Кольцо может отслеживать состояние здоровья и снабжено собственным ИИ-агентом.

Индийский производитель Ultrahuman представил миниатюрный носимый гаджет в виде кольца Ring Pro в пятницу, 27 февраля. Умное кольцо рассчитано на работу до 15 дней без подзарядки. Это вдвое больше, чем у последних моделей от Oura, компании, которая первой популяризировала умные кольца.

Источник: Ultrahuman / cnet.com

Ultrahuman Ring Pro уже доступен для предварительного заказа в Европе по цене $479. В США устройство не продается из-за патентного спора с Oura, как сообщает CNET. Титановое умное кольцо доступно в четырех цветах: Bionic Gold, Space Silver, Aster Black и Raw Titanium. В комплект входит зарядный футляр золотого или черного цвета.

Плагины программного обеспечения доступны по подписке за дополнительную плату. Например, диагностика мерцательной аритмии стоит $49 в год. Анализ нарушений, связанных с храпом, можно провести за дополнительные $39. Однако важно отметить, что носимое устройство не одобрено в качестве медицинского прибора.

Может быть интересно

По сравнению с предыдущей моделью, Ring Air ($379), Ultrahuman обещает улучшенную скорость и точность, больший объем памяти и новый метод измерения частоты сердечных сокращений. Устройство водонепроницаемо до 100 метров и работает при температурах от -5 до 40 °C.

Ultrahuman также заявляет, что является «самой комплексной в мире платформой для автономного отслеживания» различных показателей организма. Программное обеспечение носимого устройства на основе искусственного интеллекта, называемое Jade AI позволяет взаимодействовать через интерфейс чат-бота. ПО может анализировать текущие и прошлый данные о здоровье в качестве ИИ-агента.

В будущем, согласно пресс-релизу Ultrahuman, Jade AI также сможет заказывать еду или изменять температуру в помещении. Обработка данных осуществляется безопасно и соответствует стандартам защиты данных.