Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти

Память дорожает... Во всех видах и обличиях. И виноваты в этом... мы сами... Но отчаиваться не стоит.
Ох уж эта оперативная память и ее «родственники»! 

Изображение - ШедеврумСейчас только ленивый не обмусолил эту тему. И все, кому не лень, предлагают свои «антикризисные варианты» решения данной проблемы.

Нет, я не собираюсь предлагать конкретные варианты, ибо это просто глупо. Некоторые блогеры выпускают аж видео с примерно такими названиями: «Время переходить на DDR4»… Вот что они имеют в виду? Тот, кто имеет ПК на DDR5, должен перейти на DDR4? Или как?

Все мы понимаем, что данный кризис с нами надолго. Пока ИИ-пузырь не лопнет (а он лопнет). Но и потом цены на микросхемы памяти не вернутся на исходный уровень. Видеокарты это уже доказали. И вина в этом не только обнаглевших производителей, но и потребителей. Вы же покупаете память сейчас за оверпрайс?

 Вот и не жалуйтесь… Так что же делать?

Для начала выдохнуть и не дергаться. Вот есть у вас ПК с 16/32 Гб оперативной памяти. Вот и «сидите» на нем. Вчера же вас этот объем устраивал? А что же поменялось сегодня? Хайп игнорируем. Проблемы возникают только у тех, кто решил собрать себе ПК именно в это время или у него оперативка/SSD «откинулись». Вот у них будут проблемы, но таких людей не так и много. Всех тех, кто зарабатывает на ПК, и кому необходимо много памяти, в расчет не беру: эти товарищи могут компенсировать рост цены на комплектующие увеличением цены на свои услуги. А вот «игруны» так сделать не могут. И, если «вчера» их сборка стоила условные 100 тысяч, то сейчас то же самое может перевалить и за 130… И это печально.

Поэтому, если рост стоимости покупки комплектующих для вас критичен, то стоит просто выдохнуть и подумать: «А оно вам надо?»

Да, вам хочется поиграть в новые игры, но надо понимать, что это не критично. Это не пища, без этого прожить человек может. Просто ищите те игры из прошлого, что вы еще не проходили. Не поверю никогда, что есть люди, которые переиграли во ВСЕ игры. Это уже клиника…

Вот приведу в пример четыре очень старых игры, которые можно пройти на совсем бюджетном ПК. Я это сделал на системе:

  • •    Процессор: Intel Core i5–8400;
  • •    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;
  • •    Видеокарта: Nvidia GeForce GT 1030;
  • •    Операционная система: Microsoft Windows 10;
  • •    Разрешение монитора: 1920х1080.

Серия игр «Fable» и ее конкретный представитель – «Fable - The Lost Chapters». 

Это РПГ. Да, со своими особенностями. И не всем она понравится. Но именно, как РПГ она очень даже неплохая. Лично у меня к ней только одна большая претензия – кто делал раскладку клавиатуры для игры? Выйди вперед…

Момент тестированияИли легендарная игра «The Witcher», где отличный сюжет и неплохой лор.

 Ну, докопаться можно к странной боевой системе. Есть такое… Но игра-то не совсем про «закликивание» противника.

Тестирование...Или приобщитесь к готике… На примере, допустим, «Готика 3: Отвергнутые Боги». 

Хороший сюжет, но оптимизация разочаровывает, как и карта мира…

Как и в Ведьмаке, все упирается в один поток процессора...А если хотите пострелять, то «Quake Enhanced» вам в помощь. 

Отличный классический шутер с разнообразными противниками. Да, графика не поражает, но «атмосфэра»…

Тестирование...Или можно пострелять фашистов, вернувшись в замок Вольфенштейн («Return to Castle Wolfenstein»). 

Тест проходил в «ванильной версии»Для особых ценителей есть и модификация игры – «RealRTCW», где многие аспекты игры переделали (в том числе и графику).

Я играл в данные проекты примерно с неделю. И остался вполне доволен. Тесты сделал на максимальных настройках графики (кроме «Ведьмака»). 

Настройки графики в ВедьмакеСтоит сказать, что и Геральт, и наш «гот» упираются в производительность одного ядра (да, движки такие) и просадки в крупных «замесах» вам гарантированы. Но жить можно.

Сводный график тестированияИ вот таких «антикризисных проектов» каждый найдет для себя уйму. И все!

Даже на условной сборке на материнской плате под сокет 2011-v3 можно спокойно обойтись комплектом памяти на 16 ГБ DDR3 в двухканальном режиме + видеокарта под ваш бюджет. Под систему ставьте самый доступный SSD накопитель на 120 ГБ. Под «правильную версию» Windows 10/11 вам хватит. А старые игры отлично работают и на HDD…

И даже в таком варианте можно найти игр на несколько лет вперед, если не играть сутками напролет. Ну а там… Там и посмотрим. Все равно в одиночку в данной ситуации ничего поменять не можем.

И помните: создавая очередную полуголую эльфийку в условном «Шедевруме», вы повышаете на копейку цену на чипы памяти…

