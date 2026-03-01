Сайт закроют в конце марта 2026 года.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти, вызванная бурным ростом ИИ-сектора, что спровоцировало заметное увеличение стоимости ряда компьютерных комплектующих, продолжает оказывать своё негативное влияние — в частности, владелец крупного архива ретро-видеоигр сообщил о его предстоящем закрытии, пишет издание Kotaku.

Может быть интересно

Источник фото: Amazon

Сайт Myrient, на котором хранилось более 390 ТБ видеоигр, был открыт в 2022 году и с тех пор работал только благодаря пожертвованиям со стороны пользователей, но не выдержал ухудшающейся ситуации на рынке, когда дата-центры вынуждены повышать цены на услуги хостинга.

По словам владельца архива, каждый месяц ему приходилось платить около 6000 долларов, и сумма пожертвований не покрывала траты. Также он отмечает, что некоторые недобросовестные пользователи создали сторонние менеджеры загрузок, которые дополнительно нагружают сайт, обходя защиту от скачивания и сообщения о необходимости пожертвований.

Сайт сохранит свою работоспособность до 31 марта текущего года, хотя загрузка нового контента прекращена с 26 февраля, поэтому пользователям рекомендуется скачать контент, который им необходим, до указанной даты.