Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
- Графические настройки
- Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
- Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
- Тестовые конфигурации
- Инструментарий и методика тестирования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2.
рекламаМатериал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1).
- Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-6300.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2048 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.
рекламаРекомендованные:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1500Х.
- Оперативная память: 12 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 480 8192 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1232.13.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество дальних теней - среднее.
- Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Качество зеркал - высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Качество объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Сглаживание ТАА - выключено.
- Сглаживание FXАА - включено.
- Сглаживание MSАА - выключено.
- Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
- Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
- Высокая детализация лучей света - включена.
- Качество освещения частиц - ультра высокое.
- Качество мягких теней - высокое.
- Качество теней травы - низкое.
- Длинные тени - включены.
- Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
- Качество преломления воды - высокое.
- Качество отражений воды - высокое.
- Качество физики воды - ультра высокое.
- Масштабирование разрешения - выключено.
- Резкость сглаживания ТАА - выключена.
- Размытие при движении - включено.
- Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
- Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
- Детализация травы - низкая.
- Качество деревьев - ультра высокое.
- Качество рельефных текстур - ультра высокое.
- Качество декалей - ультра высокое.
- Качество меха - среднее.
- Тесселяция деревьев - выключена.
Видеоролик тестового отрезка:
Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
2560х1080
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2560х1440
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3440х1440
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