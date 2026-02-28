Сайт Конференция
apprenticebase
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
В плане игровой производительности он должен быть в паритете с Ryzen 7 7700.

Компания AMD готовится выпустить в Китае процессор Ryzen 5 5500X3D с 6 ядрами/12 потоками, тактовой частотой в Boost-режиме до 4 ГГц и TDP на уровне 105 Вт. Цена на новинку пока не объявлена, но, по предварительным данным, она должна не превышать условного порога в $200.

Изначально данный процессор выпускался для стран Латинской Америки, но в вопросах ценообразования данный регион не сильно должен коррелировать с Китаем. Ryzen 5 5500X3D построен на базе архитектуры Zen 3 и по иерархии в своей линейке ожидаемо занимает место ниже Ryzen 5 5600X3D, но зато обладает той же конфигурацией кэша и сниженными по сравнению со старшим «собратом» частотами. В отличие от своего варианта без X3D (который Ryzen 5 5500), он имеет 32 МБ + 64 МБ кэша L3, в то время как процессор без X3D ограничен всего 16 МБ кэша L3.

На самом деле, AMD подтверждала факт существования Ryzen 5 5500X3D ещё в прошлом году, «засветив» его в своих маркетинговых материалах, поэтому профильную прессу сам факт выпуска «камня» для устаревшего сокета вообще не удивил. Другое дело, что производитель не стал особо это где-то афишировать, подойдя к релизу без какой-либо маркетинговой подготовки. Остаётся только надеяться, что новинка появится в продаже и в других регионах, поскольку наличие 3D-кэша делает его относительно актуальным даже для 2026 года. Очень жаль, что AMD ещё в прошлом году свернула производство более быстрых Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D.

В плане производительности, как сообщает Videocardz, процессор Ryzen 5 5500X3D чуть быстрее своего аналога без X3D в многопоточных операциях, а также значительно превосходит его в игровых тестах. Западные журналисты и вовсе уверены, что от новинки следует ожидать быстродействия на уровне процессоров Ryzen 7000 без X3D практически во всех играх, а также Ryzen 9600X/9700X — в некоторых тестах.

#amd #процессоры #ryzen 5 5500x3d
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
1
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
21
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
6
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Найдено объяснение появлению гигантских галактик уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
3
NVIDIA начала отгружать клиентам ускорители вычислений с GPU на базе архитектуры Rubin
+
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+

Сейчас обсуждают

swr5
23:00
А ты пробовал? У меня 4K 27", переключаю в FHD и в играх особо не заметно разницы, мыла вообще нет, только на грянях объектов и линиях заметить можно пикселизацию.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
dimkahon
22:56
Это был прорыфф!!!
Первому графическому процессору GeForce 3 исполнилось 25 лет
Андрей Александрович
22:47
Без RT нет никакого смысла вообще в игры лезть
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Китя.
22:36
Еще на ам5 надо память DDR5. а на 14700КF просто поставил старую DDR4 и еще с экономил кучу денег. Так что учись студент.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
22:34
Capcom как раз в этой игре. амд видеокарту с лучами побрили. Даже вкл лучи у радеона в игре нет. а без лучей игра выглядит уродской не веришь по гугли. только правда
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
Валерий Валерьевич
22:24
Не ной всратый пизденыш свиноматки, лучше привычно желеобразно растекись на своём диване и хлебни своей блевотины. Жирный уродец - это всё на что ты способен. Младшенький ученик опущенного клешнепалог...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Валерий Валерьевич
22:16
ИрэнПёзд, не пизди куяту, все знают что ты в компах не шаришь и от жадности удушишься.
Процессор Core 9 273PQE Bartlett Lake-S появился на плате ASUS ROG Maximus Z790 Apex
Китя.
21:49
С чего ради в ДНС моему акку уже больше 10 лет
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Валерий Валерьевич
21:48
Также как твой бессмысленный и тупой подпездёшь.
В свежем тесте Core Ultra 9 285K выдал на 36% меньше FPS в играх в сравнении с Ryzen 7 9800X3D
Китя.
21:41
Все очень интересно. а самое главное забыли игра от видеокарты зависима. Где там 9070xт с лучиками ?
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
