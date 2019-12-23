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Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order, основанной на движке Unreal Engine 4.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i3-3220 или AMD FX-6100.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 55 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7750 2048 Мбайт.

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Рекомендованные:
  • Операционная система: Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1700.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 55 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 8192 Мбайт или AMD Radeon RX Vega 56 8192 Мбайт.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

Видеоролик тестового отрезка:


Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт


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Страницы материала
Вступление, системные требования, результаты тестов
Результаты тестов (продолжение), тестовые конфигурации
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Теги

amd intel nvidia тест phoenix unreal engine 4 star wars jedi fallen order

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