Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке

700x600 62 KB

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade, основанной на движке Asura (Sniper Elite 3, Aliens versus Predator).

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i3-2100 или AMD Ryzen 3 2200G.
  • Оперативная память: 4 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 Гбайт или ATI Radeon HD 7870 2 Гбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (только 64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1500X.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 35 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гбайт или ATI Radeon RX Vega 56 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

Видеоролик тестового отрезка:

Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти

Видеопамять

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Оперативная память

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Мбайт

Для комфортной игры в Strange Brigade необходим системный блок с восемью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

1920х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3440х1440

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3840х2160

Разгон

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Игра Strange Brigade предъявила настолько умеренные требования к графической подсистеме, что в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1080 все участники тестирования показали высокие результаты.

реклама



В 2560 х 1440 наблюдался расклад сил, похожий на ситуацию в более низких разрешениях. Исключением стала видеокарта GeForce GTX 1650, которая продемонстрировала приемлемую производительность.

В разрешении 3440 х 1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших видеокарт. А 3840 х 2160 покорилось всем видеокартам верхнего и среднего ценовых сегментов.

В проекте Strange Brigade доминировали видеокарты компании NVIDIA. Графический ускоритель Radeon RX 5700 XT соперничал с моделью GeForce RTX 2070, а его младший сородич был немного быстрее GeForce RTX 2060.

Что касается процессоров, то игра Strange Brigade предъявила крайне низкие требования к мощности процессоров. В результате подавляющее большинство подопытных показало абсолютно равные результаты в районе 250 «средних» FPS.

реклама

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix rebellion strange brigade rebellion developments asura engine

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
+
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
52
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
41
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
72
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
112
9 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1
2
Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице
263
Простой способ добавления трассировки лучей в любую игру на любой актуальной видеокарте – инструкция и пояснения для новичков
27
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
271
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
302
Новое обновление Windows 10 привело к массовой критической ошибке у некоторых владельцев видеокарт Nvidia
23
На крупном турнире по Counter-Strike: Global Offensive победила команда читеров
13
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
41
Лучшие SSD лета 2020 года на любой кошелёк по мнению экспертов Pcgamesn
33
Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
38
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 80 долларов – лучшая цена на самую популярную модель 2020 года
5
Моддер превратил Half-Life Alyx в классический шутер без VR
15
6 флагманов OnePlus получили новую версию прошивки OxygenOS 10
3
Palit представила утилиту ThunderMaster для оптимизации видеокарт NVIDIA
19
Windows 10 ждут кардинальные изменения в дизайне и функционале в 2021 году
21
GTX 1670 и GTX 1680 будут скоро представлены
15
OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – цена флагмана в начале лета упала на 290 долларов
1
Intel Core i7-10700K даже без активного охлаждения показывает отличную производительность при умеренных температурах
39

Сейчас обсуждают

Błąčķ_Øvēŗłøřð
09:19
Это сам куртка выложил, а щас сидит, глумится втихую.
Первая фотография RTX 3080 с завода TSMC
Tyconcat
09:18
купил z390 за 3000р и доволен
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
Алексей
09:17
может сони специально их и устроила?
Sony отложила намеченный на 4 июня показ игр для PlayStation 5 из-за протестов в США
Tyconcat
09:17
а причем тут киберспорт в мире и комп клуб в рф? и как компьютерный спорт связан с комп клубами?
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
SVasili
09:12
Приставка Шредингера
Sony снова отменила презентацию PlayStation 5 – выход приставки может оказаться под большим вопросом
Phobos
09:11
Но косяки в кристалле никуда не делись, вылеты с черными экранами продолжают мучить красных страдальцев
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Ry Zen
09:11
Почему сразу Юдашкина? Можно Филипп Пляйна попросить))
Запуск SpaceX Crew Dragon - это новый этап в мировом пилотируемом исследовании космоса по словам представителя Роскосмоса
Дима Голков
09:11
я тоже этого никогда не понимал. Если у меня мощный комп, смысл от шайтан-коробки без экзов?
Sony снова отменила презентацию PlayStation 5 – выход приставки может оказаться под большим вопросом
Дмитрий Сорокин
09:11
Учитывая скорый выход новинок, покупать новые комплектующие следует только при очень серьезный нужде
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
alex2025
09:09
Я требую вернуть Panasonic 3DO
Sony снова отменила презентацию PlayStation 5 – выход приставки может оказаться под большим вопросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем