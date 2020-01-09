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Вступление

Вы когда-нибудь читали пресс-релиз анонсируемого продукта? В нем описываются сильные стороны новинки, указываются технические характеристики и, самое интересное – приводится небольшая история. Пресс-релиз материнской платы, ставшей героем обзора, начинается со слов: «Unify – искушение темнотой». Эта фраза станет пророческой.

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Материнская плата MSI MEG X570 Unify относится к старшему сегменту MSI MEG и является одним из топовых решений наравне с моделями X570 Ace и Godlike. Разработка Unify держалась в секрете до последнего момента, и многие сотрудники компании MSI узнали о новой версии незадолго до мирового анонса. Она должна стать ответом на старшие решения конкурентов и исправить недостатки прочих продуктов, которые проявились с выходом системной логики X570. Это и расположение чипсетного радиатора, и система охлаждения VRM, и переработанная подсистема питания, и более оптимизированная разводка платы.

И можно с уверенностью сказать, что запоздание на пару месяцев позволило инженерам MSI значительно продвинуться в разработке.

Технические характеристики

Модель MSI MEG X570 Unify;

(код производителя: MSI MEG X570 UNIFY). Сокет AMD Socket AM4; Поддерживаемые процессоры Ryzen 2000/3000 series processors and AMD Ryzen with Vega; Оперативная память 4 x DIMM DDR4, суммарный объем до 128 ГБ, частота памяти 2133-3200 МГц с поддержкой разгона до 4600 МГц; Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16;

2 х PCIe 4.0 x8;

2 х PCIe 4.0 x1; Сетевые контроллеры

Intel Wi-Fi 6 AX200;

Realtek RTL8125 2.5 Gbps LAN; Аудиокодек 7.1-канальный Realtek ALC1220; Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V + 8-pin ATX 12V; Разъемы на задней панели 1 x кнопка Clear CMOS;

1 x кнопка Flash BIOS;

1 x PS/2 Combo;

2 x USB 2.0 Type-A;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 х разъема антенны Wi-Fi;

1 x LAN;

1 x оптический SPDIF;

5 x аудиоразъемов; Форм-фактор ATX, 305 x 244 мм.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MEG X570 Unify выполнена на черном текстолите в стандартном форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Разработчики полностью доверились черной цветовой гамме, которая в купе с массивными рельефными радиаторами системы охлаждения выглядит футуристично. Производитель также отказался от различных элементов с RGB подсветкой (разъемы для подключения внешних устройств сохранены), позволяя пользователям самим определять свой путь: в противовес строгому дизайну ставится материнская плата MSI MEG X570 Ace с не менее солидным арсеналом, но другой концепцией. В нашем же случае мы получаем монолитное решение, эдакого джентльмена в смокинге с лицензией на убийство, являющегося оппонентом другой рассмотренной модели - ASUS Pro WS X570-Ace.

Горячий нрав чипсета AMD X570 потребовало активного охлаждения. Многие производители попали впросак, расположив крохотный вентилятор прямиком на одном уровне со слотом PCI Express x16. И теперь вместо охлаждения мы получили «печь», где не без того «холодная» системная логика подогревается графическим ускорителем. У модельного ряда компании MSI с данной конструктивной особенностью проблем оказалось гораздо меньше, но в решении MSI MEG X570 Unify оно доведено до абсолюта: радиатор значительно больше, тяжелее, а вентилятор еще ниже. Это позволяет чипсетному вентилятору 99% времени работать исключительно пассивно.

Модель MSI MEG X570 Unify базируется на процессорном разъеме AMD AM4. Благодаря емкой микросхеме BIOS сохранена поддержка CPU Ryzen второго и третьего поколений, а также решений со встроенным графическим ядром поколения Vega.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 МГц в штатном режиме с профилем JEDEC и в диапазоне 3466 – 4600 МГц при оверклокинге или активации A-XMP. MSI MEG X570 Unify использует топологию Daisy Chain.

Дополнительное питание организовано по схеме «24 + 8 + 8» pin.

Производитель пересмотрел расположение 4-pin портов для подключения вентиляторов, разметив львиную часть в верхней области печатной платы.

Системная плата MSI MEG X570 Unify оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 первого поколения и одной колодкой USB 3.2 второго поколения.

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Для организации дисковой подсистемы предназначены четыре коннектора SATA 6 Гбит/с, развернутые на 90 градусов.

Новинка оснащена полезным индикатором POST-кодов, позволяющим идентифицировать на каком этапе загрузки произошел сбой системы, а после инициализации – температуру процессора, и парой кнопок включения и перезагрузки, практичными при тестировании на открытом стенде.

