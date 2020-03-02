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Деньги вперед: главные игры марта 2020 года

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Оглавление

Вступление

В марте вернутся сразу две из пяти величайших серий шутеров. DOOM пополнится полноценным продолжением (DOOM Eternal) и переизданием (Doom 64), а Half-Life напомнит о себе фанатским ремейком (Black Mesa) и VR-приключениями Аликс Вэнс (Half-Life: Alyx).

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Чему еще посвятить первый весенний месяц? Читайте в нашей традиционной статье.

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Предыдущие материалы:

Black Mesa

Жанр Шутер
Разработчик Crowbar Collective
Издатель Crowbar Collective
Платформы PC
Дата выхода 5 марта 2020 года

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Назвать фанатский ремейк Half-Life долгостроем – сильно преуменьшить масштаб событий. На то, чтобы затеять свой ответ безыдейной Half-Life: Source, «попрыгать» по разным версиям движка, пройти через Steam Greenlight и «Ранний доступ», добиться одобрения от Valve и, наконец, назначить дату релиза версии 1.0, у Crowbar Collective ушло более 15 лет.

К счастью, разработчики не держали нас на голодном пайке: были и бесплатные фрагменты, и добрая половина кампании, по которой стало ясно, что все предельно серьезно и перспективно. А в конце минувшего года пришел черед и финального отрезка истории – инопланетного мира Xen. Фактически игра была завершена уже тогда, а 5 марта останется лишь клацнуть ножницами у праздничной ленточки.

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Black Mesa едва ли сравнится с прошлогодней Resident Evil 2 по степени переработки исходных материалов, но усердный труд очевиден. Помимо обязательных правок, касающихся графики, здесь и перезаписанный звук, и заметные изменения в балансе оружия, и немного иное поведение врагов, и отредактированные уровни. Последнее особенно заметно в гостях у пришельцев: Xen буквально переосмыслен и, сохраняя знакомые черты, выглядит свежее и намного увлекательнее, нежели прежде.

Увы, затянувшаяся разработка заключительного этапа не прошла даром для картинки – она объективно состарилась, так что ближайшие месяцы Crowbar Collective посвятит ретушированию. Вряд ли из этого получится графический прорыв, так что если вы давно ждали полноценный выпуск ремейка, откладывать далее незачем. Good morning, and welcome to the Black Mesa Transit System!

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Ori and the Will of the Wisps

Жанр Аркада
Разработчик Moon Studios
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One
Дата выхода 11 марта 2020 года

Сложность Ori and the Blind Forest могла сравниться только с ее красотой. Изумительная картинка, тщательно прорисованная и разнообразная, расслабляла после зубодробительных эпизодов, требовавших в поте лица скакать через пропасти или убегать от природных катаклизмов. Ничего революционного в этом не было, но послевкусие оставалось приятное.

Во многом на хорошее впечатление повлиял и неплохой сюжет о спасении родного леса белым зверьком Ори. События сиквела начинаются почти сразу после развязки оригинала и уводят нас и нашего нового пернатого друга за пределы родной чащи. Трудности здесь заковыристее, враги – злее, пейзажи – эффектнее, так что скучать, выручая товарища из беды, не придется.

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Moon Studios постаралась сохранить основные элементы игры, но разбавила их множеством добавок. Некоторые сойдут за послабления: скажем, отныне не нужно ломать голову над расходованием маны на сохранения – тут предусмотрены чекпоинты. С другой стороны, геймплей станет глубже благодаря обилию навыков, между которыми нужно переключаться, подстраивая стиль под ситуацию. Какие-то умения позволят шустрее преодолевать препятствия, другие – наносить больше урона определенным соперникам. Важно своевременно менять комплект.

Ori and the Will of the Wisps трещит по швам от второстепенных NPC, раздающих побочные задания, и такой подход подпитывает концепцию «метроидвании», взятую авторами на вооружение. Возвращаясь в уже посещенные места со свежими поручениями, мы будем открывать и применять дополнительные способности, а также попросту делать окружающий мир лучше. Причем «бэктрекинг» обещают сделать не таким назойливым, как в первой части. Если это правда – и без того хороший проект грозится стать действительно замечательным.

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Nioh 2

Жанр Экшен/RPG
Разработчик Team Ninja
Издатель Koei Tecmo
Платформы PlayStation 4
Дата выхода 13 марта 2020 года

Первая Nioh с боем пробилась к релизу и оказалась очень неплохой попыткой воспроизвести Dark Souls в сеттинге средневековой Японии. Запутанная история с реальными историческими персонажами, ветвистая прокачка оружия, постоянные эксперименты с «билдами», продуманная боевая система с тремя стойками, диковинные декорации – ее было за что отметить, хотя и поводы для критики нашлись (утомительная возня с экипировкой).

