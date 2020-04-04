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Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года

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Оглавление

Вступление

Апрель в России объявлен нерабочим из-за коронавируса – и это славная возможность уделить время играм. В середине весны мы постреляем по зомби в Resident Evil 3, зачистим от монстров космическую станцию в Hellpoint, примерим шкуру Хищника в Predator: Hunting Grounds.

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Чем еще развлечься во время карантина, читайте в нашей традиционной статье.

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Resident Evil 3

Жанр Экшен/Хоррор
Разработчик Capcom
Издатель Capcom
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One
Дата выхода 3 апреля 2020 года

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Ремейк Resident Evil 2, вышедший в январе 2019-го, сорвал джекпот: пресса его обласкала, публика весь год носила на руках, а продажи перевалили за 5 миллионов копий. Обновление третьей части стало вопросом времени, и ждать слишком долго не пришлось.

Resident Evil 3 рассказывает историю Джилл Валентайн и Карлоса Оливейры, застрявших в Раккун-Сити в разгар зомби-апокалипсиса. В отличие от предшественницы, кампания лишь одна, за девушку из S.T.A.R.S., однако побегать за наемника «Амбреллы» тоже несколько раз дадут. Особых изменений в сравнении с оригиналом ждать не стоит, хотя отдельные эпизоды изрядно доработаны.

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Третья часть изначально слабо отличалась от второй, и в ремейках статус-кво сохранился. Вместо концептуального развития идей Resident Evil 2 «тройка» их повторяет, только смещая акцент на экшен. Меньше загадок, меньше локаций, доступных для спокойного исследования, - Джилл локомотивом прет вперед, подгоняемая Немезисом – огромным монстром, охотящимся на членов S.T.A.R.S. По повадкам он напоминает резвую версию Тирана, однако, по сообщениям прессы, стычки с ним в основном срежиссированы.

Главное геймплейное новшество – увороты, благодаря которым можно ловко скользить между зомби. В остальном Resident Evil 3 работает ровно по тем же правилам, что и «двойка»: такие же целеустремленные и дерганые мертвецы, та же возня с инвентарем. И хотя велик соблазн пожурить Capcom за топтание на месте, надо помнить – от добра добра не ищут.

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Final Fantasy VII Remake

Жанр RPG
Разработчик Square Enix
Издатель Square Enix
Платформы PlayStation 4
Дата выхода 10 апреля 2020 года

С момента выхода Final Fantasy VII минуло больше 20 лет, и она долгое время входила в число проектов, о ремейке которых просило какое-то невероятное количество людей. Слухи о перевыпуске ходили еще с середины «нулевых» и подтвердились лишь в 2015 году. После долгой разработки Square Enix наконец готова удовлетворить популярный запрос.

Проект разбит на несколько эпизодов, и 10 апреля мы получим только первый. Однако не стоит грустить: он занимает колоссальные 100 Гб (2 диска Blu-ray) и проработан, по уверениям авторов, на запредельном уровне. В частности, это отражается на городе Мидгаре, где разворачивается борьба между террористами и злой корпорацией «ШинРа». Японцы стремились свести к минимуму повторное использование одних и тех же «ассетов» (зданий, третьестепенных NPC и т.д.), поэтому много сил вложили в ручное декорирование мегаполиса.

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Еще один элемент, подвергшийся значительной переработке, - боевая система. У каждого персонажа партии есть важная шкала, заполняющаяся по мере шинкования соперников в реальном времени. Как только полоска упирается в край, мы можем перейти в пошаговый режим и выбрать особые атаки вроде магии и спецприемов, наносящих огромный урон недругам.

Впрочем, Square Enix и этим не ограничилась. Она обещает вагон побочных заданий и локаций, адаптацию устаревших механик и частей истории к современным требованиям. Что ж, длительное ожидание, возможно, принесет свои плоды, и мы получим по-настоящему классный ремейк, достойный культовой серии.

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Industries of Titan

Жанр Стратегия
Разработчик Brace Yourself Games
Издатель Brace Yourself Games
Платформы PC
Дата выхода 14 апреля 2020 года

Brace Yourself Games ярко сверкнула в самый разгар помешательства на пиксельном «инди», выпустив оригинальную смесь roguelike и музыкальной игры под названием Crypt of the NecroDancer. Industries of Titan, конечно, совсем другой зверь, но умение удивлять ей не чуждо.

