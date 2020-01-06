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Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020

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Оглавление

Вступление

Компания ASUS продолжает развитие линейки своих ноутбуков, уделяя внимание как базовым моделям, так и специализированным. В арсенале бренда уже представлены серии игровых ноутбуков и ряд имиджевых ультрабуков.

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На презентации, прошедшей на выставке CES 2020, компания показала подборку новых устройств, которые станут доступны для приобретения в течение года. Нам была предоставлена уникальная возможность познакомиться с некоторыми моделями и рассказать читателям о первых впечатлениях.

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Новинки ASUS на CES 2020

При тестах различных игровых ноутбуков ROG, наблюдая за стремлением производителя сделать их компактнее, невольно закрадывалась мысль о том, что хотелось бы увидеть игровую модель с меньшей диагональю дисплея. Видимо, такая мысль возникла и у разработчиков, так на свет появилась модель ROG Zephyrus G14.

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Это первый игровой ноутбук компании, оснащенный дисплеем с диагональю 14 дюймов. Несмотря на то, что он относится к игровому семейству, целевая аудитория включает не только геймеров, но и пользователей, которым требуется солидная производительность для иных мультимедийных задач.

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В частности нам предложили две версии цветового оформления корпуса: темный («Space Gray») и светлый («Mirage White»).

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Придать индивидуальность новинке призвана верхняя крышка, украшенная мелкой перфорацией. В некоторых модификациях эта крышка будет снабжена светодиодной подложкой, выполняющей роль монохромного дисплея с возможностью отображения различных стикеров, текста или анимации.

К сожалению, в рамках знакомства с новинками протестировать новую функцию не удалось.

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Обещается оснащение дискретными видеоадаптерами NVIDIA GeForce RTX и процессорами AMD Ryzen четвертого поколения. Объем оперативной памяти будет достигать 32 Гбайт, объем накопителей – до 1 Тбайта.

В зависимости от потребностей пользователь сможет выбрать дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек и частотой 120 Гц или разрешением 2560 х 1440 с частотой до 60 Гц. Сам дисплей обладает полным покрытием цветового пространства RGB и сертификацией Pantone.

Кроме того, ROG Zephyrus G14 выпущен в компактном и легком корпусе. Его толщина составляет менее 18 мм, масса – 1.6 кг. Для обеспечения жесткости конструкции корпус изготовлен из магниевого сплава и снабжен усилением в виде сотовой структуры.

При этом уменьшение габаритов корпуса не помешало установить «взрослое» оснащение. Система охлаждения обладает двумя вентиляторами 12 В с системой очистки от пыли; заявленная автономность устройства составляет до 10 часов.

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Полностью обновилась и более доступная линейка игровых ноутбуков ASUS TUF Gaming. Изменения коснулись как внутренних компонентов, так и внешнего вида.

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Дизайн отличился сменой логотипов ASUS на TUF Gaming. Таким образом производитель решил повторить опыт ноутбуков ROG с их выделением в отдельный бренд. Правда, показанный аппарат был концептуальным, окончательный вариант исполнения будет доступен позже. Теперь различить модификации в металлическом и пластиковом корпусе станет легче, благодаря разному оформлению дизайна крышки.

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Ноутбуки данной линейки будут комплектоваться дисплеями с частотой обновления 144 Гц и встроенными аккумуляторами емкостью до 90 Вт*ч. Впрочем, такой аккумулятор будет предлагаться только в определенных версиях и потребует отказа от возможности установки классического жесткого диска формата 2.5". И в соответствии с современными трендами на корпусе появился порт USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4.

А какие новинки ожидаются в сегменте имиджевых ультрабуков и моделей для повседневного использования? Для начала изучим линейку ASUS VivoBook.

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Внимание было уделено моделям ASUS VivoBook S с диагональю 13, 14 и 15 дюймов. Пользователь сможет выбирать из нескольких вариантов расцветок корпуса. На презентации можно было оценить их на примере верхних крышек.

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Новая линейка является скорее расширением, нежели обновлением. Желая ответить на запросы максимального количества пользователей, производитель выпустил линейку с применением немного упрощенных компонентов.

