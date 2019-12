Оглавление

Вступление

Как в наши дни пользователи сети подбирают себе новые игры? Посылают поисковые запросы из разряда «лучшие стратегии 2019»? Вряд ли. Просят посоветовать что-нибудь похожее на то, с чем они уже знакомы? Теплее. Безвылазно сидят на игровых сайтах и в тематических блогах в попытке заприметить подающую надежды новинку? Пожалуй, этот вариант ближе всех к истине.

реклама

За прошедший год искать игры по жанру не стало проще. Разработчики так и норовят пуститься в эксперименты, и вот мы уже на полном серьёзе нажимаем клавиши, чтобы по-гусиному гоготать или не потерять равновесие при подъёме с грузом на крутой склон. Так что не нужны эти жанры, право слово. Что мертво было год назад, то и поныне таковым должно остаться.

Акт II: Основные номинации

Подумать только, в этом году вышли такие хиты как Ghost Recon: Breakpoint, Need for Speed: Heat и Days Gone. А ещё ведь были The Division 2 и Call of Duty: Modern Warfare! Вспомните также непревзойдённую Anthem! Ух, какой урожайный год! Эти наименования стоило упомянуть, поскольку больше в отчётном материале вы их не увидите. Пора чествовать настоящих победителей.

реклама

Тащите стрелялы! Кому нужен сюжет, когда тут настолько приятно убивать врагов?

Metro: Исход.

Сценаристы наконец-то перестали лепить из нас праведников, не убивающих без причины. Режьте бандитов, гасите пачками психопатов — истинная концовка больше не улизнёт просто потому, что вы решили пострелять плохих парней. Неторопливое начало в Москве и окрестностях Волги сполна компенсируются ураганным тиром в Ямантау и кровавыми разборками с прихвостнями пахана на Каспии. Неровный темп вовсе не мешает насладиться перестрелками, а они хороши как никогда.

Лучшие драки

Мечи и кулаки, стойки и пируэты — в этом тоже есть своя эстетика. И сложность.

Devil May Cry 5.

Творенье Capcom будто бы вынырнуло прямиком из 2009 года: тусклые тона, невзрачный внешний вид, старомодный геймдизайн. А вот «боевой» потенциал серия не только не растеряла, но и преумножила: теперь в вашем распоряжении троица героев, каждый управляется и ощущается по-своему, особенно новичок с труднопроизносимым именем V («Ви»), за которого всю грязную работу делают его прихвостни. Фирменные шутки и пафос со времён перезапуска тоже реанимировали.

Лучшие прятки

F5, ночь и тишина — наши лучшие друзья. Пацифисты и трусы всегда идут в обход.

Sekiro: Shadows Die Twice.

Когда от «Тёмных душ» начало веять обыденностью, From Software принялась изобретать вновь, — и вот перед нами симулятор синоби, где прятки сочетаются со стремительным фехтованием. Причём подкрадывание нельзя назвать второстепенной механикой — выверенный удар из тени может даже забрать жизнь босса или хотя бы обеспечить преимущество в драке с ним. Но больших снисхождений не ждите — игровой процесс изменился, но по-прежнему не прощает ошибок.

реклама

Командир должен сберечь отряд; а такая игра — не давать нам расслабиться.

Phoenix Point.

Создатели X-COM 1994 года выпуска учли недоработки детища Firaxis. Вместо вероятности попадания с раздражающими промахами — аналог режима VATS, где входящий урон определяется кругами разброса. Вместо надуманного ограничения «выстрел завершает ход бойца» — гибкая система с очками действий. Тягаться с королём жанра работе Snapshot Games не позволяет разве что нехватка разнообразия врагов и типов сценариев. Если соскучились по суровым тактикам — выбор очевиден.

реклама

Городок, страна или целая планета? Везде нужны сильные и находчивые лидеры.

They Are Billions.

Полчища зомби угрожают поселению. Если хоть один прорвётся за периметр — всё пропало. От опасностей окружающего мира вас отделяют лишь стены из дерева и камня да горстка вооружённых ребят. Чтобы выжить, надо развивать экономику, возводить эшелонированную оборону, отвоёвывать у мертвяков территорию с залежами ресурсов. И отбиваться от целых орд нежити. Игра вышла в ранний доступ два года назад, а этой весной обзавелась сюжетной кампанией. Настоящий самородок.

реклама

Бьёте в голову не затем, что это эффективно, а ради +5 XP? Тогда вы поняли суть.

Borderlands 3.

Многие студии прячут циферки подальше от любопытных глаз, но Gearbox чуть ли не возводит их в статус религии. Суть серии всегда сводилась к прокачке и бесконечному поиску пушек с особыми свойствами и идеальными числовыми значениями — радует это не меньше, чем залихватский поворот сюжета или ожесточённая схватка с боссом. А в третьей части ещё и режимы хаоса завезли, а где жирнее враги, там ценнее добыча… и выше числа. Тут наверняка утолят вашу жажду вечного прогресса.

