, но нужно убедится, что он плотно прижат и не упадет при изменении положения платы. Это надо проверить до установки в корпус. У меня никаких сложностей не возникло.

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Боксовый кулер AMD Wraith Prism выглядит компактнее, но у него есть ряд недостатков. Он очень шумный и не очень эффективный.

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Тестирование

Запускаем систему и смотрим как работает подсветка вентилятора. В штатном режиме работает просто радуга, но в операционной системе и с установленным софтом включается синхронизация и устройство функционирует совместно с памятью и RGB подсветкой самой платы.

Когда уже все собрано и работает, можно посмотреть на конфигурацию через утилиты.

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В системе использовал безвентиляторную видеокарту на базе графического процессора nVidia GT1030 для того, чтобы удобнее было замерять шум и никакие посторонние звуки не мешали. Вентилятор блока питания тоже отключил из тех же соображений. Память немного разогнал, чтобы система обрела баланс. Больше ничего не трогал, все в автоматическом режиме. Профили работы кулеров были заменены на Standard. Все, можно запускать стресс тест и смотреть как обстоят дела. Для тестирования я снова решил использовать AIDA64 System Stability Test потому, что он дает относительно реальную картину поведения системы в нагрузке, без экстрима в виде Prime95 или LinX. Для начала рассмотрим штатный режим работы кулера AeroCool Cylon 3.

AIDA64 System Stability Test. Temperatures:

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Fans:

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Clocks:

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Unified:

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Statistics:

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Теперь вместо штатного вентилятора установим Noctua NF-P12. Поскольку у меня оказалась старая трех-контактная версия, то в настройках BIOS я использовал автоматическое управление скоростью по DC.

Temperatures:

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Fans:

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Clocks:

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Unified:

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Statistics:

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И в самом конце посмотрим на штатную работу боксового кулера AMD Wrath Prism. Temperatures:

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Fans:

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Clocks:

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Unified:

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Statistics:

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Несмотря на то, что у связки AeroCool Cylon 3 + Noctua NF-P12 температура местами выше, но по результатам она оказалась самой производительной и эффективной, чего и следовало ожидать. Noctua NF-P12 создает хороший воздушный поток даже на низких оборотах, обеспечивая отличный акустический комфорт. Поэтому есть смысл заменить базовый вентилятор, если вы не нуждаетесь в красивой подсветке.

Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей и еще у нее есть встроенный мониторинг, чтобы следить за поведением системы. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить их.

  • AeroCool Cylon 3;
  • AeroCool Cylon 3 + Noctua NF-P12;
  • AMD Wraith Prism;
  • AMD Wraith Prism + резистор Noctua NA-SRC7.

Уровень шума

Уровень шума, дБ

10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентилятора, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Почему такой результат с температурой транзисторов? Все очень просто. У этой материнской платы они находятся слева, за разъемами задней панели. Там установлен радиатор. У кулера AMD воздух дует как раз туда и достаточно сильно, а у AeroCool Cylon 3 пластины ребер расположены совсем иначе, перпендикулярно. Поэтому воздух дует вверх и вниз, а не вправо/влево.

Заключение

На мой взгляд, это отличный универсальный кулер, который подойдет для большого числа пользователей. Модель получилась не без недостатков, но с какими-то можно мириться, а какие-то можно доработать, что предоставляет большое поле для творчества. Именно этим обычно славятся все устройства компании, позволяя пользователю делать различные модификации. В базовом варианте кулер хорош и по эффективности может соперничать с боксовым AMD Wraith Prism, будучи тише его. RGB-подсветка легко синхронизируется с материнской платой через специальный кабель с разъемом ARGB.

Основной плюс этой конструкции (в отличие от башенной) заключается в том, что воздух, проходя через ребра радиатора, попадает на системную плату, где обдувает силовые элементы подсистемы питания процессора. Это положительно сказывается на температуре VRM. Конструкция крепления радиатора очень проста, однако в некоторых случаях может потребоваться демонтаж материнской платы из корпуса, что не всегда удобно. А еще прижим мог бы быть немного сильнее. Есть вопросы и к поверхности основания теплосъемника. Канавки рядом с теплотрубками глубокие и их надо будет заполнять термопастой, поэтому расход ее в данном случае будет увеличен. Однако все это не актуально, если единожды установить кулер и оставить его. Еще один непонятный момент связан со скобками крепления вентилятора. Производитель мог бы положить еще две для установки обычного вентилятора на 120 мм, а не только специального, как в комплекте.

В целом же, замечания не очень существенные. Лично мне понравилась простота установки, совместимость и стоимость модели. Производитель делает ставку не на премиальность, а на массовость. Это отражается на конструкции, где всего три тепловых трубки и радиатор 296 г, оригинальный вентилятор, простое крепление и скромный комплект поставки. Однако все вместе это выглядит добротно, качественно и оправдывает цену. Модель, конечно же, не предназначена для разгона мощных процессоров, но легко способна заменить боксовый кулер AMD Wraith Prism.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование кулер AeroCool Cylon 3.

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11:53
Оффициально кто подтверждает?
Осталось 3 дня до показа PlayStation 5 - разбираемся в характеристиках и рассматриваем шпионские фото
-=GURU**of**3D=-
11:52
Если только играть и фильмы смотреть , а не в браузере часами сидеть , то не будет
LG анонсировала 48” OLED-телевизор формата 4K Ultra HD для игр
pavel80
11:48
Заверните два.
LG анонсировала 48” OLED-телевизор формата 4K Ultra HD для игр
Ploughman
11:47
И шо, не будет выгорания ?
LG анонсировала 48” OLED-телевизор формата 4K Ultra HD для игр
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