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Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации

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<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
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Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Оглавление

Вступление

Как же быстро время пролетело. Казалось, только распрощались с прошлым годом, а уже пора подводить черту под нынешним. Это ли не признак того, что с играми за отчётные двенадцать месяцев всё было не так плохо? Несмотря на грядущую смену поколений консолей, когда многие разработчики и издатели уже грезят о новых высотах и нехотя оглядываются назад.

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Давайте вспомним, что же с момента прошлого разбора нас порадовало, а что – огорчило.

Коротко о главном…

И всё-таки весь две тысячи девятнадцатый воспринимается неким затишьем перед бурей. Ровно через год ожидается наплыв PS5 и Xbox Series X под новогодние ёлки, бурные обсуждения на тему Cyberpunk 2077 vs. The Last of Us: Part II, какая-то определённость относительно локализаций Disco Elysium. Да и не исключено, что Rockstar успеет намекнуть на анонс GTA VI.

Если бы не внезапное пришествие Death Stranding, этой осенью нам попросту нечего было бы обсуждать. Количество релизов во втором полугодии сократилось до неприличия: отбросьте ежегодных дойных коров вроде FIFA и Call of Duty, и останется всего пяток дорогих блокбастеров, пара из которых точно провалится, а остальные не дотянут до себя же из рекламных роликов.

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Второй год кряду на Е3 безоговорочно царствовала Cyberpunk 2077. Ох, не пострадал бы проект от запредельных ожиданий…

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Можно вспомнить старую песню о возросшей стоимости разработки, или списать всё на усиленную подготовку к новому поколению, но лучше задумайтесь: зачем Bungie что-то делать, когда у них есть Destiny 2; зачем Rockstar новый проект, когда GTA Online и RDR Online приносят стабильный доход; зачем кому бы то ни было создавать аркадную гонку, когда есть Forza Horizon?

Мир постепенно отходит от формулы «создал, продал, повторил». Всё чаще делается ставка на долгосрочную поддержку с сезонными мероприятиями и регулярными обновлениями. Кто раньше придумывал и воплощал миры, сейчас рисует шкурки для магазинчика с микротранзакциями. Игроки периодически заносят денежку, и все довольны. Кроме авторов Anthem, конечно, но так им и надо.

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О раннем доступе сейчас вспоминают всё реже. Даже формальный релиз «старожила» формата в лице DayZ общественность встретила прохладно.

Очередной год без крупных скандалов? «Подержите наше пиво!» — возражает Blizzard. Ох, когда ж эти наивные поймут, что говоря об аполитичности игр, они тем самым и окунают в политику себя и свою аудиторию? Иронично, что благодаря бану участника турнира по Hearthstone весь геймерский мир узнал о том, что движение борцов за свободу Гонконга как минимум существует.

В «холодной войне» сервисов цифровой дистрибуции ряд важных перестановок. В Steam начали возвращаться Electronic Arts и Bethesda, но в активе Epic Games оказались игры Ubisoft, бывшие консольные эксклюзивы Quantic Dream и ряд других ожидаемых новинок. Увы, темпы развития EGS не впечатляют: из важного появились только облачные сохранения, да и те внедряли не без проволочек.

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Неспешную эволюцию магазина Epic Games компенсируют регулярными раздачами отборных инди, в которые вы не захотите играть хотя бы из-за отсутствия достижений.

Вся троица консольных исполинов в 2019 году не шибко отличилась. «Синие» представили Days Gone и Death Stranding: первую ожидаемо заплевала пресса, а вторая не впечатлила продажами на старте и устремилась к лучшей платформе. Учитывая исход на ПК трёх игр Дэвида Кейджа и «Путешествия», а также падающее качество мультиплатформы, поводов для радости у Sony немного.

«Зелёных» тоже изрядно лихорадило. Начали «за упокой» с выпуска Crackdown 3, которая так и запомнится разве что потешной рекламой с Терри Крюсом, продолжили неплохой Gears 5, а под конец с помпой выкатили на актуальные платформы Halo: Reach. Прорывной Game Pass обзавёлся отдельной версией для ПК с новеньким переизданием Age of Empires II, что должно упрочить позиции Win10.

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Покупать игры нынче не модно. Добрую треть основных релизов года можно пройти по подписке Microsoft.

Главное событие в стане «красных» — выпуск полностью портативной Switch Lite. С учётом всё ещё высокой цены при меньшей диагонали экрана и потери ключевой фишки с трансформацией в «домашнюю» консоль — покупка крайне сомнительная. С играми у Nintendo на этот раз получше, но для повторения убойного рывка 2017 года Fire Emblem, Astral Chain и ремейка «Зельды» недостаточно.

Ну а запуск Google Stadia показал, что мир ещё не готов к «облачному геймингу». Точнее, что к нему не готовы технологии. Какой прок в том, что где-то там игра запускается на сверхсовременном ПК, если на выходе пользователь получает вусмерть замыленную мазню, пережатую до уровня видео с YouTube? Даже средние конфигурации могут выдать картинку, более приятную глазу.