реклама

Все профессии хороши, от дворника до ведьмака; нам же важна их проработка.

The Outer Worlds.

Доблестные паладины и подлые воры. Фу, как банально. Их тоже можно отыграть, но лучше всего проект Obsidian раскрывает роль… сказочного идиота. Послать корабль с колонистами прямиком на солнце и досрочно завершить историю, если у вашего альтер-эго нет мозгов — разве это не мило? Или перевоплотиться в бородатую блондинку и осыпать собеседников глупыми ответами. До глубины Fallout 2 ещё далековато, но разработчики определённо шагают в верном направлении.

реклама

Казнить или помиловать? Канализация или парадный вход? Любая свобода важна.

Yaga.

Сатирическая история о похождениях простого кузнеца Ивана, за которым гонится Лихо. Это такая «рогулька» в тематике восточноевропейского фольклора, написанная в стихотворной форме. Но особенна игра не этим, а бесчисленными решениями с непредсказуемыми последствиями. Отдать царю настоящее молодильное яблоко или подделку? Подыграть домовому или изобличить его под страхом проклятия? Пара-тройка прохождений — цена ответов на все вопросы, и это вовсе не недостаток.

реклама

Зачем покупать что-то новое, когда одна игра каждый раз подкидывает сюрпризы?

Super Mario Maker 2.

Одним играм народные умельцы могут подарить вторую жизнь, а другие изначально заточены под «бессмертие». Такой конструктор Nintendo — сборная солянка из всех стилей Mario от 3D до 8-битной классики. В наличии кампания из сотни этапов, но упор всё-таки на создание собственных уровней. Пожалуй, лучшая возможность для знакомства с культовой для игропрома франшизой, но если раньше играли лишь на Dendy, придётся освоить кучу новых механик, ибо в каждом стиле они свои.

реклама

Живи, умри, загрузить, и снова. Бороться за жизнь — напряженное и непростое дело.

Resident Evil 2 (2019).

Перерождённая гостья из прошлого растеряла часть былого очарования, но в своей весовой категории по-прежнему на высоте. Это образцовый симулятор нищего, где надо тщательно обшаривать помещения и беречь каждый патрон, периодически решать головоломки и всеми силами цепляться за жизнь, а бродячие мертвецы и зловещий Мистер X задачу не облегчают. Сюжетную часть расширили, но выбор героя теперь мало на что влияет — сценарии за Клэр и Леона очень похожи.

Лучший выброс адреналина

Гонки на скорости или забег в 2D-платформере? Главное, чтобы захватывало дух.

Sekiro: Shadows Die Twice.

Сложность игр From Software давно стала притчей во языцех, но трилогия Dark Souls была скорее про тактику и вдумчивость, а не реакцию. В новом проекте сузили спектр возможностей — какого-нибудь мага или рыцаря со щитом уже не отыграть, а игровой процесс для всех стал быстрее. Герой не могуч, но ловок, и именно скорость — залог его выживания. Когда надо за доли секунды принимать решения, учащённое сердцебиение вам обеспечено, а уж местные боссы медлить не будут.

Лучшая пошаговая игра

Здесь уже важна не реакция, а умение просчитывать шаги. И чувство самосохранения.

Fire Emblem: Three Houses.

Вот и у Nintendo появилась своя Persona, пускай не с учеником, а с преподавателем в главной роли. Выбирайте один из трёх факультетов, налаживайте отношения с подопечными, совершенствуйте их навыки, а затем испытайте на полях сражений. Поединки не отличаются сложностью или глубиной, но в классическом режиме герои могут погибнуть, что добавляет схваткам остроты. Ну а мирный досуг в монастыре включает целый букет активностей, от болтовни до рыбалки. Мало точно не покажется.

Лучшая медитация

Хватит крови и жестокости. Мирные развлечения тоже ведь могут причинить боль.

Eastshade.

Что будет, если из The Elder Scrolls убрать оружие и драки? Симулятор художника — отвечает Eastshade Studios. Здесь вам предстоит исследовать живописный остров, беседовать с чудаковатыми жителями и рисовать картины. А ещё собирать ресурсы и зарабатывать деньги, преимущественно своим талантом. Процесс рисования оставлен за кадром, но вот изучение окружения — ваша стезя, ведь местные клиенты не всегда говорят, где тот объект или вид, который следует изобразить на холсте.

Лучшая независимая разработка

Порой и за треть цены можно получить то, что не даст даже дорогущий блокбастер.

Bloodstained: Ritual of the Night.

