apprenticebase
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
Площадку 100 на 50 метров он способен расчистить всего за 5 минут.

В Татарстане начались испытания двух работающих в паре роботов, предназначенных для очистки снега. Использование устройств в тандеме здесь обусловлено нюансами, скажем так, технологического процесса: пока один робот сгребает снег, другой передвигается следом за ним и отбрасывает собранные осадки в сторону, также выравнивая расчищенный дорожный покров. 

Источник изображения: Минпромторг России

В телеграм-канале Минпромторга России отмечается, что производительность данной установки оценивается пока так: площадка 100 на 50 метров расчищается за 5 минут времени, подобную территорию роботы-уборщики способны очистить за два прохода. 

Ещё из технических характеристик новинки следует отметить следующее: 

  • повышенная маневренность при использовании на сложных участках для расчистки — этому способствует гусеничное шасси вкупе с весом установки 500 кг;
  • время автономной работы до 8 часов при температуре от -25 до +50 по Цельсию, скорость передвижения в рабочем режиме — до 20 км/ч.

В телеграм-канале Минпромторга указывается, что одна такая спаренная установка по очистке снега способна заменить труд до 30 дворников. Её разработкой занималась группа компаний «Аванти». 

#робототехника #снегоуборщик
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
