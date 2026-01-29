Исследование зубов из итальянского некрополя железного века показало, как микроанализ тканей и зубного камня раскрывает детали развития, стресса в детстве и рациона взрослых людей, живших 2500 лет назад.

Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, демонстрирует, как анализ зубов позволяет восстановить биографию людей, живших более 2500 лет назад. Учёные из Университета Сапиенца в Риме изучили зубные ткани из захоронений железного века в Понтеканьяно (Италия, VII-VI вв. до н.э.). Зубная эмаль и дентин не обновляются в течение жизни, сохраняя постоянную "запись" событий в детстве. А зубной камень (calculus) стал источником для исследования взрослого рациона.

Исследование гистологии 30 зубов от 10 человек выявило маркеры стресса в ткани. Эти метки, соответствующие примерно одному году и четырём годам жизни, фиксируют критические периоды роста, связанные с изменением диеты и повышенным риском заболеваний. Сравнение клыков и моляров позволило реконструировать траекторию развития в первые шесть лет жизни.

На изображении: A: Местоположение Понтеканьяно; B: Зубные образцы; C: Гистологические снимки двух исследуемых зубов с соответствующими линиями стресса (Accentuated Lines).; D: Микроскопические снимки остатков, извлечённых из зубного камня. Источник: https://scitechdaily.com

Исследователи обнаружили гранулы крахмала от злаков и бобовых, волокна растений и споры дрожжей. Находки указывают на разнообразное питание, интегрированное в средиземноморские традиции, и на регулярное потребление ферментированной пищи и напитков. Это прямое биоархеологическое подтверждение гипотез о развитой торговле и культурном обмене в регионе в железном веке.

Авторы подчёркивают, что данные, полученные от небольшой выборки, не могут характеризовать всё население, но дают сведения об отдельных жизненных историях. Метод сочетания микроскопического и химического анализа зубных тканей доказал свою эффективность для реконструкции биографии от детства до зрелости. В будущем применение изотопного анализа и увеличение выборки позволят получить более полную картину адаптации древних сообществ к окружающей среде и социальным изменениям.