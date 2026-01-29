Международное исследование показывает, что изменение климата в горных регионах ускоряется на 0,2°C быстрее, чем на равнинах. Это ведёт к превращению снега в дождь, сокращению ледников и угрозе для водоснабжения миллиардов людей.

Международная команда учёных опубликовала в журнале Nature Reviews Earth & Environment масштабный обзор, свидетельствующий о скрытом климатическом кризисе в горных регионах мира. Исследование подтверждает феномен «высотно-зависимого изменения климата» (EDCC), при котором скорость потепления увеличивается с высотой. В среднем с 1980 по 2020 год горные районы нагревались на 0,21°C за столетие быстрее, чем прилегающие равнины.

Это ускоренное потепление приводит к фундаментальным изменениям в горных экосистемах. Ключевой тренд — смещение баланса осадков от снега к дождю. Учёные отмечают рост изменчивости осадков и увеличение доли дождей, что сокращает накопление снежного покрова и ускоряет таяние ледников. Последствия этого процесса носят глобальный характер. Более миллиарда человек зависят от горных источников как от основного ресурса пресной воды.

Особую озабоченность вызывает ситуация в Гималаях, где запасы льда сокращаются быстрее прогнозов. Переход от снега к дождю увеличивает риски внезапных и разрушительных наводнений, подобных катастрофическим паводкам в Пакистане. Помимо гидрологических угроз, потепление вынуждает растения и животных мигрировать выше по склонам. Это может привести к потере видов и необратимому изменению экосистем, в случае если у них закончится жизненное пространство.

Авторы исследования, включая ведущего учёного доктора Ника Пепена из Портсмутского университета (Великобритания), подчёркивают, что одной из главных проблем остаётся недостаток данных долгосрочных наблюдений в высокогорьях. Суровые условия и отдалённость затрудняют поддержание метеостанций, из-за чего реальная скорость изменений может быть недооценена.