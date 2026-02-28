Вице-премьер Александр Новак также отметил, что по запасам нефти наша страна находится на четвёртом месте, уступая Ираку, Ирану и Саудовской Аравии.

Огромных запасов нефти в России при нынешних темпах добычи хватит как минимум до 2088 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. То есть при нынешнем уровне добычи нефти доказанных запасов хватит более чем на 62 лет.

Изображение: нейросеть freepikПо словам Новака, объем только доказанных запасов нефти, то есть которые могут быть извлечены при нынешнем уровне развития техники и технологии, оценивается в 15 млрд тонн. При этом, объем запасов нефти в еще неподготовленных для добычи месторождениях оценивается примерно в 31 млрд тонн.

Вице-премьер уточнил, что сегодня Россия по запасам нефти находится на четвёртом месте, уступая только Ираку, Ирану и Саудовской Аравии. Запасы «черного золота» каждой из этих стран оценивается от 19 до 41 млрд тонн. Для Ближнего Востока прогнозируется, что запасов хватит еще на более длительный срок, примерно на 80 лет.

Примечательно, что крупнейшее традиционное нефтяное месторождение находится в Саудовской Аравии: рудник Гавар содержит 36–41 млрд тонн – этого достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос в течение двух лет.

Александр Новак отметил, что запасов нефти может хватить на более длительное время, поскольку каждый год идут геологоразведка и бурение новых месторождений. Вновь открытые нефтяные месторождения могут заменить уже истощенные. Технологические достижения в технологиях добычи позволяют все более эффективно эксплуатировать существующие месторождения.

Увеличение запасов также является результатом инновационных методов бурения и методов проведения морского бурения во все более глубоких водах. Считается, что главная задача в отрасли — держать обеспеченность запасами на уровне 30–50 лет.