Духовная наследница Castlevania: Symphony of the Night от самого Кодзи Игараси. Традиционная метроидвания с исследованием огромного замка, разнообразными противниками, богатейшим ассортиментом оружия и способностей и, как следствие, несовершенным балансом. Обилие секретов и отсылок к той самой «Симфонии», узнаваемый стиль и даже саундтрек — фансервис на высоте. Но и равнодушным к жанру проект может приглянуться, хотя бы за счёт невысокого порога вхождения.

Лучшая поддерживаемая игра

Проекты этого или прошлого года, о которых не забыли разработчики. Да, такие бывают.

Forza Horizon 4.

Само её упоминание — запрещённый приём в любом разговоре о лучшей гонке последних лет. Каждые семь дней меняется пора года: выполнили большую часть сезонных активностей — получи́те редкие машины. И как будто этого было мало, разработчики в декабре добавили собственный аналог королевской битвы — режим «Вышибала», где пятьдесят игроков начинает на Mini Cooper, ищут призовые машины и сражаются в гонках один на один, чтобы прокачаться и выбить проигравшего.

Лучшая 2D-игра

Из-за уважения к традициям прошлого, в этой заметке не будет ни одной плоской шутки.

Minoria.

Метроидвания для тех, кому Bloodstained показалась слишком простой. В роли симпатичной монашки вам предстоит поохотиться на ведьм, спасти принцессу и сорвать нечестивый обряд. Героиня хрупкая, но и противники не страдают от ожирения — даже боссов можно одолеть серией удачных выпадов, своевременно применяя фимиамы. Ну и как не упомянуть потрясающий визуальный стиль и контрастное окружение, где избыточная жестокость соседствует с феноменальной милотой.

Лучшее дополнение

Хороших приключений и историй много не бывает. Лишь бы они были хорошие…

Monster Hunter: World — Iceborne.

Да кому вообще в голову придёт делать сюжетное расширение часов на пятьдесят? Правильно, Capcom. Формула добавки проста: новый регион, новые чудовища, новая экипировка. Авторы не стали переделывать привычные механики, а лишь продолжили историю и тем самым дали повод вернуться в полюбившийся мир за новыми вызовами и впечатлениями. Экосистема знакомых мест преобразилась, список приёмов у старого оружия расширился, да и новый ранг сложности заданий не даст заскучать.

Лучшее переиздание

Раньше было лучше. Наверное. Но даже классика слаще на вкус, когда она в 1080p.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019).

Образцовый ремейк игры двадцатишестилетней давности. Технологии и оформление новые, а содержимое перенесено в неизменном виде вплоть до мельчайших деталей. Отличия продиктованы прогрессом: появились бесшовные переходы между уровнями, карта стала нагляднее, а управление — удобнее за счёт изначально закреплённых действий на кнопки Switch (чего не было на Game Boy). Один недостаток: логика некоторых головоломок хромает в той же степени, что и в далёком 1993 году.

Лучшая песочница

Идти куда угодно, делать что угодно. Сказ про миры, в которых легко потеряться.

Rage 2.

Н-да, туговато в этом году с открытыми мирами. Продолжение некогда нашумевшего, но давно забытого боевика появилось из ниоткуда и непонятно зачем. Эту часть тоже успели уже забыть, но она способна подарить десятки часов приятного и не шибко напрягающего досуга. Знаки вопроса на карте так и манят, окружение не отторгает блеклыми красками, да и пострелять можно не без удовольствия. Сюда бы ещё историю получше да транспорт не такой неуклюжий, но чего нет, того нет.

Лучшее повествование

За сюжетами лучше обращаться к книгам, но и игры иногда способны удивить.

Ace Combat 7: Skies Unknown.

История с подлинной серой моралью, которой не кичились в рекламных материалах. Повесть о долге и дружбе, о ценностях и заблуждениях, о судьбах людей, что оказались в эпицентре конфликта мирового масштаба. Невероятно то, что она подаётся за кадром на фоне ожесточённых сражений в воздухе и в виде полустатичных заставок, но при этом не теряет в драматизме. Рекомендуется всем любителям политических триллеров, даже если не питаете чувств к аркадным авиасимуляторам.

Лучшие истории второго плана

Собрать десять кабанов и убить пучок растений? Это не те побочки, что мы ищем…

Borderlands 3.

Рэнди с компанием основательно проехались по модным веяниям современного игропрома, от королевской битвы до микротранзакций. Не все шутки удались, но и откровенно скучных поручений в игре немного, а задание с отсылкой к «Властелину колец» и вовсе заслуживает аплодисментов. Да и не всегда дело сводится к пальбе: то вам предстоит кушать тортик на время, то сделать серию непростых прыжков на машине. Ничего из ряда вон выходящего, но и тосковать вам тут не позволят.

Лучший сеттинг

Найти запоминающееся окружение в играх сейчас сложно. Однако не невозможно.

Metro: Исход.

