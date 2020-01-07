Деньги вперед: главные игры января 2020 года
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Оглавление
- Вступление
- Lightmatter
- Astra Exodus
- Journey to the Savage Planet
- Coffee Talk
- Through the Darkest of Times
- На сдачу
Вступление
Самые большие имена января – переизданная классика. В последние дни месяца можно будет сыграть в HD-ремастеры Commandos 2 и Praetorians, а также оценить косметический ремонт Warcraft 3. Помимо них, казалось бы, глазу не за что зацепиться: сплошь мелкое «инди», дополнения и темные лошадки.
рекламаНо даже в период зимней спячки можно приглядеть пару любопытных проектов, и о них мы поведаем в нашей традиционной статье.
Предыдущие материалы:
- Деньги вперед: главные игры декабря 2019 года;
- Деньги вперед: главные игры ноября 2019 года;
- Деньги вперед: главные игры октября 2019 года.
Lightmatter
|Жанр
|Головоломка
|Разработчик
|Tunnel Vision Games
|Издатель
|Aspyr Media
|Платформа
|PC
|Дата выхода
|15 января 2020 года
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Часто в играх тень является нашим союзником: в ней удобно прятать тела оглушенных врагов, скрываться от взора часовых и устраивать засады. Однако в дебютном проекте датской студии Tunnel Vision Games даже соприкосновение с темными зонами фатально, поэтому герою придется попотеть в поисках безопасного маршрута на волю.
А бежать предстоит из лаборатории сошедшего с ума изобретателя, озвученного, как ни удивительно, легендой стелс-экшенов – Дэвидом Бейтсом, голосом Агента 47. Нам не повезло отбиться от группы, посещающей исследовательский центр, застрять в лифте, провалиться с ним вглубь комплекса – и столкнуться с удивительной и коварной физической аномалией.
Авторы Lightmatter явно вдохновлялись такими головоломками от первого лица, как Portal, The Turing Test и The Talos Principle. Некоторые части локаций освещены статичными источниками освещения, некоторые – портативными прожекторами и лампами, и нам нужно сообразить, как проложить дорогу к выходу, где-то запустив важный механизм, где-то – объединив фонари в непрерывную цепь.
Игра получает дополнительный плюс за стилизованную под комикс картинку, но в целом выглядит не слишком привлекательно из-за однообразной цветовой палитры. Не стоит уповать и на прорыв в жанре, однако если задачки будут хотя бы не монотонными – это уже неплохо.
Astra Exodus
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Atomic Kaiser
|Издатель
|Slitherine
|Платформа
|PC
|Дата выхода
|23 января 2020 года
Atomic Kaiser – это даже не компания, а всего один разработчик – уругваец Фернандо Рей. Но несмотря на то, что ему приходится исполнять множество ролей (отчасти прибегая к аутсорсингу), амбиции у мужчины колоссальные: он пытается сделать глобальную космическую 4Х-стратегию, вдохновленную столпами жанра.
Главный ориентир для Фернандо – великая Master of Orion 2. Именно поглядывая на нее, он пичкает проект возможностями. Нас ждут и создание колоний, и их развитие, и тяжелый выбор между ветвями технологического дерева, и найм специальных героев, способных увеличивать продуктивность заводов и шпионить за соседями.
После отнесения себя к одной из восьми рас (от прямоходящих кустов до акулоподобных пришельцев) мы получаем в свое распоряжение несколько кораблей и открытую для исследования галактическую карту. Бежать ли по сюжету, рассказывающему о том, как нагулявшиеся по космосу цивилизации возвращаются к родным пенатам, или размеренно управлять колониями да воевать с пиратами – сугубо на наше усмотрение.
Если представить, что Atomic Kaiser потянет столь сложную работу, всегда есть боевая система, на которой погореть проще простого. Тем более тут сражения идут в реальном времени и отнюдь не в формате дуэли. Но в Рея хочется верить, ведь классные 4Х-стратегии про космос всегда на вес золота.
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Journey to the Savage Planet
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Typhoon Studios
|Издатель
|505 Games
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Дата выхода
|28 января 2020 года
Если масштабы Astra Exodus вас слегка пугают, но к космосу вы все же небезразличны, стоит обратить взор на Journey to the Savage Planet. Например, потому что ее можно проходить не только в одиночку, но и по сети с товарищем, – и, вероятно, получить от этого дополнительное удовольствие.
рекламаНам предстоит изучить экосистему далекой планеты, покрытой буйной растительностью и населенной странными существами. Цель проста: определить, пригодна ли она для человека, не сгрызут ли его на следующий день после высадки и не погибнет ли он от каких-то неучтенных факторов.
