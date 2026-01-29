WCCFTech сообщает, что компания MAINGEAR выпустила лимитированную серию игровых компьютеров Retro98. Системы стилизованы под ПК конца 90-х, но оснащены современным железом, включая новейший процессор AMD Ryzen 7 9850X3D и видеокарты до GeForce RTX 5090.

Согласно опубликованной в этот четверг статьи на WCCFTech, компания MAINGEAR сделала ставку на ностальгию. Новая линейка игровых ПК Retro98 выглядит как компьютеры из 1998 года, но внутри содержит самые мощные комплектующие 2025-го. Цель — привлечь тех, кто застал эпоху LAN-вечеринок и апгрейдов вручную. Самая бюджетная модель — $2499. А самая продвинутая — $9799.

Может быть интересно

Внешне это бежевая башня SilverStone FLP02, напоминающая типичный офисный ПК конца прошлого века. Однако дизайнеры добавили характерные детали эпохи: кнопку «турбо» на передней панели, светодиодный индикатор оборотов вентилятора и даже фирменную оплетку кабелей в красно-желтых тонах «кетчуп-горчица».

Внутри же — совершенно другая реальность. Покупатель может получить конфигурацию с флагманским процессором AMD Ryzen 9 9950X3D, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 и сверхбыстрой памятью Kingston FURY. Система жидкостного охлаждения разработана совместно с Alphacool, а ее помпа установлена в отсек для дисковода — как дань ушедшей эре.

Каждый такой компьютер собирает один мастер на фабрике MAINGEAR в Нью-Джерси (США). Компания обещает тщательное тестирование и, что примечательно, пожизненную техподдержку. По сути, это не просто готовый ПК, а хобби-проект для энтузиастов, которые ценят и современную мощность, и намеки на свою компьютерную юность.

WCCFTech подчеркивает, ограниченный выпуск таких ПК: «Как только все будет распродано, товар исчезнет навсегда! Всего 32 экземпляра + 6 альфа-версий. Никаких повторных заказов».

* все фото издания WCCFTech

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424