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Вторая часть переносит нас еще глубже в летописи и становится приквелом к первой. Главный герой (или героиня) – ёкай, получеловек-полудемон, стремящийся объединить Японию вместе с товарищем. Как и прежде, Team Ninja не прочь посочинять в рамках исторического контекста, и наверняка нас вновь ждет мутноватая история с политическими и мистическими оттенками.

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И уж точно не обойдется без драк с монстрами. Главная особенность – возможность принимать демонический облик при заполнении специальной шкалы: боец начинает атаковать яростнее и больнее, однако лишается некоторых способностей. Это важно, поскольку герой не способен постоянно размахивать мечом и кувыркаться по всей арене, выносливости не хватит. Так что следует пользоваться спецприемами расчетливо.

А соблазн прибегнуть к ним поскорее велик из-за силы врагов. Несмотря на то, что разработчики готовы щедрее раздавать экипировку и различные предметы, удары соперников, резкие и меткие, по-прежнему будут откусывать много здоровья, и самоуверенным или не слишком умелым игрокам придется несладко. Впрочем, те, кто захочет досконально освоить многоярусную боевую систему Nioh 2, наверняка останутся удовлетворены отдачей, как это и принято в Soulslike-проектах. А большего некоторым и не требуется.

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DOOM Eternal

Жанр Шутер
Разработчик id Software
Издатель Bethesda Softworks
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 20 марта 2020 года

В прошлом десятилетии id Software уже задумывалась о переложении DOOM 2: Hell on Earth на современные технологии, однако у нее вырисовывалось бледное подобие Call of Duty с демонами. В итоге проект свернули и вместо него в 2016 году выпустили тот самый DOOM, наделавший немало шуму. Во второй части перезапущенной серии, DOOM Eternal, техасцы все-таки решились десантировать чертей на Землю, и выглядит это гораздо лучше, чем зарисовки десятилетней давности.

Повстанцы, партизанщина и прочие сомнительные элементы того черновика отодвинуты далеко в сторону, главный здесь – Думгай, нагоняющий страх на уродцев одним своим появлением. Он размахивает элегантным руническим мечом, поливает тварей из наплечного огнемета, швыряет ледяные бомбы – в общем, даже если бесы чудом пережили забег героя по Марсу четыре года назад, сейчас их ждет много новых фокусов. Впрочем, их полку тоже прибыло: в бой спешат элементали боли, арахнотроны, арчвайлы и прочие жуткие создания, причем вовсе не по очереди, а целой гурьбой.

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Чтобы не быть затоптанным стаей противников, Думгай освоил акробатику. Он скачет по стенам, пользуется крюком для мгновенного подтягивания к негодяям, совершает рывки в воздухе – каждая крупная битва становится смесью шоу и тактики. Дополнительным слоем на перестрелки ложится новая система выдачи ресурсов: чтобы «выбить» из монстра броню, надо его поджарить, чтобы получить рожок патронов – распилить черта бензопилой.

Кампания обещает очень плотный, напряженный экшен с победами «на тоненького». Но развлечение найдется и для почитателей мультиплеера. Например, в DOOM Eternal появится режим Battlemode, в котором два демона пытаются убить Думгая. Чудища, конечно, послабее, зато умеют со временем перерождаться, так что разборки идут до тех пор, пока Думгай или сам не погибнет, или не прикончит обоих преследователей сразу, не дав им очнуться. Сетевые баталии DOOM 2016 года особой славы не снискали, но, возможно, Battlemode ждет более яркая судьба. В успехе же игры в целом сомневаться как-то и не приходится.

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Half-Life: Alyx

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Жанр Шутер
Разработчик Valve
Издатель Valve
Платформы PC (наличие VR-устройства обязательно)
Дата выхода 23 марта 2020 года

На протяжении многих лет не покидало стойкое ощущение, что Valve окончательно отказалась от развития Half-Life, понимая, что пик интереса публики уже давно позади, а любое продолжение упрется в непомерные ожидания. Однако Гейб Ньюэлл и компания нашли в себе смелость поворошить улей, пускай палочкой и издалека.