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Информационная пауза

Главным открытием 2019 года безоговорочно считается выход в Steam ролевой игры Disco Elysium эстонской студии ZA/UM. По мнению западной прессы, это настоящий бриллиант, и ничего подобного в жанре мир ещё не видел. Проект, где можно полчаса беседовать с собственными голосами и умереть от сердечного приступа в попытке дотянуться до свисающего с вентилятора галстука.

Одна незадача: тексты написаны невероятно сложным английским, а перевод на другие языки в данный момент отсутствует. По этой причине Disco Elysium не будет рассматриваться в основных номинациях этого года, поскольку не могу взять на себя ответственность рекомендовать то, что подавляющее большинство не сможет оценить по достоинству из-за недостатка знаний.

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Акт I: Специальные номинации

Можете воспринимать изложенное ниже на полном серьёзе, поскольку до любых пояснений о том, что это всего лишь ироничный взгляд на игры 2019 года, никому нет дела.

Facepalm года

V из Devil May Cry 5.

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Когда узнал, кто же в новой части истинный главный злодей.

Эмоция года

Соник из трейлера «Соник в кино».

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Без комментариев.

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Настроение года

Роза Коссетта Д'Элиз из Ace Combat 7: Skies Unknown.

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Когда смотришь на счётчик частоты кадров в ПК-версии Red Dead Redemption 2.

Тренд индустрии

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Розовый апокалипсис.

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Если в Borderlands вычурные цвета давно стали фирменной чертой серии, то от чего сразу две игры в виде Far Cry: New Dawn и Rage 2 решили настолько сменить имидж — можно лишь догадываться. Такие метаморфозы изрядно ударили по атмосфере и без того спорных продолжений, превратив их в недоделанный аттракцион: клоуны вроде и есть, а шутки им написать забыли. Когда же игроделы перестанут бросаться из крайности в крайность и отыщут баланс между пёстрыми цветами и гнетущей серостью?

Персонажи года

Тифон Делеон (Borderlands 3).

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Рассказы простодушного искателя хранилища о кизяках и веркувианской ветчине скрасят ваши скитания по Пандоре и остальным планетам, а затем приведут к неожиданной развязке. Именно за счёт прямолинейности герой запоминается, пускай большая часть его похождений и осталась за кадром.

Фрэджайл (Death Stranding).

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Действующие лица в новом хите Кодзимы раскрыты не лучшим образом, поэтому загадочная дама-курьер так выделяется среди прочих. Её стильный образ, неутолимая страсть к личинкам и не самое радужное прошлое даже по меркам необычного мира игры производят сильное впечатление.

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Пасхалки года

Ion Fury.

Конвейер года

Игры по мотивам вселенной Лавкрафта.

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Желающих призвать какую-нибудь буку из глубин становится всё больше, и что самое удивительное — у них это получается. Украинцы из Frogwares порадовали The Sinking City, не посрамились и турки из Cultic Games в Stygian: Reign of the Old Ones, да и румыны из Stuck In Attic не уронили некрономикон в грязь со своей Gibbous - A Cthulhu Adventure.

Но во всех случаях не покидало ощущение, что Лавкрафт был нужен создателям лишь для привлечения внимания, чтобы лучше продать свои работы. Везде есть узнаваемые образы, но и не сказать при этом, что как раз такого ждали ценители творчества прославленного писателя. Неужели никто не рискнёт перейти от создания фанфиков к чему-нибудь комплексному и глобальному?

Худший финал года

Borderlands 3.

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В рамках одного произведения Gearbox умудрились и высмеять открытые финалы, и самим стать объектом насмешек, оборвав повествование на полуслове. Несмотря на череду элегантных сценарных решений, заключительный аккорд смазывает впечатления, что только добавляет вопросов там, где можно было бы поставить эффектную точку. Не «Игра престолов», но тоже досадно.

Надувательство года

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

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Басни о «серой» морали не на шутку вскружили головы наивным покупателям. Настолько, что далеко не все впоследствии заметили её отсутствие. На практике у нас всё те же американские герои и русские злодеи, с редкими исключениями, которые подтверждают правило.

Афера года

Монетизация в Rocket League.

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Упразднить коробки со случайным содержимым и закрыть торговую площадку, чтобы продавать вещички поштучно в магазине с фиксированными ценами? Звучит неплохо, если бы стоимость «косметики» при этом не возросла в разы…

Скука года

Anthem.

Плохой игре-сервису лавры Destiny мешают! Самые упорные освоили весь контент «Гимна» за неделю, а издатель уже скорректировал наполеоновские планы по поддержке проекта. Похоже, игра так и запомнится всего лишь этим роликом:

Победитель конкурса «Построй свою Нормандию»

Borderlands 3.

