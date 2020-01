Оглавление

Вступление

Новый год уже наступил, а мы ещё не расквитались со старым. Кто же не оправдал надежд, а кто покорил вершины? Чего ждать от начала нового десятилетия?

В традиционном формате продолжаем раздавать щедрые порции презрения и признания. Очевидных кандидатов нет, выбор как никогда сложен. Жаль, нельзя как в «автошахматах» просто столкнуть всех лбами и посмотреть, кто победит.

Экстра-акт: надо было шевелиться, Плотва!

Царство Аида торжественно объявляет об открытии филиала стагнации. В честь этого события проводится день открытых дверей, так что быстро садитесь в лодку: поплывём по Стиксу и поглазеем на троицу новых экспонатов. Цербера не кормить, заблудших душ не беспокоить, Загрею — не мешать!

Самый незаметный провал года. Едва успев выйти, проект исчез из поля зрения, а уже к зиме получил скидку -80%. В продолжении авторы подтянули механику стрельбы и оживили игровой мир случайными событиями, но глобально это то же самое болото без осмысленной истории, где вы объединяетесь в отряды и месите бронированных ботов ради ценной добычи. Перенос места действия в озеленённый Вашингтон тоже приняли прохладно — до Нью-Йорка из первой части ему далеко.

02. DAYS GONE



Чуда не случилось. Ждали посредственную песочницу — её и получили. Но мне обидно, что Bend Studio даже не попытались сотворить что-то самобытное. Завязка: очередной зомби-апокалипсис с откатом цивилизации на пару веков назад. Задания: вездесущие «принеси/убей» да зачистка лагерей. Мир огромный, но пустой: не манит тайнами и не поражает пейзажами, как было в Horizon: Zero Dawn. Драки с мертвяками порой увлекательные, но не более. Куда ни глянь — всё тут заурядное, обычное.

01. SHENMUE III

Создатель серии, Ю Судзуки, будто намеренно проигнорировал все достижения индустрии игр последних восемнадцати лет. Та же графика, те же неуклюжие драки, тот же громоздкий интерфейс. Но это мелочи на фоне бессодержательной истории: она растянута на десятки часов, наполнена словесной шелухой, да ещё и обрывается на полуслове. Новых значимых персонажей немного, ярких сцен и того меньше. Это симулятор ходьбы с россыпью мини-игр и без эффектной развязки. Вообще без развязки.

Информационная пауза

Народный дубляж игр уже становится чем-то обыденным. Всем знакомая студия GamesVoice в том году порадовала озвучками Subnautica, Pyre, SOMA, Agony, SCP: Containment Breach и доработанным изданием Risen 3, а в этом планирует закончить Borderlands 2 и «Американский кошмар Алана Вейка». Судьба амбициозной локализации Hellblade всё ещё неизвестна — остаётся только ждать и верить.

Другие коллективы тоже не сидели сложа руки. В обозримом будущем должна выйти неплохая озвучка Resident Evil 2. Труд Cool Games по Fallout: New Vegas звёзд с неба не хватает — проект в стадии открытой беты, доступен всем желающим. Команда Mechanics VoiceOver представила Trine 4 с Петром Гланцем, а сейчас занята The Wolf Among Us. А вот Divinity: Original Sin II, к сожалению, не заговорит на русском полностью — автор прекратил поддержку, добавив озвучку персонажей второго акта.

Акт III: Лучшие игры 2019 года

То странное чувство, когда фаворитов уже этого года прямо сейчас выделить легче, чем определить триумфаторов прошлого. Не было у нас ни шедевров, ни очевидных народных любимцев, так что данная подборка в любом случае разочарует большинство.

С первых минут эта метроидвания подкупает вариативностью отыгрыша. Сменили клинок на боевые туфельки, и драки преобразились — бить стали слабее, но чаще, а дистанция боя уменьшилась. Выбили один кристалл — и вот уже сшибаете врагов ударной волной, выбили другой — научились пускать из пальцев веер стрел. Способностей больше сотни — все они добавляют разнообразия.

Главной героине Мириам предстоит исследовать проклятый замок, напичканный ловушками и чудовищами. Путь к ответам на вопросы не бывает прямым — придётся побегать по мрачным залам и комнатушкам в поиске ключей, рычагов и скрытых нычек. Истинная концовка тоже хорошо запрятана — недостаточно прийти к главному злодею и намять ему бока. Может, источник зла — вовсе не он?