Правда, с оборудованием у нас туговато. Полезные предметы придется мастерить из местных материалов, которые, само собой, не спешат прыгать нам в руки, а порой запрятаны в труднодосягаемых или охраняемых аборигенами местах. Зато уж когда герой соберет подходящие ресурсы, то без проблем смастерит хоть крюк-кошку, хоть реактивный ранец.
Разработчики не намерены вести нас за ручку по сюжету, рассчитанному на дюжину часов. Хотите – блуждайте по подозрительным пещерам и скачите между ущельями, хотите – собирайте растения и таинственные артефакты. Ни внятных маркеров, ни полноценной карты – импровизация превыше всего. Вряд ли из этого всего получится хит калибра Subnautica, но заранее списывать Typhoon Studios со счетов тоже незачем.
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Coffee Talk
|Жанр
|Симулятор баристы
|Разработчик
|Toge Productions
|Издатель
|Toge Productions
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac
|Дата выхода
|29 января 2020 года
Coffee Talk повествует, как ни странно, про 2020 год – только в альтернативном мире. События происходят в Сиэтле, где наш герой открыл уютную кофейню, куда спокойно могут зайти как люди, так и другие обитатели этой вселенной: орки, суккубы, эльфы и прочие фантастические существа. И все хотят выпить душистого кофе.
Сварить подходящий напиток – целая наука, пускай не требующая сверхусилий. Важно верно подобрать ингредиенты, опираясь на рецепт, четко отрегулировать температуру, не переборщить с сахаром, если его попросят, – а иногда даже сочинить что-нибудь на ходу, коль клиента потянуло на эксперименты.
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Впрочем, напоить посетителя – лишь половина дела, вторая – выслушать его. В кофейню приходят самые разные личности: одни просто коротают время, вторые устраивают свидания, третьи желают излить душу первому встречному. Поскольку кафе работает лишь в позднее время суток, в зале царит особая атмосфера, а совсем случайных персонажей к нам не заносит.
Истории – главная ценность Coffee Talk, и то, как они будут рассказаны и как будут развиваться, зависит от качества обслуживания клиента. Не стоит ждать от проекта откровений или повторения успеха The Red Strings Club, однако умиротворяющее приключение на вечерок-другой – то, что многим не повредит после буйных праздников.
Through the Darkest of Times
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|Жанр
|Управленческая стратегия
|Разработчик
|Paintbucket Games
|Издатель
|HandyGames
|Платформа
|PC
|Дата выхода
|30 января 2020 года
Борьба с гитлеровской Германией и ее «наследниками» – тема чрезвычайно заезженная, мелькавшая в сотнях проектов: от отечественных стратегий до шутеров калибра Wolfenstein. Становление же Третьего рейха если и попадало в репертуар разработчиков, то крайне редко и без особых успехов. Берлинская команда Paintbucket Games очень желает это исправить.
Through the Darkest of Times выглядит неказисто и скорее отпугивает примитивной черно-белой картинкой, нежели интригует. Однако под оберткой прячется рассказ о людях, дававших отпор нацистам на ранних этапах их правления. Мы начинаем кампанию в 1933 году в качестве руководителя небольшой группы столичного сопротивления и должны дожить до конца Второй мировой войны, срывая планы руководства страны.
рекламаИгра напоминает смесь из This is the Police, This War of Mine, Papers, Please и еще нескольких проектов. Мы отправляем наш отряд на помощь сбегающим политическим заключенным, посещаем митинги с целью завербовать единомышленников, разрисовываем стены антипропагандистскими граффити и устраиваем диверсии в тылу врага. Нередко члены коллектива вляпываются в неприятности, из которых трудно выкрутиться без негативных последствий, и сталкиваются с тяжелым моральным выбором, предполагающим, скажем, спасение невинного человека ценой раскрытия агента.
Проект намеренно повисает камнем на душе, и такая атмосфера далеко не каждому доставит удовольствие. С другой стороны, авторы рассчитывают на просветительскую функцию Through the Darkest of Times, полагая, что в наше время нет более эффективного инструмента для донесения мыслей до публики. И то, что правительство Германии выдало им разрешение на использование свастики – уникальное событие для страны – намекает, что у Paintbucket Games все предельно серьезно.
На сдачу
- AO Tennis 2 – первая часть оказалась слабой и явно недоделанной, так что создатели решили задобрить фанатов тенниса сюжетным режимом (9 января 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
- Rugby 20 – участники бета-тестирования рассказывают, что у нового симулятора регби проблемы с управлением и атмосферой, зато все отлично с тактикой и жесткими столкновениями (23 января 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
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- One Step from Eden – смесь коллекционной карточной игры и «рогалика» в аниме-упаковке (январь 2020 года; PC, Switch).
- The Darwin Project – бесплатная «королевская битва» на просторах Канады, в которой один из игроков исполняет функции режиссера, в нужный момент разбрасывающего ядерные бомбы и запускающего гравитационные бури (январь 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).
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