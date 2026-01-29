Генерал Стивен Дэвис, глава Стратегического командования ВВС США, в интервью рассказал о ходе программы малозаметного бомбардировщика B-21 Raider, его интеграции с F-47 и роли в преодолении современных систем ПВО.

Командующий Стратегическим командованием ВВС США генерал Стивен Л. Дэвис (Stephen L. Davis) в первом интервью после вступления в должность раскрыл ключевые аспекты программы перспективного стелс-бомбардировщика B-21 Raider. На данный момент, основное внимание уделяется развертыванию первой оперативной эскадрильи на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте. Программа закупки пока включает 100 единиц, но их число может быть увеличено.

На вопросы о конкретных сроках достижения начальной боевой готовности (IOC) и деталях боевых возможностей генерал отвечал уклончиво, ссылаясь на соображения информационной безопасности. B-21 позиционируется как средство прорыва ПВО, превосходящая предшественника, B-2 Spirit, по интеграции в общую архитектуру управления. Планируется его тесное взаимодействие с истребителем шестого поколения F-47, если таковой в итоге, будет разработан.

Относительно экипажа окончательное решение не принято. Рассматривается вариант с одним пилотом и одним оператором вооружений вместо двух пилотов. Генерал Дэвис отметил, что бытовые условия для экипажа на долгих миссиях будут аналогичны B-2. Предусмотрены места для отдыха, приема пищи и санитарный отсек.

Что касается роли в преодолении систем ПВО/ПРО (A2/AD) таких противников, как Китай, генерал заявил, что B-21 будет обладать расширенным набором датчиков и возможностью интеграции информации из различных источников, включая космические системы и беспилотные аппараты. Это повысит его живучесть и эффективность при выполнении задач прорыва глубокоэшелонированной противовоздушной обороны.

Возможность управления ведомыми беспилотниками (CCA) с борта B-21 рассматривается как перспективная, однако текущий приоритет ВВС — интеграция дронов с истребителями F-47. Использование БПЛА в дальних миссиях, стартующих с континентальной части США, может быть ограничено недостаточной дальностью полета самих дронов. Бомбардировщик B-52 также потенциально может работать с CCA, но B-21 считается более логичной платформой для этого.

Отдельно генерал Дэвис упомянул, что бомбардировочная авиация, благодаря разнообразию применяемого вооружения, будет играть значительную роль в любой гипотетической крупной конфронтации, включая противодействие военно-морским силам противника.