Упрекнуть Кодзи Игараси могу разве что за геймдизайн прямиком из девяностых. Тогда было модно ключевые для прохождения предметы запихивать в такую глухомань, куда даже с подсказками не так просто добраться. Нередки случаи, когда получаешь новый осколок, но теряешься в догадках, в какую часть замка с ним топать и на что применить, чтобы разблокировать новую область.

И всё же игра захватывает. За счёт интересных противников и боссов, пускай часть из них можно уложить одними способностями и вообще без усилий. За счёт стильного визуального ряда, красивых анимаций и отзывчивого управления. Это один из лучших вариантов для знакомства с жанром — и порог вхождения невысокий, и механики позволяют играть, как хотите сами, а не как нужно.

04. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

Идеальный кандидат на «игру года» для толерантных изданий. С одной стороны, у творений From Software нет толпы недоброжелателей — кому не по нраву завышенная сложность, те просто пройдут мимо. С другой, японцы из раза в раз повышают ставки, подкидывают старой гвардии новые вызовы — их авторитет среди поклонников непоколебим, а мастерство не подлежит сомнению.

Но очередной труд студии — не повторение формулы Dark Souls и не развитие идей серии. В каком-то роде это даже деградация: классы упразднили, обмундирование и блок — тоже; архетип персонажа теперь всего один, зато отточили его до совершенства, что благоприятно сказалось на балансе и динамике сражений — все битвы проходят в том ритме и темпе, как они и задумывались.

Игра про ниндзя, и отыгрывать его нужно соответствующе. Ваши козыри — скрытность и внезапность, скорость и реакция. Тактика боя с определёнными врагами зачастую всего одна, и нужно лишь до неё додуматься, изучая поведение неприятеля. Это по сути противоположность описанной выше Bloodstained — или вы принимаете жёсткие правила, или постыдно уходите побеждёнными.

Вариативность проявляется в деталях: перед схваткой с могучим противником можно очистить арену от рядовых недругов и первым нанести ему удар из тени; любопытство и наблюдательность вознаграждаются новыми приёмами и расходуемыми предметами. Да и сюжет на этот раз цельный и осмысленный — это интереснее, чем просто скитаться и собирать данные о вселенной по крупицам.

Неординарное и уже культовое творение Хидео Кодзимы. Больше авторское высказывание, нежели игра в привычном понимании. Проект, в котором глубокая и метафорическая история о восстановлении нации после глобального катаклизма с трудом уживается со степенным игровым процессом — многочасовыми странствиями по равнинам и горам с увесистой поклажей за спиной.

Иронично, что признанный гений/«гений» преподносит мосты-связи между игроками как одну из ключевых механик, но сам не в состоянии примирить повествовательную часть с игровой. От этого темп и подачу изрядно лихорадит: то вы десять часов кряду таскаете на горбу коробки между поселениями, то эти же десять часов идёте по линейному коридору от одного скрипта к другому.

Но есть интерес и в переноске грузов. Сэм Портер Бриджес постоянно сталкивается с новыми преградами на пути, а его арсенал постепенно расширяется, что делает каждый заказ особенным: где-то крутой склон преодолеть, где-то утащить посылку из-под носа мятежников. Если поначалу вы бегаете на своих двоих, то ближе к концу сможете оплести полконтинента сетью канатных дорог.

Будете смеяться, но это противоположность уже Sekiro. За вычетом сюжета, вас тут не пытаются взять в тиски — каждый волен действовать, как ему вздумается: предпочесть грузовик воздушному транспортёру или наоборот; проходить зону Тварей на цыпочках или спровоцировать драку с боссом. Всё это и впрямь воспринимается как нечто новое, и не только за счёт необычности окружения.

02. ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

Самое яркое приключение 2019 года. Стремительный боевик с захватывающей историей, где вы кружитесь в танце на высоте нескольких километров и пронзаете облака на реактивной тяге. Кто-то скажет, что Project Aces погрязли в самокопировании и не смогли придумать ничего нового, но сейчас каждый второй пытается реанимировать классику, а хороших аркадных леталок не выходило давно.

И старых фанатов серии, и новичков порадует кампания с двумя десятками по-настоящему разнообразных заданий. Искать конвой на малой высоте во время пыльной бури, преследовать ракеты с ядерными боеголовками, прикрывать союзников над ночным городом, когда не работает система опознавания «свой-чужой» — лишь малая часть непродолжительной, но насыщенной программы.