Half-Life: Alyx – относительно безопасный вариант по двум причинам. Во-первых, это эксклюзив для шлемов виртуальной реальности, нацеленный на стимуляцию продаж, в том числе, Valve Index. Выпускать игру в ином виде никто не планирует. Во-вторых, это не продолжение истории Гордона Фримена, а затычка между первой и второй частью серии, в которой нам предстоит управлять Аликс Вэнс – соратницей молчаливого физика.

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Вместе с отцом Илаем девушка занимается организацией сопротивления пришельцам в Городе-17. На пути к цели она вступает в перестрелки с инопланетянами, отбивается от монстров, решает задачки, основанные зачастую на честной физике, исследует мир. Причем если не лететь галопом к развязке, то прохождение может занять примерно столько же, сколько Half-Life 2, так что опасения по поводу «технодемки» можно отмести.

Half-Life: Alyx планирует по максимуму использовать связь с VR-устройствами. Ради этого на вооружение взят мощный движок Source 2, в пользование Аликс выданы гравитационные перчатки, подчеркивающие интерактивность окружения, а оружие будет занимать лишь одну руку – второй придется постоянно манипулировать с объектами, за что-нибудь цепляться или хотя бы подсвечивать дорогу фонариком. Вряд ли стоит рассчитывать на откровение, но уже того, что над проектом работают многие из авторов предыдущих Half-Life, достаточно, чтобы заглянуть в магазин в поисках выгодного VR-шлема.

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Bleeding Edge

Жанр Шутер
Разработчик Ninja Theory
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One
Дата выхода 24 марта 2020 года

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Ninja Theory – немного странная студия, которая сначала сочиняет депрессивную, стопроцентно одиночную притчу Hellblade: Senua’s Sacrifice, а затем берется за разудалый кооперативный экшен с крашеными «бодипозитивщицами». И можно было бы предположить, что виновата Microsoft, купившая компанию пару лет назад, однако Bleeding Edge находилась в разработке задолго до сделки.

Несмотря на то, что здесь встречаются пулеметы и энергетические пушки, акцент сделан на ближнем бое. Сражения проходят в формате 4 на 4, и на выбор есть 12 персонажей с уникальным стилем, повадками и оружием. Герои разбиты на три класса: одни специализируются на убийствах, другие – на принятии урона на себя, третьи – на поддержке товарищей. Вдобавок они сразу поделены на несколько групп в зависимости от сложности овладения, чтобы неопытный игрок примерно представлял, кого выбирать.

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Колоритные бойцы, среди которых есть, например, заклинатель механических змей, рок-гитарист и самурай, устраивают настоящее шоу с тоннами спецэффектов. Кто-то жарит врагов пламенем, кто-то замораживает, кто-то подчиняет себе – умений очень много, и в однообразии проект сложно упрекнуть. Не поругать его и за душные локации – карты просторные, и для перемещения по ним у героев есть личный транспорт.

Впрочем, масштабы, по сообщениям очевидцев, играют с Bleeding Edge дурную шутку. Очень редко стычки происходят именно в формате 4 на 4 и еще реже они способны похвастаться высоким темпом – адекватный спринт здесь, похоже, забыли сделать. Но это поправимо, гораздо больше будет зависеть от баланса способностей разных персонажей. Удастся ли Ninja Theory удачно выступить на чуждой территории, узнаем через несколько недель.

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На сдачу

  • Murder by Numbers – пестрый 2D-квест про расследование убийства в Голливуде 1990-х (5 марта 2020 года; PC, Switch).

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  • Yes, Your Grace – симулятор короля, которому нужно готовить государство к битве с монстрами, а заодно исполнять заковыристые просьбы подданных и обеспечивать благополучие своей семьи (6 марта 2020 года; PC).

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  • Half Past Fate – романтическая комедия о шести людях, чьи судьбы переплетаются в течение восьми игровых лет (12 марта 2020 года; PC, Switch).

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  • MLB The Show 20 – лучший симулятор бейсбола в последний раз выходит в статусе эксклюзива – с 2021 года Sony завозит его и на другие платформы (17 марта 2020 года; PlayStation 4).

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  • Panzer Corps 2 – продолжение популярного варгейма про Вторую мировую, разошедшегося тиражом свыше миллиона копий, базируется на Unreal Engine 4 и обещает удобный интерфейс (19 марта 2020 года; PC).

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  • Iron Danger – любопытная тактическая RPG с перемоткой времени в декорациях финского фольклора и стимпанка (25 марта 2020 года; PC, Mac).

600x338 68 KB. Big one: 1920x1080 445 KB
  • The Complex – злободневное интерактивное кино о биологической атаке на Лондон от авторов Late Shift (31 марта 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac).

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Александр Кошта aka Top

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