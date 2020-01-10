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Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Need for Speed Heat.

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700x600 62 KB

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-6350.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7970 3072 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1500Х.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 50 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 580 8192 Мбайт.

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Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.



Видеоролик тестового отрезка:



Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти


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Для комфортной игры в Need for Speed Heat потребуется игровой ПК с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и желательно видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт


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Игра Need for Speed Heat предъявила высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешении 1920х1080 у младшей видеокарты GeForce GTX 1650 возникли проблемы с обеспечением комфортной производительности.


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В разрешении 2560х1080 высокие результаты показали все участники тестирования, кроме младшего ускорителя компании NVIDIA.


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В разрешении 2560х1440 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт среднего и нижнего ценовых сегментов компаний NVIDIA и AMD.

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Разрешение 3440х1440 покорилось графическим ускорителям верхнего и среднего ценовых сегментов.


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В разрешении 3840х2160 высокую производительность продемонстрировали только старшая видеокарта компании NVIDIA - GeForce RTX 2080 Ti. После разгона приемлемые результаты показал ускоритель GeForce RTX 2080 Super.


Также необходимо отметить высокие результаты видеокарт компании AMD. Они показали производительность, сопоставимую со старшими ускорителями конкурента: GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070.
В игре Far Cry New Dawn доминировали видеокарты компании NVIDIA. Однако стоит отметить впечатляющую производительность графических ускорителей Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые смогли конкурировать со старшими картами из "зеленого" лагеря.

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Сводные диаграммы результатов тестов процессоров


1920х1080


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Проект Need for Speed Heat оказался настолько хорошо оптимизирован под многоядерные процессоры, что все участники тестирования обеспечили комфортную производительность. Правда, необходимо отметить, что младшие модели были почти вдвое медленнее своих старших сородичей.


Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров


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Тестовые конфигурации

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Тесты видеокарт проводились на следующем стенде:
  • Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;
  • Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);
  • Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).

Видеокарты:

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 @ 1960/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1815/15500 @ 2000/18000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1710/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1620/14000 @ 1970/16000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1650/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1680/14000 @ 2000/16000 МГц (NVIDIA);
  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1770/12000 @ 2000/15000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1785/14000 @ 2000/15500 МГц (MSI);
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1785/8000 @ 2050/9500 МГц (Palit);
  • GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1725/12000 @ 1950/14000 МГц (Gigabyte);
  • GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1665/8000 @ 1950/9500 МГц (MSI);

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire);

  • Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);
  • Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
  • Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
  • Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI).

Тесты процессоров проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры

  • Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 4900 МГц;
  • Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;
  • Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5000 МГц;
  • Core i5-9600F - 4400-4600;
  • Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;
  • Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
  • Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
  • Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;

  • Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4800 МГц;
  • Core i7-8700 - 3200-4600 МГц;
  • Pentium G5600F - 3900 МГц;
  • Pentium G5420 - 3800 МГц;
  • Pentium G5400 - 3700 МГц;

  • Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;

  • Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;
  • Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;
  • Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;
  • Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;
  • Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;
  • Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.3.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080, 2560х1080, 2560х1440, 3440х1440 и 3840x2160.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись 1% мгновенные, минимальные и средние значения FPS. VSync при проведении тестов был отключен.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Azor_ahai
09:48
Тогда немного уточню вопрос) Чем отличается лок на 60 fps от вертикальной синхронизации на мониторе с частотой 60 Hz ?
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Am386dx-40
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Алексей
09:47
ты хрень несешь. синки устраняют разрывы картинки (рассинхронизацию), а не обманывают зрение на FPS.
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egeo
09:47
Попробую сам ответ придумать. Ограничить можно на любой цифре , хоть 20, хоть 100. А Vsync всегда приравнивает частоте развертки монитора.
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Azor_ahai
09:43
Присоединяюсь к вопросу, чем отличается вертикальная синхронизация от ограничения фпс?
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Андрей Авданов
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дрочи больше
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