В нижней части материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования.

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Помимо колодок для передней звуковой панели и USB-портов, двух коннекторов вентиляторов, материнская плата оснащена двумя адресуемыми разъемами RGB 5V.

Для расширения функциональности MSI MEG X570 Unify снабжена пятью слотами PCIe:

PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Armor;

PCI Express 4.0 x1;

PCI Express 4.0 x8 с технологией Steel Armor;

PCI Express 4.0 x1;

PCI Express 4.0 x8 с технологией Steel Armor.

Для построения мультиконфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологии AMD CrossFireX и NVIDIA NVLink.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – линии процессора, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

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В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с использованием качественных аудиоконденсатораов Nichicon Fine Gold.

Оголенная печатная плата MSI MEG X570 Unify во всем своем великолепии.

Модель поддерживает подключение до семи вентиляторов с PWM-управлением, разработчики сгруппировали коннекторы для более удобного пользования.

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Если детально изучить PCB новинки, то она является дальнейшим развитием печатной платы другой модели – MSI MEG X570 Ace.

Микросхема системной логики AMD X570 выпущена на 33 неделе 2019 года.

Чипсет охлаждается массивным радиатором с фирменным вентилятором Propeller Blade диаметром 37 мм, который дополнительно обдувает соседние посадочные места M.2 накопителей. Единственный нюанс заключается в отсутствии защитной панели во избежание случайный попаданий предметов в лопасти, но комментарии производителя сведены к железобетонной логике: в закрытом корпусе посторонних предметов нет и быть не может.

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Переработанная конструкция чипсетного радиатора предполагает более грамотное размещение вентилятора, о чем разработчики информируют на официальной странице материнской платы MSI MEG X570 Unify.

При создании MSI MEG X570 Unify производитель пошел еще далее: увеличил габариты радиатора, заметно добавив ему массы, нарастил количество ребер.

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Это позволяет вентилятору 37 мм практически всегда находится в выключенном состоянии, а системе охлаждения работать пассивно. Согласно настройкам в BIOS он включается при достижении температуры AMD X570 около 60-65°C, но прогреть его до таких значений оказалось практически невозможно. Как и регулировать скорость вращения в ручном режиме: только автоматика.

Радиаторы подсистемы питания VRM оказывают не менее воодушевляющий и поразительный эффект. Мы уже привыкли видеть у топовых материнских плат два охладителя, соединенных тепловой трубкой, один из которых накрыт пластиковой вставкой, скрывающей задние порты ввода-вывода.

На материнской плате MSI MEG X570 Unify это цельная металлическая оболочка весом почти 500 г и являющаяся единой конструкцией для охлаждения фаз питания процессора.

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Производитель также слегка укоротил крепежные стойки, тем самым усилив прижим до такой степени, что в термопрокладки впечатались наименования мосфетов!

Отдельно на MSI MEG X570 Unify задействованы три слота M.2, для которых предусмотрены отдельные радиаторы без оребрения с термопрокладками.

Подсистема питания MSI MEG X570 Unify насчитывает 14 фаз. За управление питанием процессора отвечает восьмиканальный PWM-контроллер IR35201 производства International Rectifier.

С обратной стороны материнской платы распаяны шесть удвоителей IR3599. Итоговая формула получается следующая: шесть фаз в удвоенном режиме на CPU, две – на SoC.

Теперь обратим внимание на заднюю интерфейсную панель, предлагающую следующую функциональность:

1 x кнопка Clear CMOS;

1 x кнопка Flash BIOS;

1 x PS/2 Combo;

2 x USB 2.0 Type-A;

2 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

3 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 х разъемы антенны Wi-Fi

1 x LAN;

1 x оптический SPDIF;

5 x аудио разъемов.

Упаковка и комплектация

Материнская плата MSI MEG X570 Unify поставляется в картонной упаковке с темной полиграфией и изображением модели.

С обратной стороны коробки приведены технические характеристики продукта и основные особенности продукта.

MSI MEG X570 Unify относится к топовому сегменту и оснащена соответствующей комплектацией. Помимо руководства пользователя, мануалов, наклеек и диска с драйверами, пользователь получает необходимую антенну Wi-Fi, четыре SATA-порта, три удлинителя-разветвителя для подсветки различных типов и металлическую наклейку MSI Gaming.