Иным проектам недостаёт даже одной впечатляющей области, а студия 4A Games сотворила сразу несколько. Холодная и депрессивная Волга, знойный и пыльный Каспий, зловещая и дикая Тайга — каждая зона отличается не только дизайном и настроением, но и подходом к её исследованию. Одни уровни поражают просторами, другие дарят лишь обманчивое ощущение свободы, третьи невозмутимо её лишают. Даже в обледенелом Новосибирске есть толика очарования, хоть и попадаем туда ненадолго.

Лучший игровой процесс

Опять «ещё пять минуточек» затянулись до утра? Опасайтесь игр из этой категории.

Control.

У детища Remedy слишком много «но», начиная от беззубого сюжета и такой же постановки, заканчивая невыразительным саундтреком. Но чего не отнять, так это головокружительной боёвки, когда вы стреляете, запускаете во врага случайный предмет, прикрываетесь щитом или взмываете ввысь, чтобы уйти из-под огня. В такие мгновения легко потерять связь с реальностью, да и скитания по Старейшему Дому способны увлечь, особенно если вы неравнодушны к мистике в духе Фонда SCP.

Лучшая технология

Устройства и решения, привносящие нечто новое. Или игры с крутой графикой.

Death Stranding.

Самый аутентичный мох в истории видеоигр! А если без шуток, движок Decima студии Guerrilla Games прекрасно зарекомендовал себя ещё в Horizon: Zero Dawn как минимум за счёт впечатляющей дальности прорисовки. Ну а Хидео Кодзима довёл, что на нём можно в том числе сделать зрелищное кино с крупными планами и роскошными спецэффектами. Вся игра, несмотря на блеклость окружения, выглядит натурально, будь то кат-сцена, будь то горы или равнины. Осталось дождаться выхода на ПК.

Лучший звук

Погружению способствуют не только декорации, но и умелая работа со звуком.

Звёздные войны: Джедаи — Павший Орден.

Саму игру легко описать словами «хорошо, но не отлично». В кои-то веки достойный проект по знаменитой франшизе, но соткан он по лекалам других популярных серий, и оригинальных идей ему не хватает. А вот звуковое сопровождение у «Джедаев» далеко не заурядное — даже световые мечи звучат по-разному в зависимости от цвета кристалла. Прочее на уровне дорогих блокбастеров: спецэффекты, выстрелы, двигатели кораблей — только отсылок к старым кинотрилогиям становится всё меньше.

Лучшая музыка

Не всё можно оценить глазами. Но и не все игры пытаются завоевать ваши уши.

Ace Combat 7: Skies Unknown.

Работы Кэики Кобаяси не просто неимоверно эпичны сами по себе, но и очень точно передают настроение миссий. Легкомысленные мотивы сменяются грозными и таинственными, когда из-за облаков выныривает «Птица-арсенал». Схватки с главным боссом сопровождаются оперным пением, а в точках наивысшего накала страстей в музыке неизменно появляются вкрапления женского вокала. Сражаться в воздухе под такой саундтрек — ни с чем не сравнимое наслаждение. Попробуйте.

Лучший мультиплеер

PvE или PvP, вместе с другом или против друга. Страшный сон интроверта, в общем.

Dota Underlords.

Всё началось с модификации Dota Auto Chess, которая прогремела на весь мир уже на четвёртый день уходящего года. Позже пути авторов мода и Valve разошлись, и вторые представили свою версию, изрядно доработав концепцию. А суть проста: покупаете фигуры, выставляете их на доску, те дерутся. Сами. Побеждает тот, кто соберёт более эффективную связку бойцов или перестроится под тактику и расстановку соперников. Вот кто мог подумать, что стратегии непрямого контроля восстанут из пепла?

Лучшая локализация

Полезно знать иностранные языки, но лучше, когда их знают те, кто переводит игры.

Borderlands 3.

Ценителей серии вновь оставили без дубляжа и перерисованных текстур, но вот текстовый перевод вышел отменным. Шутки и фразеологизмы сохранены или заменены аналогами, рифмы и игра слов на месте, характерная манера речи Зеро — тоже, ну а некоторые допущения и вольности как минимум не противоречат ни замыслу, ни настроению оригинала. Такую работу хочется пристально изучить, но не с целью выявить ляпы и неточности, а чтобы подивиться находчивостью переводчиков.

Лучшая официальная музыкальная композиция

Bloodstained: Ritual of the Night — Faerie’s Piano Song.

Лучшая пользовательская музыкальная композиция

WarCraft III: Reforged — Песня архимага.

Цитата года

Киану Ривз: «Ты потрясающий!»

***

Все порции «ничего» за очередной год розданы! Но впереди ещё чествование пятёрки лучших и смотр самых интригующих новинок 2020 года.

Виталий Красновид aka Dezintegration

Специальные номинации → Основные номинации