Это также означает, что на Linux появился доступ к библиотеке подписочного сервиса Game Pass для ПК.

Компания Nvidia объявила о запуске своего облачного игрового сервиса GeForce Now на операционной системе Linux. Официальная поддержка заявлена для Ubuntu 24.02 и SteamOS — причём, в последнем случае приход сервиса случился ещё раньше на Steam Deck. К сожалению, владельцы систем на базе Bazzite пока не смогут воспользоваться сервисом Nvidia.

Источник изображений: Videocardz.com

Может быть интересно

Для поклонников гейминга, которые используют Linux в повседневной работе, новость о появлении GeForce Now действительно является очень хорошей из-за одного нюанса. Дело в том, что подписочный сервис PC Game Pass, предоставляющий доступ к огромной библиотеке современных проектов и новинок, построен на основе приложения Xbox для Windows. А это приложение, как вы понимаете, совершенно точно не работает на Linux. Но зато через облачный сервис GeForce Now может получить доступ к библиотеке PC Game Pass, минуя требование по установке Xbox.

GeForce Now на Linux распространяется в виде Flatpak: пока Nvidia использует в качестве системы «по умолчанию» Ubuntu 24.04, но Flatpak позволяет запускать клиент и в других дистрибутивах.

В любом случае, нужно помнить, что облачный игровой сервис официально в России недоступен, но наиболее бесстрашные геймеры давно нашли методы как обеспечения доступа к нему, так и оплаты по предложенным тарифам. Разумеется, делают они всё это на свой страх и риск, а ближайшие серверы GeForce Now расположены в Армении.