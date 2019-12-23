Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
- Графические настройки
- Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
- Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
- Тестовые конфигурации
- Инструментарий и методика тестирования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order, основанной на движке Unreal Engine 4.
рекламаМатериал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i3-3220 или AMD FX-6100.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 55 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7750 2048 Мбайт.
рекламаРекомендованные:
- Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1700.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 55 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8192 Мбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Видеоролик тестового отрезка:
Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
2560х1080
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2560х1440
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3440х1440
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