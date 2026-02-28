Ранее в сети появились чертежи «Волги», похожие на кроссовер Geely Monjaro, что породило слухи о сотрудничестве с китайским автопроизводителем Geely.

В интервью Autonews глава АО «Производство легковых автомобилей», занимающегося разработкой новых автомобилей под брендом «Волга» (Volga), Татьяна Фадеева рассказал, на продукцию каких производителей компания ориентируется при создании машин. В частности, она опровергла сотрудничество с китайской маркой Geely.

Изображение: нейросеть freepikДело в том, что несколько дней назад в сети появились чертежи новой модели «Волги», похожие на Geely Monjaro. Несколько эскизов также можно увидеть на сайте бренда:

Источник изображения: VolgaОдин из чертежей очень напоминает популярный в России кроссовер Geely Monjaro:

Фото: Geely MonjaroТогда стороны от комментариев воздержались. Теперь Татьяна Фадеева сказала, что компания «не сотрудничает с Geely – ни напрямую, ни косвенно». Партнёр по производству новых моделей не был назван, но Фадеева подчеркнула, что при создании нового бренда производитель ориентировался на десятку ведущих компаний из Китая, успешно работающих на внутреннем и экспортном рынках.

Стратегическая цель проекта АО «Производство легковых автомобилей» – создание «собственных, оригинальных моделей с уникальными особенностями и локальной базой компонентов». Ожидается, что первые обновленные «Волги» поступят в продажу в третьем квартале 2026 года.