На первый взгляд, это классическая управленческая стратегия, только не про Землю, а про Титан. Мы начинаем с малых зданий и постепенно отстраиваем огромный промышленный город с пыхтящими заводами. Наладить производство, организовать добычу и переработку ресурсов, определить места для свалок, навязать другим компаниям конкуренцию в экономике и стать доминирующей силой на крупнейшем спутнике Сатурна – вполне типичная задачка, пускай непростая.

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Однако выясняется, что далеко не все обитатели Титана согласны дружить, и тут у Industries of Titan вырисовывается второй слой – военный. Сперва нам предстоит создать флот и обеспечить город надежной защитой: например, сделать так, чтобы при воздушной тревоге половина строений скрывалась под землей, а на их место выдвигались орудия ПВО. Далее придется лично вступить в бои с агрессорами, отдаленно напоминающие сражения в FTL: Faster Than Light, и наказать нахалов.

Военная и экономическая мощь не единственные условия победы в партии. Также важно добиться политического влияния, и, надо полагать, здесь будет какой-то арсенал дипломатических уловок. Весь этот коктейль выглядит многообещающе, и в условиях дефицита толковых стратегий его точно не стоит пропускать.

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Hellpoint

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Жанр Экшен
Разработчик Cradle Games
Издатель tinyBuild
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch
Дата выхода 16 апреля 2020 года

От проектов, гоняющихся за популярностью Dark Souls, просто спасу нет. Каждые несколько месяцев свои силы пробует очередная студия: мы то фаршируем штурмовиков в Star Wars Jedi: The Fallen Order, то бьем демонов в Nioh 2, то разбираем роботов на запчасти в The Surge 2, то расстреливаем чудищ в Remnant: From the Ashes. На сей раз счастья решили попытать канадцы из Cradle Games, для которых Hellpoint – дебют в индустрии.

Нас отправляют на огромную космическую станцию Irid Novo, болтающуюся неподалеку от черной дыры. Ее коридоры увешаны иссохшими трупами, по залам гуляют уродливые монстры, повсюду какие-то жуткие сатанинские символы – то еще местечко. Уже по скриншотам ясно, что интерьеры бедноваты, однако мрачная атмосфера в стиле Dead Space и фильма «Сквозь горизонт» должна сгладить разочарование дизайном.

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Наш герой, в отличие от многих других Soulslike, вполне подвижный: он умеет прыгать, атаковать в полете, делать рывки и ловко уходить от атак. Но и враги не лыком шиты. Поначалу мы будем «ковырять» зомби, безоружных или размахивающих булавой, но постепенно на сцену выйдут и бронированные здоровяки, и мантикоры, и ребята с огнестрельным оружием, и множество других противников. Разумеется, не обойдется и без «боссов» в четыре человеческих роста.

Концептуально Hellfire мало отличается от коллег по жанру, оперируя теми же условными кострами, «эстусами», душами, только с поправкой на футуристический сеттинг. Правда, она позволит менять уровень сложности, чтобы подстроить прохождение под свои навыки, так что новички сумеют протянуть чуть подольше. Впрочем, очевидная бюджетность игры, собравшей на Kickstarter около 35 000 долларов США, способна отпугнуть энтузиастов.

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Predator: Hunting Grounds

Жанр Сетевой шутер
Разработчик IllFonic
Издатель Sony Interactive Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4
Дата выхода 24 апреля 2020 года

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Самые известные работы IllFonic – те, которые она создавала сообща с иными командами. Так, студия числится в соавторах уже культовой Star Citizen и вместе с еще двумя конторами выпустила Friday the 13th: The Game. А вот ее самостоятельный опыт разработки, мягко говоря, не поражает воображение: блеклая MMORPG Revival отменена, шутер Nexuiz, подражавший Quake 3 и Unreal Tournament, быстро умер, а уродливая, «глючная» зомби-стрелялка Dead Alliance оказалась одной из худших игр для PlayStation 4.

Тем не менее американцы настроены прославиться с Predator: Hunting Grounds – ассиметричным шутером, в котором один Хищник гоняет по джунглям элитное спецподразделение «Вуду-1». Впрочем, сафари начинается не сразу. Поначалу квартет солдат занят своими обычными делами: отстреливает повстанцев, выкрадывает какие-то ценные документы. Но в какой-то момент инопланетный гость выходит на арену и смешивает им все карты.

