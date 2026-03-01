Площадку 100 на 50 метров он способен расчистить всего за 5 минут.

В Татарстане начались испытания двух работающих в паре роботов, предназначенных для очистки снега. Использование устройств в тандеме здесь обусловлено нюансами, скажем так, технологического процесса: пока один робот сгребает снег, другой передвигается следом за ним и отбрасывает собранные осадки в сторону, также выравнивая расчищенный дорожный покров.

Источник изображения: Минпромторг России

Может быть интересно

В телеграм-канале Минпромторга России отмечается, что производительность данной установки оценивается пока так: площадка 100 на 50 метров расчищается за 5 минут времени, подобную территорию роботы-уборщики способны очистить за два прохода.

Ещё из технических характеристик новинки следует отметить следующее:

повышенная маневренность при использовании на сложных участках для расчистки — этому способствует гусеничное шасси вкупе с весом установки 500 кг;

время автономной работы до 8 часов при температуре от -25 до +50 по Цельсию, скорость передвижения в рабочем режиме — до 20 км/ч.

В телеграм-канале Минпромторга указывается, что одна такая спаренная установка по очистке снега способна заменить труд до 30 дворников. Её разработкой занималась группа компаний «Аванти».