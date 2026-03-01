В связи с усложнившейся ситуацией на рынке и заметным ростом стоимости ряда комплектующих, в том числе оперативной памяти, ряд геймеров отдаёт предпочтение платформе AM4 с поддержкой более дешёвых модулей ОЗУ DDR4. Но способна ли она обеспечить высокие показатели частоты кадров в современных играх — на этот вопрос решил ответить энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.
Для тестов он собрал ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5600X с тактовой частотой до 4,6 ГГц, видеокартой GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, который в играх продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:
- Arc Raiders (пресет Epic): 1080p – 113 fps/71 fps, 1440p – 118 fps/72 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (пресет Ultra): 1080p – 99 fps/68 fps, 1440p – 88 fps/70 fps
- Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): 1080p – 86 fps/57 fps, 1440p – 87 fps/57 fps
- Cyberpunk 2077 (RT Ultra, DLSS Quality): 1080p – 64 fps/46 fps, 1440p – 62 fps/46 fps
- Battlefield 6 (высокие настройки): 1080p – 104 fps/66 fps, 1440p – 96 fps/65 fps
- Fortnite (DX12, средние настройки): 1080p – 222 fps/151 fps, 1440p – 220 fps/154 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки): 1080p – 274 fps/215 fps, 1440p – 271 fps/205 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 274 fps/96 fps, 1440p – 266 fps/105 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (пресет Ultra, DLSS Quality): 1080p – 139 fps/107 fps, 1440p – 117 fps/91 fps
Источник фото: ProYamYamPC/YouTube
В целом, ПК с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 5070 обеспечивает высокие показатели частоты кадров как в киберспортивных, так и одиночных играх, в том числе с использованием трассировки лучей, что позволяет продержаться до окончания кризиса на рынке, дождавшись приемлемых цен на комплектующие.