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Задача Хищника незамысловата – перебить отряд. Для этого он скачет по деревьям, врубает режим невидимки, палит из плечевой пушки, разбрасывает сети – в общем, делает привычные вещи. Когда кого-то из спецназовцев удается прикончить, пришелец даже может оторвать ему голову – после такой расправы товарищи точно не поднимут бедолагу. Солдаты, в свою очередь, должны выполнить на карте несколько заданий и смыться на вертолете. Повезло заодно наказать пришельца – вообще отлично.

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Едва ли кто-то сочтет концепцию Predator: Hunting Grounds оригинальной, но она вполне жизнеспособна в теории. На практике, похоже, все будет не очень весело: пощупавшие проект сообщают о том, что Хищник слишком слаб для сопротивления подготовленной команде и легко потрошит разобщенную группу. Что ж, до релиза еще несколько недель – возможно, IllFonic внемлет критике.

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Gears Tactics

Жанр Тактика
Разработчик Splash Damage, The Coalition
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC
Дата выхода 28 апреля 2020 года

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Когда-то давно Splash Damage выбилась в люди с бесплатным сетевым боевиком Wolfenstein: Enemy Territory и заслужила уважение id Software. Ее привлекали к Doom 3, доверили Enemy Territory: Quake Wars, а затем отпустили на «вольные хлеба», где что-то пошло не так, и британская студия столкнулась с кризисом, выбившим ее из индустрии на пять лет.

Для возвращения разработчики выбрали непривычный жанр: после многих лет создания стрелялок они взялись за тактику по вселенной Gears of War. Проект напоминает XCOM, однако обладает уникальными механиками и иначе расставляет приоритеты на поле боя. А еще здесь нет возни с базой и сделан акцент на сюжет, подаваемый роликами на движке.

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Воевать предстоит с «саранчой», и ее по традиции очень много. Она лезет со всех сторон и мешает просто сидеть в укрытии – нашему отряду приходится работать агрессивно. При этом поле боя не покрыто сеткой, и направление движения мы задаем по собственному желанию. У каждого героя по три действия на ход, и можно как выстрелить трижды подряд, так и разбавить пальбу перемещением или применением навыков.

На характеристики и развитие героев вообще сделан большой упор. У бойцов есть несколько слотов для брони, различные способности, множество модификаций для пушек. Причем и сами солдаты разделены на пять классов, что теоретически дает пространство для тактических изысков. Даст ли Gears Tactics им воспользоваться – узнаем в конце месяца.

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На сдачу

  • In Other Waters – крайне странная и интригующая игра, где мы в роли ИИ ведем исследователя по инопланетному океану к научным прорывам (3 апреля 2020 года; PC, Switch, Mac).

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  • Disaster Report 4: Summer Memories – новая часть популярной японской серии про выживание при глобальных катаклизмах наконец доползла до наших палестин (7 апреля 2020 года; PC, PlayStation 4, Switch).

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  • Help Will Come Tomorrow – управленческая игра, в которой мы будем помогать буржуям и пролетариям выжить в сибирской глуши времен Февральской революции (21 апреля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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  • Cloudpunk – работа курьером в киберпанк-мегаполисе сулит несколько увлекательных историй (23 апреля 2020 года; PC).

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  • Filament – сюжетная головоломка о дрейфующем космическом корабле, в которой нас ждет около трехсот задачек и кипа записей о произошедшем с экипажем (23 апреля 2020 года; PC).

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  • MotoGP 20 – в очередной части мотогонок обещают продвинутый режим карьеры и небывалую реалистичность (23 апреля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 60 KB. Big one: 1920x1080 335 KB
  • Trials of Mana – очередной ремейк в сегодняшней рубрике: на сей раз возрождена Seiken Densetsu 3, вышедшая аж в 1995 году на SNES (24 апреля 2020 года; PC, PlayStation 4, Switch).

600x338 109 KB. Big one: 1920x1080 662 KB
  • Sakura Wars – долгоиграющая японская серия дождалась мягкого перезапуска в 2019 году, а мы сейчас дождались его прибытия в Европу (28 апреля 2020 года; PlayStation 4).

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  • SnowRunner: A MudRunner Game – гонки по заснеженному бездорожью Аляски, Мичигана и Таймыра хвастаются графикой и физикой (28 апреля 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

600x338 114 KB. Big one: 1920x1080 774 KB

Александр Кошта aka Top

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