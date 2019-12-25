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Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1).
  • Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2048 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.

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Рекомендованные:
  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1500Х.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 480 8192 Мбайт.



Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.



Видеоролик тестового отрезка:

Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.



Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт


1920х1080


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2560х1080


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Продолжение материала

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Страницы материала
Вступление, системные требования, результаты тестов
Результаты тестов (продолжение), тестовые конфигурации
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