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Деньги вперед: главные игры мая 2020 года

1
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Оглавление

Вступление

Всего пять недель назад казалось, что май будет славным месяцем для игр, но сперва на август съехала Wasteland 3, а затем на июнь передвинули The Last of Us: Part 2. В результате мы остались с ворохом «инди» и странными проектами вроде симулятора акулы.

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Чему посвятить свободное время в конце весны, читайте в нашей традиционной статье.

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Предыдущие материалы:

Someday You’ll Return

Жанр Приключение/Хоррор
Разработчик CBE Software
Издатель CBE Software
Платформы PC
Дата выхода 5 мая 2020 года

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CBE Software, тогда называвшаяся Cardboard Box Entertainment и состоявшая из двух жителей Брно, дебютировала в 2007 году с милым квестом Ghost in the Sheet. С тех пор она разработала еще пучок проектов, но по-настоящему амбициозно собирается выступить именно сейчас – с Someday You’ll Return.

Отчасти задумка напоминает прошлогоднюю Blair Witch: мы отправляемся в лес искать пропавшего ребенка. Разница, правда, в том, что ребенок теперь свой, и он постоянно куда-то удирает от папы. Но отец настроен серьезно: любой ценой словить дочку за руку и вернуть домой. Единственное «но» – он поклялся никогда не возвращаться в леса Моравии, куда теперь ведет его нужда.

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В чем именно заключается тайна главного героя, пока, конечно, неясно, однако его постоянно преследуют жуткие видения потустороннего характера. Авторы вдохновлялись как современными хоррорами, так и чешскими легендами IX века, так что можно ожидать нестандартных чудищ на пути к многочисленным секретам, раскиданным по зарослям.

Но столкновение с кошмарами – лишь половина дела, а вторая – это крафтинг, зельеварение и альпинизм. Герой регулярно встречает разнообразные препятствия, и если не сколотить лестницу или не приготовить полезный напиток из собранных трав, то до развязки не дойти. А концовок, кстати, минимум две – в зависимости от неких решений, принятых на пути к финалу. Получится ли из такой каши что-либо толковое? Скоро увидим.

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Wintermoor Tactics Club

Жанр Тактика/RPG
Разработчик EVC
Издатель Versus Evil
Платформы PC
Дата выхода 5 мая 2020 года

В последнее время разработчики балуют фанатов тактики. Не успели мы поохотиться на чудовищ в Alder’s Blood, разобраться со смутьянами в XCOM: Chimera Squad и перебить саранчу в Gears Tactics, как EVC предлагает нам окунуться в школьные разборки в Wintermoor Tactics Club – своей первой игре.

Юная Алисия попадает в популярную академию Винтермур, собирает мини-клуб любителей настольных игр и вдруг получает приглашение поучаствовать в турнире по снежкам. Дабы не ударить лицом в грязь, ей с двумя товарищами предстоит из ботаников превратиться в матерых снайперов, причем именно «настолка» Curses & Catacombs станет ключом к победе.

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В своей любимой забаве ребята представляют членов других школьных клубов, с которыми столкнутся на турнире, в качестве противников, а сами примеряют роли, соответствующие стандартным классам в RPG: Алисия – маг, Джейкоб – вор, Колин – паладин. Стычки протекают в пошаговом режиме, и всего их будет около сорока. А в перерывах между сражениями EVC в формате визуальной новеллы расскажет о самой школе, ее учениках и преподавателях.

Ознакомившиеся с Wintermoor Tactics Club отмечают, что на высокую сложность и глубину боевой системы рассчитывать не стоит, однако проект успешно балансирует как раз на грани между «скучно, потому что легко» и «легко, но увлекательно». Что ж, звучит как хороший вариант для новичков.

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Before We Leave

Жанр Управленческая стратегия
Разработчик Balancing Monkey Games
Издатель Balancing Monkey Games
Платформы PC
Дата выхода 8 мая 2020 года

Новую Зеландию тяжело назвать важной точкой на карте игровой индустрии, однако как минимум один проект родом оттуда широко известен - это Path of Exile за авторством Grinding Gear Games. Пока разработчики из Окленда возятся с сиквелом своего хита (релиз намечен на 2021 год), еще раз «подсветить» родину решила Balancing Monkey Games.

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Eе дебютная игра нацелена на тех, кто в Civilization предпочитал стартовую часть кампании: когда исследуешь и осваиваешь территории, а не размышляешь, как защититься и дать сдачи врагу с другого конца острова. В Before We Leave нет военных конфликтов с соседями, и единственные крохи «насилия», попавшие сюда, - возможные столкновения с огромными китами, бороздящими межзвездные просторы и пожирающими целые планеты.

