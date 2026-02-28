В плане игровой производительности он должен быть в паритете с Ryzen 7 7700.

Компания AMD готовится выпустить в Китае процессор Ryzen 5 5500X3D с 6 ядрами/12 потоками, тактовой частотой в Boost-режиме до 4 ГГц и TDP на уровне 105 Вт. Цена на новинку пока не объявлена, но, по предварительным данным, она должна не превышать условного порога в $200.

Может быть интересно

Изначально данный процессор выпускался для стран Латинской Америки, но в вопросах ценообразования данный регион не сильно должен коррелировать с Китаем. Ryzen 5 5500X3D построен на базе архитектуры Zen 3 и по иерархии в своей линейке ожидаемо занимает место ниже Ryzen 5 5600X3D, но зато обладает той же конфигурацией кэша и сниженными по сравнению со старшим «собратом» частотами. В отличие от своего варианта без X3D (который Ryzen 5 5500), он имеет 32 МБ + 64 МБ кэша L3, в то время как процессор без X3D ограничен всего 16 МБ кэша L3.

На самом деле, AMD подтверждала факт существования Ryzen 5 5500X3D ещё в прошлом году, «засветив» его в своих маркетинговых материалах, поэтому профильную прессу сам факт выпуска «камня» для устаревшего сокета вообще не удивил. Другое дело, что производитель не стал особо это где-то афишировать, подойдя к релизу без какой-либо маркетинговой подготовки. Остаётся только надеяться, что новинка появится в продаже и в других регионах, поскольку наличие 3D-кэша делает его относительно актуальным даже для 2026 года. Очень жаль, что AMD ещё в прошлом году свернула производство более быстрых Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D.

В плане производительности, как сообщает Videocardz, процессор Ryzen 5 5500X3D чуть быстрее своего аналога без X3D в многопоточных операциях, а также значительно превосходит его в игровых тестах. Западные журналисты и вовсе уверены, что от новинки следует ожидать быстродействия на уровне процессоров Ryzen 7000 без X3D практически во всех играх, а также Ryzen 9600X/9700X — в некоторых тестах.