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На парад космических кораблей прибыли: «Убежище-3» искателей хранилища, «Безнадёжный» безымянного колониста и «Богомол» сопротивления. Но только у искателей такая уютная каюта…

Самые очевидные боссы года

Death Stranding.

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Что может быть увлекательнее стрельбы по громадным тушам при условии, что оппонент толком не может дать сдачи? Да почти всё, если подумать!

Пейзажи года

Death Stranding.

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Беготня туда-сюда года

Shenmue 3.

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Слоняться вокруг, расспрашивать жителей и убивать время до очередного витка сюжета — вот этого все ждали почти двадцать лет. Если в песочницах игрок предоставлен самому себе и может выбирать, чем заниматься, то здесь подобной вариативности не наблюдается.

Зомби года

Days Gone.

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Количеством зомби в одном кадре никого не удивить — тут уж давно преуспела Dead Rising. Но когда живые мертвецы объединяются в стаи и носятся по округе в виде свирепой орды…

YouTube-игра года

Untitled Goose Game.

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Бывает такое, что проект выглядит любопытно, но вы чувствуете, что сами играть определённо не будете. К их числу можно отнести симулятор вредного гуся. А уж если удастся попасть на прямой эфир с прохождением, то уникальный опыт коллективного решения задачек точно обеспечен.

Специальная нашивка «Всё по секретным документам»

Left Alive.

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В центре внимания конфликт двух вымышленных стран, но географическое положение и узнаваемые образы недвусмысленно намекают, какими событиями японцы вдохновлялись. Вместо «серой» морали здесь серое окружение — и на том спасибо.

Оптимизация года

Gears 5.

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Пока одни называют порт чуть ли не лучшим за долгое время, другие обваливают рейтинг в Steam жалобами на ворох неисправностей. Идеальный кандидат, что тут ещё добавить.

Зима года

Death Stranding.

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Огонь года

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

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Сокровища года

Astral Chain.

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Где ещё вам дадут пособирать кошечек?

«Поезд сделал БУМ!» года

Metro: Исход.

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Стиль года

Minoria.

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Супергеройская игра года

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

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Самая жестокая игра

The Executioner.

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Говорят, слово режет сильнее меча. Здесь у нас и то и другое.

Самая короткая игра

Ghost Recon: Breakpoint.

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При желании можно наплевать на прокачку и чуть ли не сразу отправиться на штурм базы главного злодея. Серьёзный вызов и единственная причина заинтересоваться игрой.

Самая длинная игра

Fire Emblem: Three Houses.

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В этой номинации, как и в киберспорте, трудно конкурировать с азиатами. Авторы очередного эксклюзива для Nintendo Switch пытаются честно оправдать безумную цену своего творения.

Интерстеллар года

The Outer Worlds.

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Демо-версия года

Pathologic 2 (Мор: Утопия).

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На странице в Steam нет предупреждений о раннем доступе, но готова игра всего лишь на треть.

Си… Снайпер года

Eva Roux (Code Vein).

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Вампирша года

Бескровная (Bloodstained: Ritual of the Night).

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Непотребство года

WWE 2K20.

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Штампы года

Need for Speed: Heat.

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Снова наматывание кругов безо всякой изюминки? Когда же они поймут, что кольцевые заезды — последнее, что хочется видеть в аркадной гонке?

Инновации года

Смерть как тактический инструмент из Death Stranding.

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(Почти) Дикий Запад года

The Outer Worlds.

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Грибочки года

Звёздные войны: Джедаи — Павший Орден.

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Игрок с IDDQD года

Крысы (A Plague Tale: Innocence).

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Лысина года

ББ (Death Stranding).

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Клише-злодей года

Хиггс (Death Stranding).

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Не клише-злодей года

Михаль (Ace Combat 7: Skies Unknown).

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Полурослик года

Гриз Дритус (Звёздные войны: Джедаи — Павший Орден).

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Модная одежда года

Мириам (Bloodstained: Ritual of the Night).

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Пацифист года

Сэм Портер Бриджес (Death Stranding).

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Криптобиоты — не в счёт!

Клешни года

Metro: Исход.

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Селфи года

Metro: Исход.

600x338 41 KB. Big one: 1920x1080 322 KB

Котики года

Bloodstained: Ritual of the Night.

600x338 89 KB. Big one: 1920x1080 764 KB

Убийство года

Ж-12 (Call of Duty: Modern Warfare 2019).

600x338 23 KB. Big one: 1920x1080 172 KB

Лицо года

Анна (Metro: Исход).

600x338 38 KB. Big one: 1920x1080 268 KB

Причёска года

Нико (Devil May Cry 5).

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«Одни из нас» года

Амиция и Гуго (A Plague Tale: Innocence).

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Мини-игра года

Вся Shenmue 3.

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Основная программа не заставит себя ждать. Да и пятёрка лучших сама себя не определит. До скорого!

Виталий Красновид aka Dezintegration

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