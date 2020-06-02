Для более наглядного сравнения видеокарт и процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и 3840 х 2160.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
Версия 1.47.22.14.
Vulkan.
Масштаб прорисовки - 100%.
Асинхронные вычисления - включены.
Детализация текстур - ультра высокая.
Детализация теней - ультра высокая.
Детализация отражений - ультра высокая.
Качество сглаживания - ультра высокое.
Дальность прорисовки - ультра высокая.
Анизотропная фильтрация - 16Х.
Размытие в движении - включено.
Преграждение окружающего света - включено.
Тесселяция - включена.
Поля локального затенения - включены.
Видеоролик тестового отрезка:
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Видеопамять
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Для комфортной игры в Strange Brigade необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3840х2160
Разгон
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Игра Strange Brigade предъявила настолько умеренные требования к графической подсистеме, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все участники тестирования показали высокие результаты.
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В 2560 х 1440 наблюдался расклад сил, похожий на ситуацию в более низких разрешениях. Исключением стала видеокарта GeForce GTX 1650, которая продемонстрировала приемлемую производительность.
В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших видеокарт. А 3840 х 2160 покорилось всем видеокартам верхнего и среднего ценовых сегментов.
В проекте Strange Brigade доминировали видеокарты компании NVIDIA. Графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с моделью GeForce RTX 2070, а его младший сородич был немного быстрее GeForce RTX 2060.
Что касается процессоров, то игра Strange Brigade предъявила крайне низкие требования к мощности процессоров. В результате подавляющее большинство подопытных показало абсолютно равные результаты в районе 250 «средних» FPS.
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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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