Под стать происходящему повествование и музыка. Катализатором нового конфликта между двумя сверхдержавами стали беспилотные дроны — война охватила весь мир, и выделить героев и злодеев в этом беспорядке не так просто. Это не банальная сказка о добре и зле, доблести и трусости, а скорее история о разнице мировоззрений и идеалов, когда каждый свято верит в свои убеждения.

Нетрудно догадаться, что это противоположность медитативной Death Stranding, хоть и не лишённая вариативности. Летательных аппаратов около трёх десятков, доступна их гибкая настройка с помощью улучшений. Навесное вооружение тоже на любой вкус, от ракет и пулемётов до особых бомб против кораблей. Ну а для любителей сложности и вызова есть целая череда непростых испытаний.

Путешествие через всю Россию длиной в целый год — заманчиво звучит на словах… да и на деле оказывается не хуже. Серии давно стало тесно в лабиринтах московского метрополитена, и выход на поверхность подарил долгожданную свободу. Причём создатели на удивление органично вплели в концепцию скитания по открытым пространствам, без ущерба привычным линейным эпизодам.

Прелесть проекта в том, что он везде разный. Живописная тайга с одичалыми пионерами задаёт совсем другое настроение, чем окрестности Волги, где местная секта поклоняется огромному сому. То вы попадаете в самое пекло и отстреливаете свихнувшихся каннибалов, то переноситесь в декорации «Безумного Макса» и бросаете вызов криминальному авторитету, поработившему весь регион.

Подход к исследованию мира тоже не совсем обычный. Всё устроено так, чтобы вы дважды подумали, прежде чем податься в очередное логово мутантов, ведь не всегда усилия будут окупаться. Это всё ещё выживание, а значит, стоит экономить ресурсы. Зато теперь можно мастерить патроны, фильтры и аптечки, а на оружие нацепить кустарные обвесы, что добавляет простора для тактики.

А вот по части сюжета это противоположность Ace Combat 7. История предсказуема, повороты угадываются заранее — спасает лишь проработанный до мелочей сеттинг. Изучать прошлое мест по запискам, вывескам и внутреннему убранству помещений интереснее, чем следить за похождениями молчаливого Артёма. Ну и «Аврора» удалась — за одними беседами в поезде можно потерять полчаса.

Акт IV: Самые интригующие в 2020 году

Кажется, следующие итоги можно будет смело подводить не зимой, а в начале лета, когда отстреляются CD Projekt и Naughty Dog. Но ждать наступления весны стоит не только ради парочки тяжеловесов — тёмных лошадок на этот раз хоть отбавляй, в самых разных жанрах, от дорогих блокбастеров до скромных независимых разработок. Давайте выясним, глубока ли крысиная нора.

Doom Eternal (20 марта, Steam)

Боевик старой школы, где сюжет традиционно отдан на растерзание ураганному игровому процессу. В чём интрига, спросите? В череде странных нововведений. Герой станет куда ловчее за счёт двойного рывка и научится цепляться за уступы подобно Ларе Крофт. Секции с прыжками над пропастью и в перезапуске 2016 года смотрелись инородно, потому выбранный курс пугает. Вопросы есть и к интерфейсу, захватившему весь экран по периметру, но только время покажет, было ли это оправдано. В остальном типичный новый Doom с добиваниями, бензопилой и аренным типом битв.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Cyberpunk 2077 (16 апреля, Steam, GoG, Epic Store)

Почти дождались. Ажиотаж вокруг новой игры от авторов «Ведьмака» достиг немыслимых масштабов. Две выставки Е3 кряду она становилась украшением конференций Microsoft, а на самих поляков с их подходом к DRM, дополнениям и монетизации многие смотрят как на мессий игропрома. Но проект всё ещё остаётся загадкой. Сочинять истории CD Projekt умеют… как и задавать дурную моду на значки вопроса да систему уровней наперекор здравому смыслу. Остаётся надеяться, что выводы были сделаны, и Cyberpunk 2077 действительно станет новой культурной вехой современной истории.

Прогноз: 9 («Великолепно»).

