Сборка была оснащена 32 ГБ DDR4.

В связи с усложнившейся ситуацией на рынке и заметным ростом стоимости ряда комплектующих, в том числе оперативной памяти, ряд геймеров отдаёт предпочтение платформе AM4 с поддержкой более дешёвых модулей ОЗУ DDR4. Но способна ли она обеспечить высокие показатели частоты кадров в современных играх — на этот вопрос решил ответить энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC.

Для тестов он собрал ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5600X с тактовой частотой до 4,6 ГГц, видеокартой GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, который в играх продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

Источник фото: ProYamYamPC/YouTube

В целом, ПК с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 5070 обеспечивает высокие показатели частоты кадров как в киберспортивных, так и одиночных играх, в том числе с использованием трассировки лучей, что позволяет продержаться до окончания кризиса на рынке, дождавшись приемлемых цен на комплектующие.

