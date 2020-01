Оглавление

Вступление

Самые большие имена января – переизданная классика. В последние дни месяца можно будет сыграть в HD-ремастеры Commandos 2 и Praetorians, а также оценить косметический ремонт Warcraft 3. Помимо них, казалось бы, глазу не за что зацепиться: сплошь мелкое «инди», дополнения и темные лошадки.

реклама

Но даже в период зимней спячки можно приглядеть пару любопытных проектов, и о них мы поведаем в нашей традиционной статье.

Предыдущие материалы:

Lightmatter

Жанр Головоломка Разработчик Tunnel Vision Games Издатель Aspyr Media Платформа PC Дата выхода 15 января 2020 года

реклама

Часто в играх тень является нашим союзником: в ней удобно прятать тела оглушенных врагов, скрываться от взора часовых и устраивать засады. Однако в дебютном проекте датской студии Tunnel Vision Games даже соприкосновение с темными зонами фатально, поэтому герою придется попотеть в поисках безопасного маршрута на волю.

А бежать предстоит из лаборатории сошедшего с ума изобретателя, озвученного, как ни удивительно, легендой стелс-экшенов – Дэвидом Бейтсом, голосом Агента 47. Нам не повезло отбиться от группы, посещающей исследовательский центр, застрять в лифте, провалиться с ним вглубь комплекса – и столкнуться с удивительной и коварной физической аномалией.

Авторы Lightmatter явно вдохновлялись такими головоломками от первого лица, как Portal, The Turing Test и The Talos Principle. Некоторые части локаций освещены статичными источниками освещения, некоторые – портативными прожекторами и лампами, и нам нужно сообразить, как проложить дорогу к выходу, где-то запустив важный механизм, где-то – объединив фонари в непрерывную цепь.

Игра получает дополнительный плюс за стилизованную под комикс картинку, но в целом выглядит не слишком привлекательно из-за однообразной цветовой палитры. Не стоит уповать и на прорыв в жанре, однако если задачки будут хотя бы не монотонными – это уже неплохо.

Astra Exodus

Жанр Стратегия Разработчик Atomic Kaiser Издатель Slitherine Платформа PC Дата выхода 23 января 2020 года

Atomic Kaiser – это даже не компания, а всего один разработчик – уругваец Фернандо Рей. Но несмотря на то, что ему приходится исполнять множество ролей (отчасти прибегая к аутсорсингу), амбиции у мужчины колоссальные: он пытается сделать глобальную космическую 4Х-стратегию, вдохновленную столпами жанра.

Главный ориентир для Фернандо – великая Master of Orion 2. Именно поглядывая на нее, он пичкает проект возможностями. Нас ждут и создание колоний, и их развитие, и тяжелый выбор между ветвями технологического дерева, и найм специальных героев, способных увеличивать продуктивность заводов и шпионить за соседями.

После отнесения себя к одной из восьми рас (от прямоходящих кустов до акулоподобных пришельцев) мы получаем в свое распоряжение несколько кораблей и открытую для исследования галактическую карту. Бежать ли по сюжету, рассказывающему о том, как нагулявшиеся по космосу цивилизации возвращаются к родным пенатам, или размеренно управлять колониями да воевать с пиратами – сугубо на наше усмотрение.

Если представить, что Atomic Kaiser потянет столь сложную работу, всегда есть боевая система, на которой погореть проще простого. Тем более тут сражения идут в реальном времени и отнюдь не в формате дуэли. Но в Рея хочется верить, ведь классные 4Х-стратегии про космос всегда на вес золота.

реклама

Journey to the Savage Planet

Жанр Экшен Разработчик Typhoon Studios Издатель 505 Games Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One Дата выхода 28 января 2020 года

Если масштабы Astra Exodus вас слегка пугают, но к космосу вы все же небезразличны, стоит обратить взор на Journey to the Savage Planet. Например, потому что ее можно проходить не только в одиночку, но и по сети с товарищем, – и, вероятно, получить от этого дополнительное удовольствие.

реклама

Нам предстоит изучить экосистему далекой планеты, покрытой буйной растительностью и населенной странными существами. Цель проста: определить, пригодна ли она для человека, не сгрызут ли его на следующий день после высадки и не погибнет ли он от каких-то неучтенных факторов.

Правда, с оборудованием у нас туговато. Полезные предметы придется мастерить из местных материалов, которые, само собой, не спешат прыгать нам в руки, а порой запрятаны в труднодосягаемых или охраняемых аборигенами местах. Зато уж когда герой соберет подходящие ресурсы, то без проблем смастерит хоть крюк-кошку, хоть реактивный ранец.