Wasteland 3 (19 мая, Steam, GoG)

Брайан Фарго всё-таки вспомнил значение слова «развитие». В третьей части заметно больше смелых решений, чем в предшественнице: действие переедет в заснеженные земли Колорадо, герои обретут не только голоса, но и анимацию с мимикой, карта станет трехмерной, а путешествовать отряд будет на боевом джипе. Создатели интерфейса явно вдохновлялись перезапуском Xcom, да и сражения должны «прокачать». О сюжете и возможностях ролевой системы судить пока рано, но по остальным параметрам проект уже не выглядит артефактом из прошлого. Видать, сказывается влияние Microsoft.

Прогноз: 8 («Отлично»).

The Last of Us: Part II (29 мая, PlayStation Network)

Ещё одна «почти дождались». Прямое продолжение чуть ли не главного эксклюзива Sony. Судя по трейлерам, новая история целиком посвящена Элли, но и Джоэла из первой части мы тоже увидим. Повествование стало ещё взрослее и мрачнее, а по части режиссуры Naughty Dog собираются прыгнуть выше головы. Нам обещают самое масштабное приключение поколения и дистрибутив на двух дисках, что больше всего и настораживает, поскольку предшественница страдала от чрезмерной затянутости. Да и ждать ли доработки игровых механик, успевших устареть за шесть лет — вопрос пока открытый.

Прогноз: 8 («Отлично»).

Ghost of Tsushima (лето, PlayStation Network)

Создатели серии Infamous уже через полгода отправят нас в феодальную Японию. Ожидаем традиционную песочницу про самураев: с обширными пространствами, скачками на Плотве и драками на катанах. Это не souls-like наподобие Nioh и Sekiro, да и никакого волшебства не будет — сеттинг исторический, и фехтование обещают правдоподобное. Отыгрывать предстоит не только самурая, но и ниндзя, переключаясь между стилями чуть ли не на лету. Ложку дёгтя вижу всего одну: Sucker Punch не умеют делать интересные открытые миры. Не сведётся ли исследование к зачистке значков вопроса?

Прогноз: 8 («Отлично»).

Hades (2020, Steam, Epic Store)

Если бы крупные корпорации перестали заниматься играми, званием «трипл-эй» мы нарекали бы проекты Supergiant Games. Яркий визуальный стиль, выразительная музыка, красивые складные тексты и голос Логана Каннингема — вот особые приметы творчества калифорнийской студии. На этот раз команда пошла на эксперимент и выпустила в ранний доступ «рогульку» про побег из Аида, где вам предстоит рубить недругов и болтать с узнаваемыми персонами из греческих мифов. Пока остаются вопросы к балансу и вялотекущей истории, но есть надежда, что к релизу и то и другое поправят.

Прогноз: 8 («Отлично»).

King’s Bounty 2 (2020, Steam)

Анонс в августе прошлого года вызвал не восторг, а массу вопросов. Куда подевалась сказочная атмосфера? Почему «это» напоминает сплав «Восхождения на трон» и «Кодекса войны»? И так далее. Но что же по факту изменится? В режиме исследования мира изометрия уступит место виду от третьего лица, а вместо бесчисленных и безликих армий мы получим прокачиваемые отряды с фиксированным числом бойцов. Обещают нелинейное повествование с троицей героев на выбор, влияние высоты и типа ландшафта на поле боя. Если цену опустят с заоблачных 2 000 рублей, почему бы не попробовать?

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (2020, Steam, GoG, Epic Store)

Ещё один анонс из ниоткуда. Продолжение бесконечно кривой, но уникальной в своём роде ролёвки про жизнь в тайном обществе вампиров. Показ на Е3 убеждает, что за сохранение антуража оригинала можно не волноваться — на месте и знакомые кланы, и привычная вариативность как в диалогах, так и при изучении мира. Увы, боевая часть остаётся такой же неуклюжей, и слабо верится, что за год её успеют починить. Портфолио создателей доверия не внушает — можно лишь надеяться, что Paradox Interactive не пустят всё на самотёк, а разработка не превратится в долгострой.

Прогноз: 7 («Хорошо»).

Заключение

Очередной раз напоминаю, что список далеко не полный — одни всё ещё не определились с датой, а в других вроде Resident Evil 3 интриги как таковой и нет. Но год нас ждёт насыщенный. На подходе анонсы игр следующего поколения, масса новых впечатлений. Вот теперь с 2019 годом официально всё.

Виталий Красновид aka Dezintegration

