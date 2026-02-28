Обновлённый переводчик Google сделает общение с иностранцами более непосредственным

В любом языке существуют фразы, которые при переводе дословно останутся непонятыми носителями другого языка. Эти выражения, вроде «ходить вокруг да около» или «бабушка надвое сказала», требуют длительных пояснений. Для решения этой проблемы компания Google представила очередное обновление своего приложения «Переводчик», которое научилось правильно подбирать идиомы и разговорные выражения.

Приложение теперь будет предлагать список альтернативных фраз при помощи чат-бота Gemini. Если нажать на стрелку справа, появятся подсказки по поводу того, в каких случаях и почему следует выбирать то или иное выражение.

Помощь можно расширить, нажав на кнопки «Понять» и «Спросить». Первая из них даёт подробный обзор фразы и ответы на пользовательские вопросы. Нажав на кнопку «Задать вопрос», можно получить дополнительную информацию.

Обновление предлагается пользователям приложения в США и Индии на устройствах под управлением Android и iOS. В недалёком будущем новая функциональность появится и в веб-версии Google Переводчика. Будет ли она расширена за пределы двух вышеназванных стран, сказано не было.