Разработчики не намерены вести нас за ручку по сюжету, рассчитанному на дюжину часов. Хотите – блуждайте по подозрительным пещерам и скачите между ущельями, хотите – собирайте растения и таинственные артефакты. Ни внятных маркеров, ни полноценной карты – импровизация превыше всего. Вряд ли из этого всего получится хит калибра Subnautica, но заранее списывать Typhoon Studios со счетов тоже незачем.

реклама

Coffee Talk

Жанр Симулятор баристы Разработчик Toge Productions Издатель Toge Productions Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Mac Дата выхода 29 января 2020 года

Coffee Talk повествует, как ни странно, про 2020 год – только в альтернативном мире. События происходят в Сиэтле, где наш герой открыл уютную кофейню, куда спокойно могут зайти как люди, так и другие обитатели этой вселенной: орки, суккубы, эльфы и прочие фантастические существа. И все хотят выпить душистого кофе.

Сварить подходящий напиток – целая наука, пускай не требующая сверхусилий. Важно верно подобрать ингредиенты, опираясь на рецепт, четко отрегулировать температуру, не переборщить с сахаром, если его попросят, – а иногда даже сочинить что-нибудь на ходу, коль клиента потянуло на эксперименты.

реклама

Впрочем, напоить посетителя – лишь половина дела, вторая – выслушать его. В кофейню приходят самые разные личности: одни просто коротают время, вторые устраивают свидания, третьи желают излить душу первому встречному. Поскольку кафе работает лишь в позднее время суток, в зале царит особая атмосфера, а совсем случайных персонажей к нам не заносит.

Истории – главная ценность Coffee Talk, и то, как они будут рассказаны и как будут развиваться, зависит от качества обслуживания клиента. Не стоит ждать от проекта откровений или повторения успеха The Red Strings Club, однако умиротворяющее приключение на вечерок-другой – то, что многим не повредит после буйных праздников.

Through the Darkest of Times

реклама

Жанр Управленческая стратегия Разработчик Paintbucket Games Издатель HandyGames Платформа PC Дата выхода 30 января 2020 года

Борьба с гитлеровской Германией и ее «наследниками» – тема чрезвычайно заезженная, мелькавшая в сотнях проектов: от отечественных стратегий до шутеров калибра Wolfenstein. Становление же Третьего рейха если и попадало в репертуар разработчиков, то крайне редко и без особых успехов. Берлинская команда Paintbucket Games очень желает это исправить.

Through the Darkest of Times выглядит неказисто и скорее отпугивает примитивной черно-белой картинкой, нежели интригует. Однако под оберткой прячется рассказ о людях, дававших отпор нацистам на ранних этапах их правления. Мы начинаем кампанию в 1933 году в качестве руководителя небольшой группы столичного сопротивления и должны дожить до конца Второй мировой войны, срывая планы руководства страны.

реклама

Игра напоминает смесь из This is the Police , This War of Mine, Papers, Please и еще нескольких проектов. Мы отправляем наш отряд на помощь сбегающим политическим заключенным, посещаем митинги с целью завербовать единомышленников, разрисовываем стены антипропагандистскими граффити и устраиваем диверсии в тылу врага. Нередко члены коллектива вляпываются в неприятности, из которых трудно выкрутиться без негативных последствий, и сталкиваются с тяжелым моральным выбором, предполагающим, скажем, спасение невинного человека ценой раскрытия агента.

Проект намеренно повисает камнем на душе, и такая атмосфера далеко не каждому доставит удовольствие. С другой стороны, авторы рассчитывают на просветительскую функцию Through the Darkest of Times, полагая, что в наше время нет более эффективного инструмента для донесения мыслей до публики. И то, что правительство Германии выдало им разрешение на использование свастики – уникальное событие для страны – намекает, что у Paintbucket Games все предельно серьезно.

На сдачу

AO Tennis 2 – первая часть оказалась слабой и явно недоделанной, так что создатели решили задобрить фанатов тенниса сюжетным режимом (9 января 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Rugby 20 – участники бета-тестирования рассказывают, что у нового симулятора регби проблемы с управлением и атмосферой, зато все отлично с тактикой и жесткими столкновениями (23 января 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

реклама

One Step from Eden – смесь коллекционной карточной игры и «рогалика» в аниме-упаковке (январь 2020 года; PC, Switch).

The Darwin Project – бесплатная «королевская битва» на просторах Канады, в которой один из игроков исполняет функции режиссера, в нужный момент разбрасывающего ядерные бомбы и запускающего гравитационные бури (январь 2020 года; PC, PlayStation 4, Xbox One).

Александр Кошта aka Top