Производители памяти требуют подтверждать личность конечного пользователя, обосновывать объёмы и доказывать реальность спроса.

Micron, Samsung и SK Hynix вводят жёсткие проверки для своих клиентов. Теперь при крупных заказах они требуют подтвердить личность конечного пользователя, обосновать объёмы и доказать реальность спроса. Это меры направлены против использования хитрых махинаций для накопления дополнительных объемов некоторыми игроками и спекуляций на фоне острого дефицита чипов.

SK Hynix

Главная причина вновь кроется в индустрии искусственного интеллекта. Мощности заводов переориентированы на выпуск высокомаржинальной памяти HBM для ускорителей Nvidia и других ИИ-чипов. Крупные облачные провайдеры и разработчики ИИ, не чувствительные к цене, скупают всё, что могут, вытесняя с рынка остальных.

Сильнее всего от этого страдает потребительская электроника. Дефицит угрожает поставкам не только видеокарт и ноутбуков, но и смартфонов, телевизоров, маршрутизаторов и даже автомобилей. В приоритете теперь те, кто платит больше и заключает долгосрочные контракты. Ситуация особенно болезненна для небольших компаний, которые не могут конкурировать с ИИ-гигантами в цене.

Производители памяти откровенно заявляют: отношения с поставщиками имеют значение. Те, кто в период спада резко снижал заказы и давил на цены, теперь оказываются в конце очереди.

Нарастить производство быстро не получится — строительство нового завода занимает годы и требует миллиардных инвестиций, а в условиях циклического рынка памяти это огромный риск. Пока гонка за искусственным интеллектом не замедлится, дефицит и жёсткие правила распределения памяти, вероятно, сохранятся. Для обычных пользователей это означает дальнейший рост цен и перебои с поставками электроники.