Одно из отличий – отсутствие инновационного ScreenPad. На его месте будет установлен классический тачпад или панель с функцией NumberPad. И немного увеличились боковые рамки дисплея.

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Изменения минимальны и будут заметны только при непосредственном сравнении с другими моделями. Благодаря этому инженеры смогли использовать иную модель матрицы, что позволило снизить итоговую стоимость модели для пользователя.

Сказалось ли это на качестве работы дисплея – узнаем в ходе детального тестирования и обязательно расскажем нашим читателям.

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Среди прочих упрощений отметим отказ от фирменного решения ErgoLift – петлевого механизма крышки, приподнимающего корпус над поверхностью стола в рабочем положении.

На уровне внутренней начинки экономить не стали – новинки получат центральные процессоры вплоть до флагманских решений, а также дискретные видеокарты серии NVIDIA GeForce MX250.

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Естественно, применяются энергоэффективные компоненты, предназначенные для использования в компактных устройствах.

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Отдельного внимания заслуживает модель ASUS ExpertBook. Как можно понять из названия, она предназначена для профессионального использования и полностью «заточена» под эти цели.

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Это ультрабук с диагональю дисплея 14 дюймов и массой корпуса всего 880 г! Он целиком выполнен из магниевого сплава и, несмотря на легкость, обладает «взрослой» функциональностью.

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В нем установлен дисплей с диагональю 14 дюймов, занимающий 94% площади крышки. В качестве центрального процессора будут применяться Intel Core i5 или i7 десятого поколения. Дополнительной фишкой стали полноразмерные порты USB-A и HDMI, позволяющие обойтись без переходников в поездках.

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Заключение

Разработчики ASUS работают над уменьшением массогабаритных показателей новых ноутбуков без потерь в быстродействии и стабильности. Это принятая концепция развития, и труды инженеров не проходят даром.

Появление компактного ноутбука в линейке Zephyrus расширяет ее аудиторию. Если раньше игровой ноутбук подразумевал минимальную мобильность, то теперь производительное решение доступно в компактном корпусе. Такой вариант будет интересен как геймерам, так и тем, кто много работает с мультимедийными задачами. Отдельного внимания заслуживает монохромный дисплей на внешней крышке, который стоит протестировать в рамках полноценного обзора.

Да и игровая линейка TUF Gaming начинает позиционироваться как отдельный бренд и развиваться в сравнении с предшественниками. У ее моделей отметим обновление внешнего вида и аппаратного оснащения, а также появление актуальных разъемов на корпусе. Впрочем, мощные мобильные станции нужны далеко не всем, а тем временем производительность энергоэффективных процессоров растет.

Новые модели ASUS VivoBook делают современные ультрабуки доступнее без потерь в оснащении и начинке. Одна из новинок не предполагает наличия ScreenPad, но при потребности во втором дисплее такая версия также доступна. Выделяются модели и вариантами цветов корпуса. В зависимости от предпочтений можно выбрать строгую классику или остановиться на цветной модификации.

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Настоящий «вау»-эффект вызвал ASUS ExpertBook. Когда берешь в руки ультрабук, понимаешь, что он будет легким, но до самого последнего момента не предполагаешь, что настолько. Это очень приятное чувство, вызывающее интерес к модели. Причем снижение массы не помешало функциональности устройства и паре полноразмерных портов на корпусе. Конечно, разработчики отказались от дискретной графики, но с таким компактным корпусом это логичное решение. Остается открытым вопрос автономности, и на него мы ответим после теста.

Можно сказать, что развитие ноутбуков достигло максимума в привычном понимании. Аналогично тому, как в смартфонах постепенно появлялись концептуальные решения (выдвижные и поворотные камеры, сгибающиеся дисплеи), так и в ноутбуках пришло время подобных инноваций. В качестве примеров приведем несколько версий ScreenPad и представленный с моделью ROG Zephyrus G14 монохромный дисплей в крышке. И это только начало.

Алексей Пащук

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Теги

обзор asus ноутбуки алексей пащук игровые ноутбуки ces 2020 vivobook tuf gaming rog zephyrus asus expertbook

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