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Да, речь идет именно о планетах. Хотя изначально наша цивилизация, десятки лет жившая под землей из-за глобальных катастроф, мыслит более мелкими категориями, в итоге ей предстоит освоить космос и основать колонии вдали от родины. И везде нужно добывать ресурсы, строить города, прокладывать дороги, сажать картошку (это подчеркивают отдельно) да исследовать древние технологии.

Важно следить и за тем, довольны ли граждане нашими действиями. Контролируйте состояние окружающей среды, не допускайте перенаселения городов, кормите людей досыта – и все будут довольны. А будет ли интересно этим заниматься, выясним через несколько дней.

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Deep Rock Galactic

Жанр Кооперативный шутер
Разработчик Ghost Ship Games
Издатель Coffee Stain Studios
Платформы PC, Xbox One
Дата выхода 13 мая 2020 года

Художественные произведения давно научили нас, что углубляться в недра далеких планет – затея крайне опасная и чреватая контактом с агрессивной расой или жутким вирусом. Не стала исключением и Hoxxes IV: именно на ее залежи минералов позарились «залетные» гномы-шахтеры, и теперь бородачам предстоит столкнуться с обитающими в пещерах чудищами.

Впрочем, герои знали, на что идут, поэтому вооружены до зубов огнеметами, пулеметами, гранатометами, двустволками. Вдобавок у каждого из четырех классов гномов есть свои инструменты: стрелок пользуется генератором щита и тросометом, бурильщик раскидывает C4 и размахивает двумя бурами, инженер мастерит турели и сооружает платформы, разведчик орудует «кошкой» и замедляет врагов специальными гранатами.

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Карты в Deep Rock Galactic генерируются случайным образом, но неизменно предполагают тотальную разрушаемость всего и вся. Если нам не по душе путь, предложенный игрой, никто не запрещает сделать новый, продырявив ближайшую стену. Особенно весело будет, если в темноте случайно проковырять дорогу к какому-нибудь особо опасному аборигену.

Проект рассчитан на четырех игроков, помогающих друг другу в шахтах и распивающих пиво в баре между миссиями. Но и любителям «сингла» не стоит горевать – в напарники дадут умелого робота под управлением ИИ. Правда, есть сомнения, что без шумных друзей Deep Rock Galactic будет так уж интересна.

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Maneater

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Жанр Экшен/RPG
Разработчик Tripwire Interactive
Издатель Tripwire Interactive
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 22 мая 2020 года

Tripwire Interactive сделала себе имя на сетевых шутерах: ее главными достижениями стали дилогии Killing Floor и Red Orchestra. Теперь же американцы решили попробовать силы в новом жанре и взялись за Maneater – симулятор вечно голодной акулы, терроризирующей регион из семи локаций.

Свой путь мы начинаем в качестве детеныша, которому надо прогрызать себе дорогу на вершину пищевой цепочки. Начав с мелкой рыбешки и черепашек, мы постепенно начинаем убивать все более крупных жертв, включая людей. В какой-то момент люди вообще становятся главной целью акулы: кто-то из них прикончил нашу мать, и теперь настала пора для возмездия.

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Пища не только позволяет восстанавливаться, но и способствует эволюции. В зависимости от того, какие элементы поступают в составе еды, наша зубастая машина смерти развивается в том или ином направлении и может, например, покрыться крепкой чешуей. Это поможет как в битве за превосходство в океане с другими акулами, так и при нападениях охотников, желающих сварить из нас уху.

Поскольку Maneater – это симпатичная «песочница» с сюжетными вставками, нам никто не мешает вдоволь повеселиться, переворачивая лодки, с разгону запрыгивая на яхты миллионеров и дразня береговую охрану. Вот только сумеет ли Tripwire Interactive, плохо знакомая с жанром, реализовать все на достойном уровне, пока остается загадкой.

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На сдачу

  • Super Mega Baseball 3 – новая часть отличного «мультяшного» симулятора бейсбола (13 мая 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Timelie – стильная стелс-головоломка про девочку и кота дает возможность перематывать время как вперед, так и назад (21 мая 2020 года; PC).

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  • Minecraft Dungeons – изометрический dungeon crawler во вселенной Minecraft предлагает мультиплеер на четыре персоны (26 мая 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Dungeon Defenders: Awakened – смесь кооперативного экшена, RPG и tower defense пробыла в «раннем доступе» лишь три месяца и уже готова к бою (28 мая 2020 года; PC).

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Александр Кошта aka Top

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