Возможности BIOS

Материнская плата MSI MEG X570 Unify оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5. Данная графическая оболочка достаточно хорошо известна и часто рассматривалась в обзорах. В зависимости от редакции производитель меняет задний фон, в данном случае это логотип MEG, открывает дополнительные настройки и расширяет поддержку устройств.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MEG X570 Unify (AMD X570, AM4);

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;

Система охлаждения: AMD Wraith MAX;

Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: GeForce RTX 2070;

Накопители: Kingston A400, 120 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы MSI MEG X570 Unify был обновлен до последней версии A.20 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многими модулями.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MEG X570 Unify

Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.4B вносит более агрессивный режим в турбо-буст по всем ядрам.

«Из коробки» поведение процессора AMD Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI MEG X570 Unify с версией BIOS A.20 следующее: CPU бустит до 4400 МГц на три ядра и до 4375 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В.

Приведем скриншот программы Ryzen Master с выставленными настройками. По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 7 3700X троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3775-3875 МГц.

Температура чиплетов согласно датчикам достигла только 72°C.

Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой материнской платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.

Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для пяти ядер и 4375 МГц – для всех ядер при напряжении 1.425-1.5 В. После снятия всех лимитов процессор AMD Ryzen 7 3700X прогревался до 92°C.

Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режим IF 1:1. И здесь материнская плата с кодовым обозначением «искушение темнотой» начала проявлять свои самые сильные стороны. Она без каких-либо сложностей покорила рубеж 3800 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т», а частота FCLK – 1900 МГц. Более того, системе оказывалась по зубам и отметка FCLK=1933 МГц, позволяя даже пройти тест AIDA64, но сохранить стабильность на нашем экземпляре Ryzen 7 3700X не удавалось, а ведь потенциал у материнской платы MSI MEG X570 Unify есть.

Успешно пройденный тест TM5 0.12 .

Чудеса на виражах на этом не закончились. Мой комплект оперативной памяти Team Xtreem 8Pack 4500 МГц давненько не брал высокие рубежи, и материнская плата MSI MEG X570 Unify заставила его пробудиться ото сна.

От режима IF 1:1 пришлось отказаться, в таком случае максимальная стабильная частота составила 4400 МГц с таймингами «18-18-18 58-1Т» при напряжении 1.45 В.

Даже возможно работать при 4466 МГц, но в некоторых тестах система зависала, но вот пройти POST без злободневных ошибок с кодами «07» и «F9» она могла легче, нежели ранее рассмотренные участники.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.71 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

Свежие правки микропрограммного обеспечения AGESA 1.0.0.4B плюс более оптимизированные настройки BIOS бережнее относятся к центральному процессору AMD Ryzen 7 3700X и не задирают рабочее напряжение.

С боксовым кулером AMD Wraith MAX были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Два солидных радиатора подсистемы питания, обдуваемые исходящим от процессорного вентилятора потоком воздуха, позволяют охладить силовую часть VRM до столь низких температур, которые недоступны некоторым материнским плата в простое! Что скажите?

Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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А вот температура системной логики чуть выше аналогов, однако, этому есть логичное объяснение. В случае материнской платы MSI MEG X570 Unify чипсетный вентилятор отключен и включаться явно не намеревается. Зато у оппонентов и младших моделей MSI он функционирует при отметке 2000-2900 об/мин. У рассматриваемой модели же тишина и пассив. Повторюсь, какие-либо настройки для ручной регулировки BIOS пока отсутствуют, и волнующимся пользователям по поводу столь «высоких» температур альтернативы пока нет.

Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Заключение

Материнская плата MSI MEG X570 Unify является исключением из правил, и этому есть несколько подтверждений. Во-первых, новинка построена на улучшенной версии печатной платы предтоповой модели MSI MEG X570 Ace с расширенной функциональностью. Во-вторых, она получила более эффективную и продуманную систему охлаждения, позволяющую с легкостью справиться с разгоном центрального процессора, а чипсетному радиатору обходиться без активного обдува. В-третьих, последние правки AGESA преподнесли новые оверклокерские высоты, и модель MSI без особых сложностей позволяет «выжать» из CPU и оперативной памяти все, вплоть до последнего мегагерца, особенно это касается ОЗУ.

Новинка поддерживает процессоры AMD последнего поколения и является одним из флагманов своего вида. Она предлагает полный спектр современных технологий, начиная с поддержки USB 3.1 Gen 2, PCIe x4 M.2 и заканчивая беспроводными интерфейсами.

Если кратко, MSI MEG X570 Unify – это переосмысление старшей материнской платы MSI MEG X570 Ace с более лучшим оснащением и оверклокерскими способностями, но лишенная RGB подсветки. Если вы готовы пойти на такие жертвы, то стоимость, ниже чем у светодиодного собрата, подтолкнет к осуществлению мечты.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: