Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
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Оглавление
- Вступление
- Someday You’ll Return
- Wintermoor Tactics Club
- Before We Leave
- Deep Rock Galactic
- Maneater
- На сдачу
Вступление
Всего пять недель назад казалось, что май будет славным месяцем для игр, но сперва на август съехала Wasteland 3, а затем на июнь передвинули The Last of Us: Part 2. В результате мы остались с ворохом «инди» и странными проектами вроде симулятора акулы.
рекламаЧему посвятить свободное время в конце весны, читайте в нашей традиционной статье.
Предыдущие материалы:
Someday You’ll Return
|Жанр
|Приключение/Хоррор
|Разработчик
|CBE Software
|Издатель
|CBE Software
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|5 мая 2020 года
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CBE Software, тогда называвшаяся Cardboard Box Entertainment и состоявшая из двух жителей Брно, дебютировала в 2007 году с милым квестом Ghost in the Sheet. С тех пор она разработала еще пучок проектов, но по-настоящему амбициозно собирается выступить именно сейчас – с Someday You’ll Return.
Отчасти задумка напоминает прошлогоднюю Blair Witch: мы отправляемся в лес искать пропавшего ребенка. Разница, правда, в том, что ребенок теперь свой, и он постоянно куда-то удирает от папы. Но отец настроен серьезно: любой ценой словить дочку за руку и вернуть домой. Единственное «но» – он поклялся никогда не возвращаться в леса Моравии, куда теперь ведет его нужда.
В чем именно заключается тайна главного героя, пока, конечно, неясно, однако его постоянно преследуют жуткие видения потустороннего характера. Авторы вдохновлялись как современными хоррорами, так и чешскими легендами IX века, так что можно ожидать нестандартных чудищ на пути к многочисленным секретам, раскиданным по зарослям.
Но столкновение с кошмарами – лишь половина дела, а вторая – это крафтинг, зельеварение и альпинизм. Герой регулярно встречает разнообразные препятствия, и если не сколотить лестницу или не приготовить полезный напиток из собранных трав, то до развязки не дойти. А концовок, кстати, минимум две – в зависимости от неких решений, принятых на пути к финалу. Получится ли из такой каши что-либо толковое? Скоро увидим.
Wintermoor Tactics Club
|Жанр
|Тактика/RPG
|Разработчик
|EVC
|Издатель
|Versus Evil
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|5 мая 2020 года
В последнее время разработчики балуют фанатов тактики. Не успели мы поохотиться на чудовищ в Alder’s Blood, разобраться со смутьянами в XCOM: Chimera Squad и перебить саранчу в Gears Tactics, как EVC предлагает нам окунуться в школьные разборки в Wintermoor Tactics Club – своей первой игре.
Юная Алисия попадает в популярную академию Винтермур, собирает мини-клуб любителей настольных игр и вдруг получает приглашение поучаствовать в турнире по снежкам. Дабы не ударить лицом в грязь, ей с двумя товарищами предстоит из ботаников превратиться в матерых снайперов, причем именно «настолка» Curses & Catacombs станет ключом к победе.
В своей любимой забаве ребята представляют членов других школьных клубов, с которыми столкнутся на турнире, в качестве противников, а сами примеряют роли, соответствующие стандартным классам в RPG: Алисия – маг, Джейкоб – вор, Колин – паладин. Стычки протекают в пошаговом режиме, и всего их будет около сорока. А в перерывах между сражениями EVC в формате визуальной новеллы расскажет о самой школе, ее учениках и преподавателях.
Ознакомившиеся с Wintermoor Tactics Club отмечают, что на высокую сложность и глубину боевой системы рассчитывать не стоит, однако проект успешно балансирует как раз на грани между «скучно, потому что легко» и «легко, но увлекательно». Что ж, звучит как хороший вариант для новичков.
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Before We Leave
|Жанр
|Управленческая стратегия
|Разработчик
|Balancing Monkey Games
|Издатель
|Balancing Monkey Games
|Платформы
|PC
|Дата выхода
|8 мая 2020 года
Новую Зеландию тяжело назвать важной точкой на карте игровой индустрии, однако как минимум один проект родом оттуда широко известен - это Path of Exile за авторством Grinding Gear Games. Пока разработчики из Окленда возятся с сиквелом своего хита (релиз намечен на 2021 год), еще раз «подсветить» родину решила Balancing Monkey Games.
рекламаEе дебютная игра нацелена на тех, кто в Civilization предпочитал стартовую часть кампании: когда исследуешь и осваиваешь территории, а не размышляешь, как защититься и дать сдачи врагу с другого конца острова. В Before We Leave нет военных конфликтов с соседями, и единственные крохи «насилия», попавшие сюда, - возможные столкновения с огромными китами, бороздящими межзвездные просторы и пожирающими целые планеты.
Да, речь идет именно о планетах. Хотя изначально наша цивилизация, десятки лет жившая под землей из-за глобальных катастроф, мыслит более мелкими категориями, в итоге ей предстоит освоить космос и основать колонии вдали от родины. И везде нужно добывать ресурсы, строить города, прокладывать дороги, сажать картошку (это подчеркивают отдельно) да исследовать древние технологии.
Важно следить и за тем, довольны ли граждане нашими действиями. Контролируйте состояние окружающей среды, не допускайте перенаселения городов, кормите людей досыта – и все будут довольны. А будет ли интересно этим заниматься, выясним через несколько дней.
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Deep Rock Galactic
|Жанр
|Кооперативный шутер
|Разработчик
|Ghost Ship Games
|Издатель
|Coffee Stain Studios
|Платформы
|PC, Xbox One
|Дата выхода
|13 мая 2020 года
Художественные произведения давно научили нас, что углубляться в недра далеких планет – затея крайне опасная и чреватая контактом с агрессивной расой или жутким вирусом. Не стала исключением и Hoxxes IV: именно на ее залежи минералов позарились «залетные» гномы-шахтеры, и теперь бородачам предстоит столкнуться с обитающими в пещерах чудищами.
Впрочем, герои знали, на что идут, поэтому вооружены до зубов огнеметами, пулеметами, гранатометами, двустволками. Вдобавок у каждого из четырех классов гномов есть свои инструменты: стрелок пользуется генератором щита и тросометом, бурильщик раскидывает C4 и размахивает двумя бурами, инженер мастерит турели и сооружает платформы, разведчик орудует «кошкой» и замедляет врагов специальными гранатами.
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Карты в Deep Rock Galactic генерируются случайным образом, но неизменно предполагают тотальную разрушаемость всего и вся. Если нам не по душе путь, предложенный игрой, никто не запрещает сделать новый, продырявив ближайшую стену. Особенно весело будет, если в темноте случайно проковырять дорогу к какому-нибудь особо опасному аборигену.
Проект рассчитан на четырех игроков, помогающих друг другу в шахтах и распивающих пиво в баре между миссиями. Но и любителям «сингла» не стоит горевать – в напарники дадут умелого робота под управлением ИИ. Правда, есть сомнения, что без шумных друзей Deep Rock Galactic будет так уж интересна.
Maneater
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|Жанр
|Экшен/RPG
|Разработчик
|Tripwire Interactive
|Издатель
|Tripwire Interactive
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Дата выхода
|22 мая 2020 года
Tripwire Interactive сделала себе имя на сетевых шутерах: ее главными достижениями стали дилогии Killing Floor и Red Orchestra. Теперь же американцы решили попробовать силы в новом жанре и взялись за Maneater – симулятор вечно голодной акулы, терроризирующей регион из семи локаций.
Свой путь мы начинаем в качестве детеныша, которому надо прогрызать себе дорогу на вершину пищевой цепочки. Начав с мелкой рыбешки и черепашек, мы постепенно начинаем убивать все более крупных жертв, включая людей. В какой-то момент люди вообще становятся главной целью акулы: кто-то из них прикончил нашу мать, и теперь настала пора для возмездия.
рекламаПища не только позволяет восстанавливаться, но и способствует эволюции. В зависимости от того, какие элементы поступают в составе еды, наша зубастая машина смерти развивается в том или ином направлении и может, например, покрыться крепкой чешуей. Это поможет как в битве за превосходство в океане с другими акулами, так и при нападениях охотников, желающих сварить из нас уху.
Поскольку Maneater – это симпатичная «песочница» с сюжетными вставками, нам никто не мешает вдоволь повеселиться, переворачивая лодки, с разгону запрыгивая на яхты миллионеров и дразня береговую охрану. Вот только сумеет ли Tripwire Interactive, плохо знакомая с жанром, реализовать все на достойном уровне, пока остается загадкой.
На сдачу
- Super Mega Baseball 3 – новая часть отличного «мультяшного» симулятора бейсбола (13 мая 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Timelie – стильная стелс-головоломка про девочку и кота дает возможность перематывать время как вперед, так и назад (21 мая 2020 года; PC).
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- Minecraft Dungeons – изометрический dungeon crawler во вселенной Minecraft предлагает мультиплеер на четыре персоны (26 мая 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Dungeon Defenders: Awakened – смесь кооперативного экшена, RPG и tower defense пробыла в «раннем доступе» лишь три месяца и уже готова к бою (28 мая 2020 года; PC).
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